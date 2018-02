Überragender Rekord des Ausnahmetalents

Barcelona ist ein sehr gutes Pflaster für Schweizer Langstreckenläufer: 2010 wurde Viktor Röthlin in der katalanischen Hauptstadt Marathon-Europameister, 2015 lief Tadesse Abraham in 60:42 einen international äusserst wertvollen Schweizer Rekord im Halbmarathon, und heute katapultierte sich Julien Wanders, der erst 21-jährige Genfer, mit einer phänomenalen Leistung ebenfalls im Halbmarathon unter die Besten Europas: Wanders pulverisierte in 60:09 Minuten Abrahams Landesrekord um mehr als eine halbe Minute, wurde damit Zweiter und ist nun auch Europa-Rekordhalter in der U-23-Kategorie.

Kein Schweizer Leichtathlet treibt seine Karriere so kompromisslos voran wie Wanders. Der Genfer lebt und trainiert seit 2014 mehrheitlich im Hochland von Kenia auf 2400 m. Und während er sich in den Anfängen den einheimischen Läufern anschloss, ist es heute umgekehrt. Mit der Leistung in Barcelona reiht sich Wanders in der europäischen Allzeit-Bestenliste auf Rang 6 ein, sie wird vom mehrfachen britischen Olympiasieger und Weltmeister Mo Farah in 59:22 angeführt wird.

Während Wanders sowohl die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2016 in Rio als auch jene für die WM 2017 in London verpasste, glänzt er wiederholt auf der Strasse. Sein letzter Exploit liegt noch nicht lange zurück: An Silvester entschied er den 10-km-Lauf im Pariser Vorort Houilles in 28:02 Minuten für sich - Schweizer Rekord. Seither bereitet er sich in Kenia für das nächste grosse Ziel vor, die Halbmarathon-WM am 24. März in Valencia. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)