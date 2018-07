Sensationeller Rekord von Kambundji

Mit 10,95 Sekunden verbesserte Mujinga Kambundji den eigenen, am vorletzten Donnerstag an der Athletissima in Lausanne erzielten Schweizer Rekord um sagenhafte acht Hundertstel.

Die 26-jährige Bernerin gewann souverän ihren achten SM-Titel in Serie in der Königsdisziplin und den neunten in Serie.

Zofingen. Schweizer Meisterschaften. Männer. 100 m (RW 1,1 m/s):

1. Alex Wilson (OB Basel) 10,14. 2. Silvan Wicki (BTV Aarau) 10,17. 3. Florian Clivaz (GG Bern) 10,36. – 5000 m: 1. Jonas Raess (LC Regensdorf) 14:20,12. 2. Fabian Kuert (LV Langenthal) 14:42,65. 3. Urs Schönenberger (KTV Wil) 14:51,65. –Stab: 1. Dominik Alberto (LC Zürich) 5,00. 2. Patrick Schütz (LV Winterthur) 4,90. 3. Frédéric Matthys (CA Riviera) 4,90. – Drei: 1. Nils Wicki (OB Basel) 15,48. 2. Simon Sieber (LC Schaffhausen) 15,32. 3. Roman Sieber (LC Schaffhausen) 15,07. – Hammer: 1. Martin Bingisser (LC Zürich) 63,30. 2. Alexis Flaven (Stade Genève) 59,56. 3. Yann Moulinier (CEP Cortaillod) 55,42. – Speer: 1. Laurent Carron (CA Vétroz) 67,58. 2. Tom Reuter (TV Unterstrass Zürich) 65,95. 3. Lukas Wieland (ST Bern) 64,93.



Frauen. 100 m (RW 1,1 m/s):

1. Mujinga Kambundji (ST Bern) 10,95 (Schweizer Rekord, zuvor Kambundji 11,03/5. Juli 2018 in Lausanne). 2. Sarah Atcho (Lausanne-Sports Athlétisme) 11,21. 3. Salomé Kora (LC Brühl) 11,25. – 5000 m: 1. Martina Tresch (GG Bern) 16:31,01. 2. Michèle Gantner (LC Vaduz) 17:03,81. 3. Christine Müller (LC Scharnachtal) 17:04,90. – Drei: 1. Fatim Affessi (CA Genève) 13,21. 2. Barbara Leuthard (LC Zürich) 13,08. 3. Serena Raffi (TV Wohlen) 12,39. – Hammer: 1. Nicole Zihlmann (LC Luzern) 63,27. 2. Lydia Wehrli (Stade Genève) 59,93. 3. Livia Probst (OB Basel) 52,74. – Speer: 1. Géraldine Ruckstuhl (STV Altbüron) 51,85. 2. Nadja-Marie Pasternack (GG Bern) 48,14. 3. Melanie Richard (LV Langenthal) 44,54.

