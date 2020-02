Wegen Coronavirus: Drohen dem ZSC die Stöcke auszugehen?

Der Coronavirus hat erste Auswirkungen auf den Sport. So wurden Wettkämpfe in China abgesagt wie das Weltcup-Skirennen in Yanqing im Februar, das als Test fürs Olympiarennen der Männer 2022 vorgesehen war, oder die Leichtathletik-Hallen-WM in Nanjing im März. Ein wichtiger Player ist China aber auch bei der Herstellung von Sportartikeln. Und da drohen Folgen fürs Eishockey. So schloss der Stockhersteller Bauer seine Fabrik in China wegen des Coronavirus, wie die schwedische Zeitung «Aftonbladet» berichtet.

In der Regel wird die Fabrik über das chinesische Neujahrsfest (diesmal am 25. Januar) für zehn Tage geschlossen. Nun wurde die Schliessung wegen verschärfter Auflagen wegen des Coronavirus um zehn weitere Tage verlängert. Sollte das Werk länger stillgelegt sein, könnte es Probleme geben mit dem Stocknachschub. Denn moderne Stöcke sind zu einem Verbrauchsgut geworden, weisen eine höhere Elastizität auf, die mit einem grösseren Bruchrisiko einhergeht.

Bis zu 60 Stöcke pro Saison

Bauer ist Marktführer für Hockeystöcke, am Liefernachschub der kanadischen Firma hängen also viele Hockeyclubs. Auch die ZSC Lions. Wie Sportchef Sven Leuenberger sagt, verbraucht ein Spieler pro Saison bis zu 60 Stöcke. Jeder hat bei den Zürchern einen Vorrat an Stöcken, und wenn es sich tatsächlich bewahrheiten sollte, dass diese knapp würden, müsse man Massnahmen ergreifen, so Leuenberger. «So könnte man beispielsweise die richtigen Stöcke für die Spiele aufsparen und im Training andere verwenden.» Allerdings sind vor allem Stürmer sehr wählerisch, was die Wahl ihres Stocks angeht. Denn die Schusseigenschaften sind ganz unterschiedlich.

Er habe bisher noch keine offizielle Info von Bauer bekommen, sagt Sascha Ochsner, der Geschäftsführer von Ochsner Hockey, dem Ausrüster der ZSC Lions. Bis dato seien alle Lieferungen eingetroffen. «Und Bauer kommuniziert in der Regel sehr offensiv.» Es würde wohl erst zum Problem, wenn die Fabrik über längere Zeit geschlossen wäre. Und auch dann könnte er Abhilfe schaffen, sagt Ochsner. Denn die Firma Warrior, die Ochsner Hockey ebenfalls vertreibt, lasse ihre Stöcke im höheren Segment in Mexiko herstellen. Und dort ist das Coronavirus noch nicht angekommen.

