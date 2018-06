Töffrennfahrer (14) stirbt nach Unfall

In Barcelona ereignete sich am Sonntag eine Tragödie: Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya stürzte der spanische Motorradfahrer Andreas Perez. Mehrere Fahrer hinter ihm konnten nicht bremsen oder ausweichen und überrollten den 14-Jährigen.

It is with deep sadness we have to report that Andreas Pérez has passed away. MotoGP would like to offer our condolences to his friends, team and family.