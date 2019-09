43-Jähriger wird ältester Medaillengewinner

Der Spruch «Alter ist nur eine Zahl» bekam an der WM in Doha in der Nacht auf Sonntag einmal mehr Gültigkeit. Schon zehnmal war der portugiesische Geher João Vieira an einer Weltmeisterschaft gestartet, nie hatte er seinen Traum von einer Medaille erfüllen können. Jetzt, mit 43 Jahren, klappte es doch noch: Vieira kam hinter dem Japaner Yusuke Suzuki mitten in der Nachthitze von Doha nach 50 Kilometern als Zweiter ins Ziel. Damit wurde er der älteste Medaillengewinner in der Geschichte der Leichtathletik-WM.

«Viele Leute hätten mir nie zugetraut, dass ich so weit kommen könnte, aber ich hörte nie auf zu träumen», sagte Vieira. «Dies ist die beste Medaille meiner ganzen Karriere, und das nach dem härtesten Rennen meiner elf Weltmeisterschafts-Teilnahmen.» Der 1,75 m grosse und 59 kg schwere Portugiese kommt aus Portimão und hat einen Zwillingsbruder namens Sergio, der ebenfalls Geher ist.

The moment when Portugal's Joao Vieira and @EvanDunfee secure their first global medals with silver and bronze in the men's 50km race walk #AthleticsWorldChamps #Doha2019 #Canada #Portland pic.twitter.com/lgIUoQikU4 — Javier Clavelo (@JavierClavelo) September 29, 2019

Vieira kam nach 4:04:59 Stunden ins Ziel und sicherte sich die Silbermedaille mit lediglich drei Sekunden Vorsprung vor dem Kanadier Evan Dunfee. Suzuki hatte sich früh einen komfortablen Vorsprung erlaufen, war 39 Sekunden vor ihm ins Ziel gekommen und damit erste japanischer Weltmeister im Gehen. Auch für den 31-Jährigen wurde ein lange gehegter Wunsch war. «Von diesem Gold habe ich sehr viele Jahre geträumt», sagte Suzuki. «In den vergangenen drei Jahren konnte ich keine Wettkämpfe bestreiten, aber das war mein Moment des Ruhms.»

Nur 28 von 42 Startern am Ziel

Vieira lief zuerst ein diskretes Rennen, ehe er nach 35 km in den vordersten Rängen erschien. Dabei profitierte er von der Aufgabe von Matej Toth, dem Olympiasieger von Rio, und Regelverstössen des Norwegers Havard Haukenes, der später disqualifiziert wurde. Damit fand er sich plötzlich auf Rang 4 wieder, worauf er den Chinesen Yadong Luo und in der letzten Runde auch noch dessen Landsmann Wenbin Niu überholte. Vieira war aber nicht der Älteste im Feld: Der Spanier Jesús Angél García, der Achter wurde, wird im Oktober 50.

Das Rennen war wegen der Hitze und Feuchtigkeit von Doha erst um 23.30 Uhr Lokalzeit gestartet worden. Im Gegensatz zum Marathon der Frauen 24 Stunden zuvor blieben dramatische Szenen zusammenbrechender Teilnehmer aus, obwohl erneut Temperaturen um 32 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von über 70 Prozent gemessen wurden. 14 Läufer gaben auf (darunter der französische Titelverteidiger und Weltrekordler Yohann Diniz), vier wurden disqualifiziert, lediglich 28 kamen ins Ziel. Doch das konnte Vieira egal sein in dieser Nacht, in der er ein kleines Stück Sportgeschichte geschrieben hatte. (rst)