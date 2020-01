Zum Umziehen auf die Toilette

Laura Zimmermann, 16 EV Bomo Thun, Stürmerin, Lernende im Altersheim

(Bild: Marco Zanoni)

Zuerst wunderte sich Laura Zimmermann, als sie jüngst nach dem Final der U-18-WM aufs Eis gerufen wurde. Es ging ums All-Star-Team, in das Zimmermann als einzige Schweizerin gewählt worden war. «Es war eine grosse Ehre, dass ich das erleben durfte», erinnert sich die beste WM-Torschützin.

Tore schiessen fällt der 16-Jährigen leicht: Auch bei Bomo erzielte sie diese Saison die meisten Treffer. Wäre sie ein Mann, würde sie als NHL-Kandidat gehandelt und könnte mit sechsstelligen Jahresgehältern rechnen. «Es ist schon etwas hart, zu sehen, wie viel die Männer verdienen und wie viel wir», gibt die Ringgenbergerin zu.

Ihrem Engagement tut das keinen Abbruch. Seit sie mit sieben bei einem Schnuppertag mit Eishockey in Kontakt kam, spielt sie eine Stufe höher als ihr Jahrgang – und immer mit Jungen: «Anfangs war noch ein anderes Mädchen dabei, aber bei den Moskitos hat sie aufgehört. Ich habe mich damit abgefunden, dass nicht immer jemand an meiner Seite ist.»

«Ich bin ein bisschen ein Muni.»

Der Teenager kennt seine Qualitäten: «Es soll nicht arrogant klingen, aber ich bin schon immer aufgefallen, weil ich mit dem Kopf durch die Wand wollte. Ich bin ein bisschen ein Muni.» Ein Vorbild musste sie nicht mehr wie frühere Generationen bei den Männern suchen, sondern fand es in Phoebe Staenz, der 26-Jährigen mit Erfahrung im College-Hockey und in Schweden, wie sie auch Zimmermann später machen will.

Ihr Aufwand ist gross. Die Betriebsunterhaltslehre im Altersheim hat sie von drei auf vier Jahre verlängert, damit mehr Zeit fürs Training bleibt, sieben Eis-Einheiten pro Woche. Neben Bomo trainiert Zimmermann mit Thuns U-17 und U-20 der Männer. Für die U-17 spielt sie zudem Meisterschaft. «Umziehen tue ich mich dann im WC», sagt sie. (phm)

Laura De Bastiani, 25SC Reinach, Goalie, Verwaltungsangestellte

(Bild: Marco Zanoni)

Eigentlich war Laura De Bastiani Praxis-Assistentin in einer Tierklinik. Aber vor allem ist die 25-Jährige Goalie. Und weil das so ist, wechselte sie im Herbst den Job, ist neu für eine Ernährungsberatung tätig. «Schichtbetrieb und Wochenendarbeit waren nicht mehr mit dem Sport vereinbar», stellte die 25-Jährige fest.

Nicht dass die Logistik seither einfach ist. DeBastiani hütet das Tor des SC Reinach südwestlich von Basel. Wohnen und arbeiten tut sie aber am Oberen Zürichsee. Macht viermal die Woche 250 Kilometer Weg. Und weil die Frauen zu Randzeiten aufs Eis müssen, kommt sie regelmässig nach Mitternacht heim – und steht am nächsten Morgen um 8 wieder im Büro. «Dienstags haben wir früh Training, also bis 21.30 Uhr», sagt De Bastiani.

Beim ZSC wurde es eher weniger spät. Drei Saisons lang versuchte die Wädenswilerin, die Nummer 1 bei den Lions zu werden, 2018 kapitulierte sie. «Ich hatte es super mit Caro», sagt sie über die Französin Caroline Baldin, «aber es war klar: Solange sie in Zürich ist und als Ausländerin bezahlt wird, komme ich nicht an ihr vorbei.»

«Es ist eher so, dass wir Geld bringen müssen.»

Der Transfer nach Reinach nützte beiden. Der Club war froh, endlich einen fixen Goalie zu erhalten – zuvor hatte man sich mit B-Lizenzen beholfen, was den Trainingsalltag erschwerte. Und DeBastiani konnte endlich die Nummer eins sein. Wobei die Sache ihren Preis hat. Denn um finanziell überleben zu können, bitten sämtliche Clubs ihre Spielerinnen zur Kasse durch Mitgliederbeiträge, Fahrtgelder für Auswärtsspiele, Sponsorenbeiträge, Vereinsarbeit. Es ist weniger eine Frage des Ob, sondern nur der Höhe des Betrags. «Finanziell ist es eher so, dass wir Geld bringen müssen, um überhaupt spielen zu dürfen», sagt De Bastiani.

Sie hat übrigens diese Saison den tieferen Gegentorschnitt als Rivalin Baldin. Ihre Fangquote kennt sie leider nicht. Fürs Erfassen dieser Statistiken fehlen wohl die Ressourcen. (phm)

Isabel Waidacher, 25ZSC Lions, Stürmerin, Architekturstudentin

(Bild: Marco Zanoni)

Die Aroserin ist gerade zu neuen Horizonten aufgebrochen. Am Montag begann ihr Austauschsemester an der Chalmers-Universität in Göteborg. Fürs Cup-Weekend ist die Architekturstudentin nun aber bereits wieder für einige Tage in die Schweiz zurückgekehrt. «Ich wollte schon immer im Ausland studieren», sagt Isabel Waidacher. «Als nun meine Bewerbung akzeptiert wurde, musste ich zupacken.» Im Playoff wird sie auch wieder punktuell anreisen, um ihre ZSC Lions zu verstärken.

Waidacher ist eine der besten Stürmerinnen des Landes, war 2016/17 die Topskorerin in der heimischen Liga. Daneben trieb sie ihr Studium voran. Die ideale Kombination fand sie in der vergangenen Saison, als sie in Stockholm bei Djurgarden spielte und ihr Praktikum in einem Architekturbüro absolvierte. «Es war mega cool», schwärmt sie. «In Schweden ist das Frauen-Eishockey viel professioneller. Wir hatten voll angestellte Coaches und Fitnesstrainer, es ist alles top organisiert. In Schweden kommt der Sport vor dem Beruf, bei uns ist es umgekehrt. Das hat wohl auch mit der Mentalität zu tun. In der Schweiz dreht sich alles ums Arbeiten, in Schweden sind die Leute lockerer.»

«Beim ZSC haben wir kaum Kontakt zu den Männern.»

Auch der Stellenwert der Frauen sei merklich höher. «Wenn Djurgarden einen Anlass hatte, waren die Frauen stets dabei. Bei den Teampräsentationen kamen wir zuerst. Beim ZSC haben wir kaum Kontakt zu den Männern.»

Im Juni ist für Waidacher das Auslandsemester vorbei, ihr letztes Jahr bis zum Master-Abschluss im Sommer 2021 absolviert sie an der ETH Zürich. Wobei sie dann auch wieder voll bei den ZSC Lions dabei ist mit ihren älteren Schwestern Nina (27) und Monika (29). Was danach ist, ob Peking 2022 für sie ein Ziel ist, weiss sie nicht. «Das Eishockey ist eine grosse Leidenschaft, und WM und Olympia sind wunderbare Erlebnisse», sagt sie. «Aber verdienen kannst du damit halt nichts.» (sg)

Nicole Bullo, 32HC Ladies Lugano, Verteidigerin, Event-Managerin

(Bild: Marco Zanoni)

Nicole Bullo ist Schweizer Rekordnationalspielerin, seit sie im November ihr 243. Länderspiel bestritt. Doch während ihr männliches Pendant Mathias Seger jahrelang Huldigungen empfangen konnte, hatte die Tessinerin anderes zu tun: einem Broterwerb nachgehen nämlich – wie Bullo das immer tat, seit sie 2007 für ein Jahr nach Luzern ging, um Deutsch zu lernen. «Wegen des Eishockeys», erklärt sie. «Ich war damals die Einzige im Nationalteam, die Italienisch gesprochen hat. Es war hart.»

Ihre ersten Schritte auf Eis tat Bullo in Biasca – wie die meisten Mädchen als Eiskunstläuferin. Und merkte bald: «Das ist nicht mein Sport.» Ein Stock in der Hand entsprach ihr mehr – auch wenn sie das einzige Mädchen blieb. «Dafür spielte ich immer mit den gleichen Teamkollegen. Sie waren wie grosse Brüder für mich.»

Einer dieser Kollegen war der heutige Lugano-Captain Alessandro Chiesa, und auch ihre Idole wie NHL-Star Paul Kariya suchte die Verteidigerin beim anderen Geschlecht: «Es gab nicht so viele Frauen im Hockey.»

«Früher mussten wir Geld bezahlen, um fürs Nationalteam zu spielen.»

Mit 14 zog es Bullo zum HC Ladies Lugano – weil Biasca von Ambri übernommen wurde und sie keine Lust hatte auf neue Mitspieler, die ein Mädchen in der Mannschaft nicht gewohnt waren. «Es war eine andere Welt», vergleicht Bullo. «Ausser mir waren alle 25 oder älter – heute sind die meisten meiner Mitspielerinnen zwischen 16 und 21.» Auch die Unterstützung wurde besser: «Früher mussten wir Geld bezahlen, um fürs Nationalteam zu spielen.»

32 ist Bullo heute, weilt beruflich viel im Ausland. Wie lange ihre von Olympia-Bronze 2014 gekrönte Karriere weitergeht, lässt sie offen. Aber das Ende ist schwer vorstellbar. «Arbeiten und in der Freizeit Eishockey», sagt sie, «das ist mein Leben.» (phm)

«Final Four Weekend» in Langenthal Dieses Wochenende finden die K.-o.-Spiele um den Schweizer Cup statt. Gestern die Halbfinals, heute der Final zwischen dem ZSC (1:0 gegen Lugano, Tor Waidacher) und Reinach (3:1 gegen Thun). Das zweitägige Format läuft erstmals unter der Affiche «Final Four Weekend» und wird live im TV gezeigt (Final ab 15.30 Uhr auf Mysports). Dieses Wochenende finden die K.-o.-Spiele um den Schweizer Cup statt. Gestern die Halbfinals, heute der Final zwischen dem ZSC (1:0 gegen Lugano, Tor Waidacher) und Reinach (3:1 gegen Thun). Das zweitägige Format läuft erstmals unter der Affiche «Final Four Weekend» und wird live im TV gezeigt (Final ab 15.30 Uhr auf Mysports). Im Schweizer Hockey fristen die Frauen ein Schattendasein. Über alle Altersklassen gibt es 1707 Lizenzierte – ein Bruchteil im Vergleich zu Schweden oder Finnland. Total nehmen 49 Teams auf vier Stufen an Meisterschaften teil. Löhne werden bei Budgets von maximal 50'000 bis 100'000 Franken fast nur bei Ausländerinnen bezahlt, auch in der höchsten Liga, der Women’s League. Zu deren sechs Clubs gehört auch das Quartett, das in Langenthal auftritt. (phm)

