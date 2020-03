So hatte sich René Fasel die letzten Monate seiner 26-jährigen Amtszeit als Präsident des Eishockey-Weltverbands IIHF nicht vorgestellt. Die Drähte am Hauptsitz in Zürich-Enge laufen heiss wegen des Coronavirus, der Verband muss ein Turnier nach dem anderen absagen. Eigentlich hätte der Freiburger dieser Tage in Kirgistan der erstmaligen Austragung einer Division-4-WM eine Besuch abstatten wollen, auf der tiefsten Stufe. Doch natürlich kann das Turnier nicht stattfinden. «Wir nehmen Tag für Tag», sagt Fasel. «Laufend kommen neue Mosaiksteinchen dazu, und wir fügen das Bild zusammen.»

Für Aufsehen sorgte seine Aussage gegenüber der russischen Nachrichtenagentur Tass, Russland und Weissrussland hätten sich anerboten einzuspringen, falls die WM vom 8. bis 24. Mai nicht in der Schweiz stattfinden könne. «Das war keine Anfrage von uns, das kam von ihnen aus», präzisiert Fasel. «Sie sagten: Wenn es ein Problem gibt, sind wir da. Ich finde das ein schönes Zeichen. Aber man muss auch realistisch sein. Es gibt zwei grosse Unbekannte: Falls die WM in der Schweiz abgesagt wird, wie kurzfristig würde das geschehen? Und wie breitet sich das Coronavirus in Russland und Weissrussland aus?»

Eine WM in leeren Hallen? «Das kann man den Spielern nicht antun.»

Das Ziel sei, dass die WM in der Schweiz stattfinden könne, sagt Fasel. Um gleich anzufügen: «Aber die Gesundheit der Spieler und der Zuschauer steht an erster Stelle. Das war immer unser Gesetz.» Die WM allenfalls nach hinten zu verschieben, auf Ende Mai, sieht er nicht als gangbaren Weg: «Wenn wir am 8. Mai nicht spielen können, sollten wir gar nicht spielen.» Und eine WM in leeren Hallen sei sowieso keine Option: «So tötet man den Sport. Das kann man den Spielern nicht antun. Und den Fans auch nicht.»

Der Weltverband verfolgt die Strategie, die Turniere, die aktuell abgesagt werden müssen, nächstes Jahr am gleichen Ort nachzuholen. Das wäre auch für die Schweiz eine positive Botschaft – dann würde die WM in Zürich und Lausanne halt 2021 stattfinden. Doch bei der A-WM brauche es einen Entscheid am Kongress.

Würde die WM in der Schweiz auf 2021 verschoben? Oder ersatzlos gestrichen?

«Wenn man alle Turniere nach hinten verschiebt, hat das grössere Konsequenzen», sagt Fasel. «Dann würde die WM 2025 in Schweden und Dänemark im Olympiajahr 2026 stattfinden. Wären diese Nationen damit einverstanden?» Klar ist aber auch: Würde die WM in der Schweiz ersatzlos gestrichen, wäre das ein harter Schlag für die hiesige Eishockeybewegung.

Fasel hat in den letzten Wochen, als immer wieder harte Entscheide anstanden, viel Solidarität in der «Hockeyfamilie» gespürt, wie er sagt. «Niemand flucht, man akzeptiert die Situation und sucht Lösungen.» Die Tragweite der Ausbreitung des Coronavirus ist noch nicht abzuschätzen, das lehrt auch eine gewisse Demut. Und es sind so viele Szenarien denkbar, dass man nicht alle durchspielen kann. Denkbar wäre auch, dass die A-WM zwar stattfindet, aber nicht mit allen Nationen. Italien ist ja auch qualifiziert. Und würde die NHL ihre Spieler überhaupt freigeben?

Die Frauen-WM steht bald an

Fasel und seine Crew schauen momentan Tag für Tag, Woche für Woche. Am 31. März soll die Frauen-WM in Halifax und Truro beginnen, in gut drei Wochen. Die Schweizerinnen würden dort auch teilnehmen. Aber wie entwickelt sich die Lage in Kanada? Dürften die Schweizerinnen überhaupt einreisen? Müssten alle Teilnehmerinnen auf das Coronavirus getestet werden? Da braucht es schon bald Entscheide.

«Wir haben eine Roadmap aufgestellt», sagt Fasel. «Mitte März muss entschieden werden, was mit den Turnieren in der ersten Aprilhälfte passiert. Ende März entscheiden wir für die zweite Aprilhälfte. Und gemäss diesem Fahrplan müssen wir spätestens Mitte April einen Entscheid treffen für die A-WM.»

Für 22 Millionen Franken versichert

Immerhin etwas lässt Fasel etwas ruhiger schlafen: 2012 schloss der Weltverband für die A-WM eine Ausfallversicherung ab. «Wir machten eine Risikoabschätzung und kamen zum Schluss, dass wir uns das leisten müssen. Ein guter Entscheid. Bis zu 22 Millionen Franken Kosten sind gedeckt. Das reicht gut.»

Es sind turbulente Tage, doch der 70-Jährige spricht mit ruhiger Stimme. «Wir müssen abwarten, beobachten, analysieren und entscheiden. Und ja nicht auf Panik machen», sagt er. Schalkhaft fügt er an: «Wenigstens wird es uns nicht langweilig.»