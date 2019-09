Wo will der EHC Biel in der neuen Saison hin?

Die Champions Hockey League ist an sich eine feine Sache, finden sie in Biel. So erzählt Sportchef Martin Steinegger etwa von der Reise, die den EHCB zuerst ins norwegische Asker und dann ins finnische Tampere führte.

Fliegen, spielen, fliegen, spielen, fliegen – so sah der Ablauf von Donnerstag bis Montag aus. Die Partien hätten «mindestens den Charakter eines Meisterschaftsspiels» gehabt, sagt Steinegger.

Sportlich sind die Bieler mit drei Siegen aus vier Spielen auf Kurs. Und weil für die CHL-Gruppenphase ein Hauptsponsor gefunden wurde und die Bieler mit einem Linienflugzeug in den Norden flogen, kommen sie finanziell «mit einem blauen Auge davon», wie Manager Daniel Villard erklärt.

Trotzdem zahlen sie für den Auftritt in der Champions League einen hohen Preis. Nicht etwa, weil die finnische Fluggesellschaft die Bieler Stöcke in Norwegen vergass, die Spieler am Sonntag in Tampere kurzerhand neue Arbeitsgeräte beschaffen mussten.

Sondern weil sich mit Damien Brunner und Jason Fuchs zwei Leistungsträger verletzten.

Ersterer wird mit einem Handgelenkbruch rund drei Monate ausfallen, Letzterer hatte wenigstens Glück im Unglück: Der Schlittschuh eines gegnerischen Spielers versetzte Fuchs eine Schnittwunde am Hals, er dürfte aber nur ein paar Spiele verpassen.

Nimmt man auch noch den Ausfall von Michael Hügli (Knieoperation) dazu – einem der auffälligsten Bieler in der letzten Saison –, klafft im Sturm eine ordentliche Lücke. Was Steinegger zur Aussage verleitet: «Mit dem aktuellen Line-up sind wir weit davon entfernt, eine der stärksten Mannschaften in der National League zu sein.»

7 Millionen in vier Jahren

Gewiss wiegen die Verletzungen schwer, zumal das Kader nicht allzu breit ist. Und doch lässt sich festhalten: Wer wie die Bieler zweimal in Folge in den Halbfinal einzieht, ist ein Spitzenteam.

Im Frühling fehlte gegen den späteren Meister SC Bern gar wenig zum Einzug in den Final. 3:2 führten die Bieler in der Serie, unterlagen dann zu Hause 0:1 und in der «Belle» schliesslich deutlich 1:5.

Am Tag nach dieser Niederlage, und immer noch mit ordentlich viel Frust, sprach Steinegger von einer riesengrossen Chance, die man verpasst habe. Seine Meinung habe sich nicht geändert, sagt Steinegger heute. «Aber dieses Erlebnis kann für uns auch ein Antrieb sein.»

Das Budget für die kommende Saison beträgt 17,2 Millionen Franken – das sind 7 mehr als in der Spielzeit 2014/2015, der letzten im alten Eisstadion. Die Zeiten, als generöse Verwaltungsräte jeweils ein Loch in der Kasse decken mussten, gehören seit dem Umzug in die Tissot-Arena der Vergangenheit an.

Manager Villard sagt: «In vier Saisons im neuen Stadion haben wir gesehen, dass man einen Club selbsttragend finanzieren kann. Das ist die wichtigste Erkenntnis.»

Durch die zusätzlichen Mittel gelingt es den Bielern Jahr für Jahr, mindestens einen Akteur mit klingendem Namen zu verpflichten: Den Anfang machte 2016 Jonas Hiller, es folgten Beat Forster, Damien Brunner und in diesem Sommer Luca Cunti und Yannick Rathgeb.

Auch Neuzugang Luca Cunti soll beim EHC Biel für Spektakel sorgen. Bild: Freshfocus

Mit ihrem Kader – und den finanziellen Möglichkeiten – sind die Bieler zu einem Konkurrenten für die Ligadominatoren geworden. Oder, um es in den Worten von SCB-CEO Marc Lüthi zu sagen: «Die Bieler machen zweifellos einen guten Job, für mich gehören sie in die erweiterte Favoritengruppe.»

Wobei diese mittlerweile relativ gross ist. Aus den Big 4 von einst (Bern, Davos, Lugano, Zürich) seien die Big 7 geworden (ergänzt mit Biel, Lausanne und Zug), sagt Lüthi. «Und wenn Freiburg so weitermacht, gibt es bald die Big 8.»

Kunst vor Handwerk

Coach Antti Törmänen fordert schnelles Eishockey, vorgetragen von allen fünf Feldspielern. Mit Cunti, der nach einer Schulterverletzung die Karriere neu lancieren will, wurde das technische Element nochmals verstärkt.

Hinzu kommt mit Rathgeb ein Offensivverteidiger, der als starker Rechtsschütze helfen soll, die Schwäche im Überzahlspiel auszumerzen. Dafür verloren die Seländer mit Marco Pedretti (ZSC Lions) und Marco Maurer (Servette) viel Wasserverdrängung.

«Natürlich haben wir uns gefragt, ob wir diesbezüglich einen Schritt zu viel gemacht haben, nun eine zu spielerische Mannschaft haben», sagt Steinegger. Die Antwort gibt er gleich selbst: «Ich gehe davon aus, dass wir noch ein bisschen besser geworden sind, gerade in den Special Teams. Und das ist wichtig.»

Wo also will dieser EHC Biel in der kommenden Saison hin? Wer zweimal nacheinander im Halbfinal stand, müsste eigentlich den Final anstreben. Der Club aber hat als Saisonziel – genau wie im Vorjahr – einen Platz in den Top 6 formuliert.

«Es wäre vermessen, zu sagen: Wir müssen in den Final kommen», sagt Steinegger. Und gleichwohl hält er wie Manager Villard fest, dass es für den EHC Biel ein Ziel ist, «irgendwann um den Titel zu spielen».

Wobei der Aufstieg ganz nach oben schwierig ist: Sieben der letzten acht Meisterschaften wurden vom SCB und den ZSC Lions gewonnen. Das wissen auch die Bieler.