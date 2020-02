«WM-Silber war auch ein Tiefpunkt»

Mathias Seger, Gratulation zur Aufnahme in die Hall of Fame des Internationalen Eishockeyverbands. Von wem erfuhren Sie davon? Rief Präsident René Fasel Sie persönlich an?

Ja, genau. Herr Fasel hat mich angerufen. Schon vor ein paar Tagen. Er teilt es offenbar jedem Spieler persönlich mit. Er freue sich, mir das mitzuteilen, sagte er. Und mich freute es natürlich auch. Für mich kam das ehrlich gesagt recht überraschend. Ich hatte das nicht auf dem Radar. Es ist eine Ehre, mit all den grossen Namen genannt zu werden. Und natürlich freut es mich besonders, dass ich gleichzeitig mit Mark Streit aufgenommen werde. Wir sind gleich alt, spielten in den Junioren-Nationalteams zusammen, schlugen unterschiedliche Wege ein und haben nun fast gleichzeitig aufgehört.

Mit 305 Länderspielen sind Sie Schweizer Rekord-Nationalspieler. Mussten Sie sich nie überwinden, ins Nationalteam einzurücken?

Eigentlich nicht. Ich hatte diese Abwechslung zum Cluballtag immer gerne. Und auf die Weltmeisterschaften habe ich mich sowieso immer gefreut. Jedes Jahr fuhren wir mit einem anders zusammengestellten Team an die WM, in andere Länder, das war jedesmal ein Erlebnis. Irgendwann war ich bei 16 Weltmeisterschaften. Es kam mir gar nicht so vor, es lief einfach immer weiter.

Während Ihres Geburtstags am 17. Dezember waren Sie oft mit dem Nationalteam in der Slowakei unterwegs. Hätten Sie nicht lieber anderswo gefeiert?

(lacht) Es war halt so, dass die Slowaken und wir nicht Eingang fanden in den Kreis der grossen Nationen. So spielten wir gegeneinander. Sportlich machte das Sinn. Die Slowakei ist ein schönes Land. Der Osten wird generell unterschätzt. Er hat vieles zu bieten. Auch wenn es in der Slowakei im Winter nicht immer besonders warm ist. Und einmal spielten wir an meinem Geburtstag in Herisau (2010) und übernachteten im Hotel Säntispark, dem Teamhotel meines Lieblingsclubs FC St. Gallen. Wunderbar!

War das Nationalteam für Sie ein Antrieb, besser zu werden?

Absolut. Es war immer mein grosses Ziel, im Nationalteam dabei zu sein. Das hat mich schon angetrieben. Und ich konnte von diesen Spielen auch profitieren, denn das Niveau ist schon höher als in der Liga.

Was war Ihr Highlight? Die WM-Silbermedaille 2013 in Stockholm?

Ja, der Höhe- und auch der Tiefpunkt.

Wie meinen Sie das?

Den Final gegen die Schweden zu verlieren, war schon unglaublich hart. Das hat weh getan.

Der Davoser Andres Ambühl könnte Sie in diesem Frühjahr nach WM-Teilnahmen egalisieren. Haben Sie Angst, von ihm überholt zu werden?

Mir war immer klar, dass Ambühl irgendwann meine Rekorde schlagen würde. Und das ist auch gut so. Ich würde es ihm sehr gönnen.

Vergangene Saison kehrten Sie im Januar als ZSC-Assistenzcoach temporär ins Eishockey zurück. Gab es diesen Winter keine solchen Verlockungen?

Nein. Ich habe auch nicht unbedingt das Verlangen, so bald wie möglich ins Eishockey zurückzukehren. Es hat sich gut eingependelt mit der Familie, ich geniesse momentan es sehr, wie es ist.

Sie werden nun in die internationale Ruhmeshalle aufgenommen. Die meisten anderen Länder haben eine nationale. Wie Deutschland, Finnland, Frankreich, Russland, Schweden, die Slowakei, Tschechien und viele andere. Die Schweiz nicht. Ist das nicht schade?

Ich kenne mich da nicht so aus. Ich finde es schon wichtig, dass man seine eigene Geschichte pflegt, dass man weiss, woher man kommt. Vielleicht sagt das auch etwas aus über den Stellenwert des Sports in der Schweiz. Wir neigen ja nicht gerade zur Glorifizierung unserer Sporthelden.

Im Mai steht die Heim-WM in Zürich und Lausanne an. Sie wohnen in Oerlikon, können zu Fuss zum Hallenstadion laufen. Wird man Sie da oft sehen?

Ja, logisch. Ich bin auch noch involviert als WM-Botschafter, nehme an einigen Events teil. Ich werde die WM ganz nah verfolgen und hoffe natürlich auf die Schweizer. Ich habe das Gefühl, sie können etwas Grosses schaffen.

