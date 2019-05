Ein Lauf für die Geschichtsbücher

Diese Frage wird am frühen Samstagabend noch manch einer bejahen. Auf der gelben Tafel, die am Strassenrand die Läufer darauf hinweist, dass sie Kilometer 11 passieren, steht: «Bisch müed?» Zwei Drittel der zehn Meilen oder 16,093 km des Grand Prix von Bern haben die Athleten an dieser Stelle schon hinter sich, doch es warten noch fünf äusserst kräftezehrende Kilometer auf sie. Über Kopfsteinpflaster. Und den Aargauerstalden hoch. Da werden die Beine richtig sauer. Geoffrey Kamworor aber erweckt nach ­Kilometer 11 nicht einmal ansatzweise den Eindruck, müde zu sein. Die spätere Siegerin Meseret Merine – die Frauen waren zwei Minuten vor den Männern gestartet – hat er nach drei Kilometern eingeholt. Von da an ist er allein unterwegs.

Nach 44 Minuten und 57 Sekunden ­erreicht der Kenianer das Ziel. 2004 ­hatte Zersenay Ta­desse mit 46,05 Minuten einen Streckenrekord aufgestellt. Seither liefen Olympiasieger und Weltmeister wie Haile ­Gebrselassie, Kenenisa Bekele und Ghirmay Ghebreslassie durch Bern. Schnell zwar, aber eben nicht schnell genug. Dann kommt Kamworor und pulverisiert den Streckenrekord regelrecht.

Tadesse Abraham ist der Beste des Rests

Natürlich hatte er vor dem Rennen angetönt, dass dieser für ihn ein Ziel sei. Aber angesichts seiner illustren und an dieser Marke gescheiterten Vorgänger mochte man seinen Worten nicht so recht Glauben schenken. Doch sein Selbstvertrauen demonstrierte er auf den Strassen Berns von Beginn weg. Er entledigte sich unmittelbar nach dem Start seines ärgsten Konkurrenten – Tadesse Abraham. Viel war im Vorfeld des 38. Grand Prix vom Duell zwischen ihm, dem amtierenden Halbmarathon-Europameister, und Kamworor, dem Halbmarathon-Weltmeister, gesprochen worden. Es sollte nicht dazu kommen.

«Weil mein Plan nicht vorsah, ihm zu folgen», wie Abraham später sagt. «Ich wusste, dass er schnelle Beine hat, gut in Form ist.» Er dagegen bestritt vor knapp fünf Wochen den Marathon in Wien, entsprechend stand zuletzt die Regeneration im Vordergrund. Letztlich lässt sich der 36-Jährige als Bester des Rests bezeichnen. Abraham wird in 49:05 Zweiter, verliert auf Kamworor über vier Minuten.

Noch ist die breite Masse – 32 425 Läufer haben sich für den Grand Prix angemeldet – auf der Strecke, als Kamworor zur Pressekonferenz schreitet. «Die Strecke und das Wetter waren sehr herausfordernd, aber ich fühlte mich stark, und ich holte das Beste aus mir heraus», meint der 26-Jährige. Er wird nun zurück nach Kenia fliegen und sich in der Trainingsgruppe um Marathon-Weltrekordhalter Eliud Kipchoge auf die WM vorbereiten. Und obwohl er noch nicht weiss, über welche Distanz er in Doha an den Start gehen wird – es würde kaum überraschen, zündete er dort ein weiteres Feuerwerk.

Bemerkenswert ist auch die Leistung von Delia Sclabas. Die 18-jährige Kirchbergerin entschied den Altstadt-GP über 4,7 km nun bereits zum vierten Mal de suite für sich. Vor einer Woche erst war sie zum dritten Mal Junioren-Weltmeisterin im Duathlon geworden. Nun gilt der Fokus des Ausnahmetalents wieder ganz der Leichtathletik und damit der Vorbereitung auf die U-20-EM.

Wind und Regen hatten die ­Meteorologen prophezeit. Doch die Läufer haben Glück, es windet zwar, aber abgesehen von einem Platzregen bleibt es trocken. Ins Wasser fällt dafür die Teilaufzeichnung des Grand Prix im Schweizer Fernsehen. Erstmals wollte SRF gross über den Anlass berichten, doch das ­Vorhaben scheitert an technischen Problemen. Es ist der einzige ­Wermutstropfen an diesem Tag.

Immer weniger unter einer Stunde



Dem Fabelrekord bei der Elite steht die schleichende Entwicklung bei den Breitensportlern gegenüber, welche die einen bedauern, während andere finden, sie habe auch ihr Gutes: Der Rückgang der Läuferinnen und Läufer, welche am Grand Prix von Bern die 10 Meilen oder 16,09 km unter einer Stunde zu absolvieren vermögen, scheint über einen längeren Zeitraum gesehen unaufhaltsam.

Als die Uhr gestern 59:59 Minuten anzeigte, waren erst 143 Läufer im Ziel unweit der BEA-Expo-Hallen, 138 Männer und 5 Frauen. Gegenüber den beiden vorherigen Jahren waren dies einige mehr, 2017, beim Tiefpunkt, unterboten von 14 554 Klassierten nur gerade 101 Teilnehmende die ­magische Marke.

Das war in den Anfängen ganz anders: 1984, beim dritten Anlass, blieben 597 Läuferinnen oder Läufer unter einer Stunde oder fast ein Zehntel, solche Zahlen wurden danach noch mehrmals verzeichnet. Ein markanter Rückgang von leistungsorientierten Startern setzte praktisch gleichzeitig mit den ­grösser werdenden Startfeldern ein – Mitte der 1990er-Jahre. Als erstmals über 7000 im Ziel registriert wurden, waren es auch zum letzten Mal 300, welche die anspruchsvolle Strecke in weniger als 60 Minuten schafften. Die Zahlen entwickelten sich in den kommenden Jahren tatsächlich umgekehrt proportional: je mehr im Ziel, desto weniger Schnelle. Vor fünf Jahren verzeichnete der mittlerweile zum grössten Breitensportanlass der Schweiz gewordene Lauf einen Höhe- und einen Tiefpunkt zugleich: Zum ersten und einzigen Mal ­beendeten über 15 000 das 10-Meilen-Rennen, und zum ersten Mal blieb weniger als ein Prozent unter einer Stunde.

Nur noch wenige bereit, leistungsorientiert zu trainieren

Die Spitze also wird schmaler, bei Männern und Frauen, und die grosse Masse läuft immer langsamer. Während es bei den Männern vor 35 Jahren für Platz 500 eine Zeit von 59:19 Minuten brauchte, reichten gestern dafür 1:05:26 Stunden, noch weniger schnelle Jahrgänge hat es auch schon gegeben. Dieser Trend ist nicht nur am Grand Prix zu beobachten, Murten–Freiburg beispielsweise, der älteste der Schweizer Volksläufe und von der Strecke her vergleichbar, weist gleiche Tendenzen auf.

Naheliegendster Grund für das veränderte Gesicht eines Startfeldes ist die Motivation, wieso überhaupt jemand läuft. Längst nicht mehr so viele sind bereit, leistungsorientiert zu trainieren wie einst, gezielt mit geeigneten Formen wie Intervalltraining schneller zu ­werden. Ein Lauf soll heute primär Genuss und Vergnügen bereiten und so zum Erlebnis werden.

Von diesem Wandel haben die Veranstalter im neuen Jahrtausend massiv profitiert – nach einer Baisse setzte ein Laufboom ein, der bis heute anhält, auf hohem Niveau aber stagniert. Dass die Spitze schmaler wird, ist aus diesem Blickwinkel zu verschmerzen – für die Volksgesundheit wichtiger ist, dass sich die Bevölkerung bewegt. Beim GP tut sie das bis ins hohe Alter: Neu eingeführt wurde die Kategorie Ü-80. Genossen haben den Stadtrundgang 17. (SonntagsZeitung)