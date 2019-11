Cunti schiesst Biel zum Sieg

Wieder stand nach 60 Minuten noch kein Sieger fest. Und wieder hiess dieser am Ende EHC Biel. Mit einem kleinen Unterschied: Hatten die Seeländer ihr erstes Gastspiel in Zug Anfang Oktober im Penaltyschiessen gewonnen, führten sie diesmal die Entscheidung ein bisschen früher herbei. Luca Cunti war es, der 40 Sekunden vor dem neuerlichen Shootout EVZ-Keeper Luca Hollenstein – der 19-Jährige vertrat erneut den an den Adduktoren verletzten Leonardo Genoni – mit einem Hocheckschuss bezwang.

Es war der Schlusspunkt hinter ein Spiel, das spektakulär begonnen hatte. Fünf Tore waren in den ersten neun Minuten gefallen, zuerst führten die Zentralschweizer zweimal (1:0, 2:1), dann drehten Mike Künzle und Toni Rajala die Partie. Es erstaunte nicht, dass die Teams diesen Rhythmus nicht beibehalten konnten. Als Zug-Stürmer Dario Simion in Unterzahl ausglich, waren bereits 34 Minuten gespielt. Dass sich das Resultat dann bis zu Cuntis Paukenschlag nicht mehr änderte, lag auch an den starken Goalies. Mit dem Sieg näherte sich das zweitplatzierte Biel den ZSC Lions bis auf drei Punkte (bei zwei Spielen mehr).

Zug - Biel 3:4 (2:3, 1:0, 0:0, 0:1) n.V.

6676 Zuschauer. - SR Lemelin/Kaukokari, Fuchs/Kaderli.

Tore: 3. (2:07) Diaz (Albrecht) 1:0. 4. (3:07) Rathgeb (Neuenschwander) 1:1. 6. Langenegger 2:1. 8. Künzle (Kessler, Rathgeb/Ausschluss Lindberg) 2:2. 10. Rajala (Pouliot, Rathgeb) 2:3. 35. Simion (Ausschluss Kovar!) 3:3. 65. (64:20) Cunti 3:4.

Strafen: 7-mal 2 Minuten gegen Zug, 4-mal 2 Minuten gegen Biel.

Zug: Hollenstein; Schlumpf, Alatalo; Diaz, Stadler, Diaz; Zryd, Zgraggen; Thiry; Klingberg, Lindberg, McIntyre; Martschini, Kovar, Hofmann; Simion, Leuenberger, Meyer; Langenegger, Albrecht, Zehnder.

Biel: Hiller; Sataric, Salmela; Ulmer, Moser; Rathgeb, Forster; Ullström, Pouliot, Rajala; Künzle, Cunti, Kohler; Karaffa, Fuchs, Kessler; Schläpfer, Gustafsson, Neuenschwander.

Bemerkungen: Zug ohne Genoni, Bachofner, Schnyder, Morant, Thorell und Senteler (alle verletzt). Biel ohne Fey, Lüthi, Riat, Tschantré, Kreis, Hügli und Brunner (alle verletzt). 34. Stadler verletzt ausgeschieden. 5. Pfostenschuss Alatalo. Timeouts: 58. Biel, 59. Zug.





