Sie hatten sich auf zwei hektische Monate vor der WM eingestellt. Nun ist das Coronavirus dazugekommen. Was läuft momentan ab bei Ihnen?

Wir arbeiten mit Vollgas weiter unter der Annahme, dass die WM stattfinden wird. Wir bremsen momentan keinen Millimeter. Was die Situation mit dem Coronavirus betrifft: Zurzeit bleibt uns nichts anderes übrig, als hierbei abzuwarten, zu beobachten und zu analysieren.

Wie gehen Sie damit um, dass Sie gar nicht wissen, ob die WM überhaupt durchgeführt wird?

Wir müssen uns dieser Unsicherheit bewusst sein und mit ihr umgehen. Natürlich kann das die Motivation im Team hemmen. Da bin auch ich als Führungsperson gefragt. Energie kannst du nur geben, wenn du selber positiv gestimmt bist. Wir dürfen die Grossartigkeit dieses Projekts nicht aus den Augen verlieren. Und gerade in den letzten Wochen vor der WM stehen sehr spannende Dinge an, was die Organisation betrifft.

Wälzen Sie derzeit auch verschiedene Szenarien? Wäre es etwa denkbar, die WM um einige Wochen nach hinten zu verschieben?

Dazu kann ich Ihnen momentan nichts sagen. Der nächste Fixpunkt ist der 15. März. Dann wissen wir, ob die Verfügung des Bundesrats punkto Grossveranstaltungen weitergeht. Kurzfristig müssen wir ja keine Massnahmen treffen, da die WM erst in zwei Monaten stattfindet. Da sind andere Veranstalter noch unmittelbarer gefragt. Aber natürlich sind wir daran, verschiedene Szenarien abzuklären.

«Ich könnte mir nur schwer vorstellen, dass all die Spieler kommen, um zwei Wochen lang in leeren Hallen zu spielen.»Gian Gilli

Setzen Sie Ihre Hoffnung auch darauf, dass die Welle abklingen könnte, wenn es wärmer wird?

Das ist Kaffeesatzlesen. Natürlich hofft man. Aber ich kann die Entwicklung nicht vorhersagen. Wir sind angewiesen auf die Experten, die Modelle enwickeln, wie die Verbreitung des Virus weitergehen könnte.

Eine WM ohne Zuschauer dürfte kein Thema sein, oder?

Laut der Aussage von René Fasel (des IIHF-Präsidenten) nicht. Und ich könnte mir auch nur schwer vorstellen, dass all die Spieler kommen, um zwei Wochen lang in leeren Hallen zu spielen.

Wann ist das letztmögliche Datum, um die WM abzusagen?

Das sind alles Fragen, die in Abklärung sind.

2009 waren Sie an der WM in Bern und Kloten ebenfalls OK-Chef. Damals kam gerade die Schweinegrippe auf. Wie sind Sie damit umgegangen?

Wir haben das mit den Ärzten analysiert. Aber wie Sie richtig sagen, war die Schweinegrippe damals erst gerade am Aufkommen. Die grosse Welle kam erst im Herbst. Deshalb hatte die Schweingrippe damals keinen grossen Einfluss auf uns.

«Wir sind gegen den Ausfall der WM gedeckt.»Gian Gilli

Haben Sie derzeit eine Flut von Anfragen von Zuschauern, die Tickets gekauft haben?

Es ist aktuell ziemlich ruhig. Klar gibt es einige Anfragen, ob die WM stattfinde oder nicht. Unsere Sprachregelung lautet: Aus heutiger Sicht ist sie unverändert geplant.

Falls die WM abgesagt werden müsste, würden die Tickets zurückerstattet?

Das ist in Abklärung und eine komplexe Geschichte. Wir müssen zuerst die rechtlichen Grundlagen klären und mit unseren Partnern reden, um eine konkrete Angabe zu machen. Die Situation hat sich ja erst kürzlich verschärft.

Ist der Ticketverkauf in den letzten Tagen eingebrochen?

Der Verkauf läuft immer noch. Wir haben in den letzten Tagen weiter Tickets und auch Hospitality-Angebote verkauft. Was das angeht, sind wir auf Kurs. Aber es kann schon sein, dass nun einige warten, bis sie wissen, wie es weitergeht.

Sie sind versichert für den Ausfall der WM. Wären da auch die entgangenen Einnahmen gedeckt?

Wir sind gegen den Ausfall der WM gedeckt. Aber die Diskussionen fangen erst an mit den Versicherern.

