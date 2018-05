Sprunger und der neue Massstab

Eine bessere Adresse können sie sich eigentlich gar nicht wünschen, die Leichtathleten. An der «Viale dei Gladiatori» treten sie heute Abend an, wenn die Diamond League nach Doha, Shanghai und Eugene in Rom Station macht und damit erstmals in dieser Saison in Europa. Die Gladiatoren waren im antiken Rom Berufskämpfer, die dem Publikum eine Show boten und Sieger unter sich ausmachten – was sind Leichtathleten anderes? Und das Stadio Olimpico bietet ihnen mit 73'000 Plätzen eine der grössten Bühnen auf der Tour – die allerdings selbst dann ein wenig trostlos wirkt, wenn an sich stolze 40'000 Zuschauer den Abend da verbringen.

Und auch in Rom werden wie an allen vorherigen drei Meetings der höchsten Klasse mit Sprinterin Mujinga Kambundji (200 m) und Hürdenläuferin Lea Sprunger Schweizer Athleten am Start sein. Das ist eine neue Qualität im ­Vergleich zu früheren Jahren. Aufgrund ihrer Leistungen gehören die Besten von Swiss Athletics heute regelmässig zu den Eingeladenen. Selbst in einem Jahr ohne Olympische Spiele und Weltmeisterschaften, in einer Saison, in der diese Wettkampfserie bei den Athleten einen höheren Stellenwert geniesst und um die Startplätze gebuhlt wird. «Die Ver­anstalter haben es in diesen Jahren ­ein­facher, die Besetzung der Rennen und Wettkämpfe attraktiv zu gestalten», sagt Andreas Hediger, Co-Direktor von ­«Weltklasse Zürich». Selber hat er die Athletenwahl nicht, da Zürich und Brüssel als 13. und 14. Meeting Ende August die ­Finals austragen und daran nur die Führenden in den einzelnen Disziplinen teilnehmen können.

Erst den Rhythmus finden

Wie ungewohnt hoch das Niveau bereits zu diesem frühen Zeitpunkt ist, hat Lea Sprunger in den vergangenen Wochen beobachten können. Die WM-Fünfte des letzten Jahres über 400 m Hürden steigt heute so spät in die Saison ein wie kaum einmal zuvor. «Ausgerichtet ist die ­Planung auf die EM Anfang August, und ein erster Fokus gilt den Meetings in La Chaux-de-Fonds und Lausanne, Luzern und den nationalen Meisterschaften ­Anfang Juli», sagt ihr Trainer Laurent Meuwly. In den kommenden zwei, drei Wettkämpfen in Rom, Oslo und Genf will die 28-jährige Romande den Rhythmus über die Hürden finden.

Und wie in jedem Jahr stellt sich die Frage, 400 m oder 400 m Hürden oder beides? Sprunger lacht. Sie sagt: «Für mich haben die Hürden klar Priorität, aber ich werde auch ein paar 400-m-Rennen bestreiten.» Sie ist in der komfortablen Situation, mit ihrer Zeit über eine Bahnrunde an der EM direkt für die Halbfinals qualifiziert zu sein. Trainer Meuwly allerdings zweifelt daran, ob die Idee gut ist, in Berlin beide Wettkämpfe zu bestreiten, zumal das EM-Podest das Ziel ist. «Vier 400-m-Rennen in so kurzer Zeit? Das will gut überlegt sein.»

Die Schnellste ist eine 18-Jährige

Sprunger ist in der Vorbereitung ver­letzungsfrei geblieben, erlebte an der Hallen-WM in Birmingham im März mit der Disqualifikation in aussichtsreicher Position aber eine riesige Enttäuschung. Weil sie mit dem Fuss auf die Linie getreten war, wurde sie wie rund 20 andere ausgeschlossen. Wie strikt dieses Ver­gehen geahndet wird, war den Verbänden zuvor nicht mitgeteilt worden, was zu Protestbriefen an die IAAF führte. Diese soll für die Zukunft nun neue Regeln ausarbeiten. «Lea wurde disqualifiziert, obwohl sie sogar einen weiteren Weg zurückgelegt hat», sagt Meuwly.

Und heute also gleich ein Rennen gegen Dalilah Muhammad (USA) und ­Janieve Russell (JAM), die bisherigen ­Siegerinnen dieser Saison, die beide schon deutlich unter 54 Sekunden gelaufen sind. Die Jahresschnellste allerdings ist eine, die aller Voraussicht nach bei keinem Diamond-League-Meeting antreten wird: Sydney McLaughlin. Die Amerikanerin ist erst 18 Jahre alt und ultraschnell. In 52,75 verpasste sie Mitte Mai in Knoxville den Weltrekord um lediglich 41 Hundertstel. McLaughlin studiert an der Universität von Kentucky und hat sich damit verpflichtet, als Amateurin alle Wettkämpfe der Uni zu bestreiten. Sie unterliegt den NCAA-Regeln, die es verbieten, Startgagen und Prämien ­entgegenzunehmen. Den Massstab aber hat sie gesetzt. An diesem werden auch heute alle gemessen.

(Tages-Anzeiger)