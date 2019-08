Kambundji pulverisiert Schweizer Rekord über 200 m

So schnell war über 200 Meter noch keine Schweizerin unterwegs: Beflügelt von der starken Leistung am Freitag über die 100 Meter schafft Sprinterin Mujinga Kambundji am Samstag an der Schweizer Meisterschaft in Basel einen neuen Schweizer Rekord. Sie unterbietet in 22,26 Sekunden die frühere Bestleistung von Lea Sprunger aus dem Jahr 2016 um 12 Hundertstel.

Bereits am Freitagabend hatte Kambunji an der SM brilliert. Über 100 Meter war sie in 11,00 Sekunden zum Titel gesprintet – eine fantastische Zeit.

Einen Befreiungsschlag feierte Hürdenläufer Kariem Hussein. Der zuletzt kriselnde 30-Jährige schaffte über die 400 Meter Hürden in 49,21 Sekunden die WM-Limite.

(red)