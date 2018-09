Abraham und Schlumpf gewinnen Greifenseelauf

Tadesse Abraham (LC Uster) lief seinen ersten Wettkampf seit dem 12. August und dem Gewinn der EM-Silbermedaille in Berlin. In seinem Heimrennen gab sich der Titelverteidiger keine Blösse und setzte sich in 1:03:37 Stunden souverän durch. Fabienne Schlumpf (TG Hütten), die in Berlin über 3000 m Steeple ebenfalls Silber holte, trat erstmals seit 2012 am Greifensee an und lief in 1:15:30 Stunden überlegen zum Sieg. (sda)