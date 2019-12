«Ich habe seit zwei Jahren keine Kleider mehr gekauft»

Welches war Ihre grösste Umweltsünde?

Ferien in Thailand waren vielleicht nicht das Beste.

Jetzt verzichten Sie darauf?

Ja, wegen des Klimas. Die Strandferien Ende April in Sizilien waren zwar etwas kühl, dafür habe ich gut gegessen.

Vegetarisch?

Ich esse weniger Fleisch und lebe überhaupt bewusster.

Wie zeigt sich das?

Ich verzichte wo immer möglich auf das Auto, fahre mit dem Zug oder wenn mit dem Auto, dann in Gruppen. Gibt es unterwegs nur PET-Flaschen zu kaufen, warte ich mit Trinken, bis wir im Hotel sind. Wir haben zu Hause auf dem Dach eine Solaranlage installiert. Es sind kleine Sachen, ich weiss, aber macht jeder kleine Schritte, sieht man schnell einen Effekt.

Waren Sie auch schon an der Kundgebung Fridays for Future?

Das nicht.

Hat diese Bewegung dazu beigetragen, dass Sie sich Gedanken dieser Art machen?

Eigentlich muss ich mich bei FIS-Präsident Gian Franco Kasper bedanken. Als er im Februar im Interview mit Ihnen den Klimawandel infrage stellte, wusste ich, dass wir ein Problem haben: Wenn selbst einer die Problematik nicht sieht, der so engagiert ist im Schneesport, dann weiss ich auch nicht mehr. Als Athlet habe ich ja eigentlich nur die Aufgabe, schnell Ski zu fahren. Wenn ich aber durch mein Verhalten und meine Aussagen die Leute sensibilisieren kann, dann macht es Sinn, auch etwas zu sagen.

Kasper tritt im nächsten Jahr zurück. Freut Sie das?

Es ist sicher gut, kommt frischer Wind in die Organisation. Aber ich bin ihm auch dankbar. Er hat viel getan für unseren Sport.

Als Skirennfahrer sind Sie abhängig vom Klima, gleichzeitig fliegen und fahren Sie in der halben Welt herum. Wie leben Sie mit diesem Widerspruch?

Ich suche nach Lösungen. Jüngst wurde ich Botschafter des Projekts «Protect Our Winters». Wir wollen jetzt etwas auf die Beine stellen.

Zum Beispiel?

Es gibt etwa ein Schweizer Start-up-Unternehmen, das einen CO?-Sauger konzipiert hat, der das Gas aus der Luft filtert. Solche Projekte interessieren uns. Und sonst mache ich, was ich eben machen kann.

Sie waren in Thailand, kennen China, sehen die Umweltverschmutzung: Was können Sie ausrichten?

Viel. In China werden unzählige Dinge produziert, die wir in der Schweiz konsumieren. Würden wir das alles nicht kaufen, wären sie kaum so dumm, es weiter zu produzieren. Plötzlich kam diese Mode auf mit diesem sich drehenden Ding…

Dem Finger Spinner?

Genau. Solche Sachen, die braucht doch niemand.

Auf welches Produkt haben Sie zuletzt verzichtet, obwohl Sie es gerne gekauft hätten?

Ich habe ein relativ altes Handy und überlegte mir, ein neues zu kaufen. Doch was mache ich letztlich damit? Nachrichten schicken, telefonieren, ein, zwei Fotos. Das kriegt auch mein altes noch hin. Ich habe auch seit zwei Jahren keine Kleider mehr gekauft. Ich weiss: Skifahren ist nicht umweltfreundlich, aber es ist das, was ich liebe. Ich habe das Glück, mein Hobby als Beruf ausüben zu können. Bin ich dann zu Hause, brauche ich dafür nicht viel, um glücklich zu sein.

Sehen Sie sich als gutes Beispiel?

Solange ich im Skiweltcup unterwegs bin, kann ich kein gutes Beispiel sein. Steht ein Rennen in Japan an, fliege ich hin. Mit dem Boot müsste ich jetzt schon los. (lacht) Das sind Dinge, mit denen ich leben und umgehen muss. Aber womöglich sagt einer: Schau, der Yule verzichtet auf gewisse Sachen, dann kann ich das doch auch. Das wäre schon ein Erfolg.

Sahen Sie auf Ihren Reisen etwas, was Sie besonders ­schockierte?

Als ich in Sizilien war, sah ich wunderbare Orte. Dann kam ich plötzlich an einen Strand, der einem Freiluft-Abfalleimer glich. So etwas ist echt traurig.

Hier in Val-d’Isère ist es kalt, der Schnee liegt meterhoch: Wo sehen Sie als Skirennfahrer den Klimawandel?

Ich war in den letzten Tagen in Sestriere, unweit von hier: Es hatte drei Grad plus. Die kalten Perioden wird es bei uns im Winter immer geben, aber es wechselt eben enorm schnell. Ich reiste Mitte November nach Levi, vor meiner Haustür lagen 20 Zentimeter Schnee, es war minus vier Grad. Als ich eine Woche später nach Hause kam, war es zehn Grad wärmer und der Schnee weg.

Ich stelle mir schon die Frage, wie viele Generationen Gletscher noch erleben werden.



Im Sommer trainieren Sie auf Gletschern. Welche Veränderungen sehen Sie?

Als ich anfing mit Skifahren, fuhren wir in Zermatt den ganzen Sommer über hinunter bis zur Bergbahnstation Trockener Steg. Nun ist das schon Anfang Sommer nicht mehr möglich. Oder Saas-Fee: Früher stieg ich bei der Bergstation aus und stand auf dem Gletscher. Nun sind es 300 Meter bis zum Eis.

Was macht das mit Ihnen?

Ich stelle mir schon die Frage, wie viele Generationen Gletscher noch erleben werden. Schaue ich mir Bilder von vor 10, 15 Jahren an, ist der Unterschied riesig.

Für Olympische Spiele werden gigantische Bauten errichtet, Wälder gerodet: Haben Sie ein schlechtes Gewissen?

Einige dieser Gebäude werden ja weiterbenutzt – wie auch die Skipisten. Ich war zwar seit 2014 nicht wieder in Sotschi, aber einer meiner Freunde. Er sagte, das Skigebiet sei voll gewesen. Es wird nicht alles nur erbaut für nichts. Klar, was etwa bei den Sommerspielen in Rio passierte, ist nicht schön. Doch das IOK schaut künftig darauf, dass vermehrt Infrastruktur genutzt wird, die bereits besteht. Ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.

Ich bin nicht besser als andere und schreibe keinem vor, wie er zu leben hat.



Was ist mit Ihrem schlechten Gewissen?

Ich fühle mich vielleicht schlecht, aber ein schlechtes Gewissen habe ich nicht. Ich bin dafür ja nicht verantwortlich. Es ist mir schon klar, dass es reichlich ironisch wirkt, wenn sich ein Skirennfahrer fürs Klima einsetzt. Ich habe nie gesagt, dass ich ein Vorbild bin. Ich bin nicht besser als andere und schreibe keinem vor, wie er zu leben hat. Aber jedes Mal, wenn ich ein Flugzeug besteige, weiss ich, dass das der Umwelt schadet. Sich schon nur dessen bewusst zu sein, ist wichtig.

Haben Sie sich überlegt, mit Skifahren aufzuhören?

Nein.

Wie sieht Ihr Sport in 10 bis 20 Jahren aus?

Daniel Yule wird dann nicht mehr dabei sein. Das ist die einzige Prognose, die ich stellen kann.

Auch atmen schadet der Umwelt. Denken wir so, bleibt nur noch der Suizid.



Und Ihre Nachfolger fahren in Skihallen?

Ich hoffe nicht, dass das Problem in 10 bis 20 Jahren schon so gross ist. Es gibt ja auch Lösungen, etwa mit Snowfarming, bei dem der Schnee über Sommer eingelagert und dann im Winter auf die Weltcuppisten verteilt wird.

Was ökologisch sinnvoll ist?

Darüber können wir lange diskutieren.

Was ist Ihre Meinung?

Wird der Schnee mit grüner Energie hergestellt und dann einfach mit Holz zugedeckt, sehe ich kein riesiges Problem.

Und der Transport des Schnees?

Dann fahren die Lastwagen halt mit Erdgas. Es gibt Lösungen, überall. Alles, was wir machen, ist umweltschädigend. Auch atmen schadet der Umwelt. Denken wir so, bleibt nur noch der Suizid. Wir sollten uns schon nicht allzu sehr verrückt machen.

Ich habe eine hohe Lebensqualität und den Luxus, vom Skifahren leben zu können.



Sie sind seit dieser Saison Athletensprecher. Reden Sie auch über das Thema Umwelt?

Es geht vor allem um Dinge, die die Athleten derzeit umtreiben. Um Sicherheit, um Preisgeld. Noch immer verdienen die Weltbesten sehr gut und die anderen wenig. Ich hätte es gerne ausgeglichener.

Sie spendeten Preisgeld in Höhe von 7500 Franken für «Protect Our Winters». Wie viel Überwindung kostete Sie das?

Es war schon nicht wenig Geld. Aber ich habe eine hohe Lebensqualität und den Luxus, vom Skifahren leben zu können. Deshalb bin ich auch bereit, dafür zu bezahlen, dass die nächste Generation das auch tun kann.