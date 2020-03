Soll man Geister-Playoff spielen?

Nein

Playoff ohne Zuschauer ist wie Raclette ohne Käse. Wie ein Konzert ohne Ton. Wie Skiferien ohne Schnee. Wie ein Handy mit leerem Akku. Wie die Rolling Stones ohne Mick Jagger. Wie Züri West ohne Kuno Lauener. Es fehlt die Essenz.

Woran erinnern Sie sich, wenn Sie ans Playoff denken? Ja, an schöne Aktionen, Tore, Paraden, Checks. Vor allem aber daran, was sie ausgelöst haben. Die Elektrizität, die in der Luft liegt, wenn das Heimteam vor dem Spiel die Arena betritt. Die Eruption auf den Rängen nach einem Overtime-Tor. Wie sich die Energie vom Eis aufs Publikum überträgt, oder umgekehrt, wenn ein Team eine Aufholjagd startet. Die Szenen nach dem Meistertitel, wenn die Fans aufs Eis stürmen.

Und jetzt? Der Ausdruck Geister-Playoff ist richtig gewählt. Eishockey vor leeren Rängen mutet gespenstisch an, das erfuhren wir in den letzten beiden Runden. Das kann man auch mit lauter Musik nicht übertönen. Spiele in steriler Atmosphäre werden nie so leidenschaftlich, so feurig geführt werden wie vor 10'000 Fans, die mit jeder Faser mitleben. Und was passiert mit den Saisonkarten-Inhabern, die nicht ins Stadion dürfen? Müssen alle ein TV-Sportabo kaufen, um die Spiele ihres Teams schauen zu können? Also doppelt bezahlen für den halben Spass?

Was dazukommt: Was, wenn sich jemand ansteckt? Ein Spieler, ein Funktionär oder Familienangehöriger? Genügt es, diesen zu isolieren? Wohl kaum. In der feuchtheissen Atmosphäre der Kabine verbreiten sich Keime munter. Und auf dem Eis raten die Trainer dringend von Social Distancing ab. Also muss man damit rechnen, dass sich in diesen sechs Wochen des Meisterschafts­finals irgendwann ein Beteiligter anstecken wird. Dann müsste das Playoff ohnehin abgebrochen werden. Und jemand wird sich benachteiligt fühlen. Deshalb, so weh es tut: gar nicht damit beginnen!