Abflüge und Fabelrunden in der Oase

A wie Ascari: Er wird Weltmeister 1952 und 1953. Er führt 1955 den GP von Monaco an, weil die Mercedes von Fangio, 1950 der Premierensieger, und Moss stehen bleiben. Dann verlässt Alberto Ascari das Glück. Der Mailänder fliegt mit dem Lancia ins Hafenbecken und wird von einem Matrosen gerettet. 4 Tage später gibt es keine Rettung mehr. Ascari kommt bei einer Testfahrt in Monza von der Strecke ab, überschlägt sich und stirbt.

B wie Boxenstopp: Noch ein paar frische Reifen für die letzten 13 Runden der Triumphfahrt? Wieso nicht, denken sie sich 2015 bei Mercedes und holen Leader Hamilton an die Box. Rosberg und Vettel ziehen vorbei. Rang 3 statt Sieg. Die Erklärung von Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff? «Verrechnet.»

C wie Casino: Das Glücksspiel bringt in Monaco lange Pech. 1856 wird die erste Konzession vergeben – und wegen Erfolglosigkeit weiter- und weitergereicht. Bis sie 1863 in die Hände von François Blanc fällt, der sich des Monte-Carlo-Casinos annimmt. Er treibt den Bau von Hotels, der Uferstrasse und der Bahnlinie voran – die Leute strömen in seine Spielbank. Als kurz darauf das Glücksspiel in Frankreich und Deutschland verboten wird, wird das Casino erst recht eine Goldgrube.

D wie Drecksack: 2014 – Rosberg «verbremst» sich im Qualifying und macht die letzte schnelle Runde seines In-Team-Feindes Hamilton zunichte. 8 Jahre zuvor: Schumacher lässt seinen Ferrari in der letzten Runde der Zeitenjagd stehen. Der Leidtragende: Alonso. Der Zornigste: ausgerechnet einRosberg – Vater Keke. Er sagt: «Für mich ist er ein Drecksack. Er soll mit der Formel 1 aufhören.»

E wie eng: Es ist ganz schön eng in Monaco. 2 Quadratkilometer, 38 400 Einwohner, 19 200 pro km2. Mehr Dichtestress gibt es nur auf der chinesischen Glücksspielinsel Macao (20 200/km2).

F wie Floss: Über das Rennwochenende bekommen die Jachten in Monte Carlos Hafen einen imposanten Nachbarn, ein Floss im XXL-Format. Red Bull und Toro Rosso sind auf diesen 60 mal 30 Metern zu Hause – am Abend wird stets gefeiert.

G wie Getriebe: Das Rennen fordert Mensch und Material: 3,337 Kilometer, 19 Kurven. Vor allem dem Getriebe wird alles abverlangt: Etwa 50-mal pro Runde wechselt ein Fahrer den Gang, das ergibt gegen 4000 Schaltvorgänge im Rennen.

H wie Hochadel: Nachdem die Grimaldis aus Genua verjagt worden sind, erobern sie 1297 Monaco. Auch von dort wird die Adelsfamilie mehrmals vertrieben, ehe sie sich 1419 festsetzt. 2005 erbt Fürst Albert II. den Thron vom verstorbenen Vater Rainier III. Die Nummer 1 in der Thronfolge ist Jacques, Alberts Sohn und Erbprinz von Monaco.

I wie Instinkt: Es ist die vielleicht beste Runde in der Formel 1 überhaupt. Senna, mit 6 Triumphen Rekordsieger in Monaco, zaubert im Qualifying 1988. 1,427 Sekunden holt er auf McLaren-Kollege Prost heraus. Er sagt: «Ich fuhr nur noch nach Instinkt, ich war in einer anderen Dimension, wie in einem Tunnel, jenseits von bewusstem Verständnis.»

J wie Jachten: Sie heissen «Faith», «Princess Too» oder «Force Blue», und wenn der Grand Prix ansteht, sind sie meist da, die Schiffe von Lawrence Stroll, Niki Lauda und Flavio Briatore. Die Prachtsjacht von Stroll, dessen Sohn Lance bei Williams fährt, misst 96 Meter und kostet 200 Millionen Franken. Die Liegeplatzgebühren an diesem Wochenende? Bis zu 100 000 Franken.

K wie Karambolage: Die Formel 1 ist nach der Premiere in Silverstone 1950 acht Tage und das erste Rennen in Monaco noch nicht einmal eine Runde alt. Da knallt es heftig. Giuseppe Farina verliert die Kontrolle über seinen Alfa Romeo, dreht sich nach dem Tunnel, es folgt eine Massenkarambolage. Wellen sind vom Meer auf die Strecke geschwappt, 10 Fahrer müssen aufgeben.

L wie letzte 10 Sieger: Startplatz 1 bedeutet in Monaco meist Triumph – in der Theorie. Von den letzten drei Siegern ist keiner als Erster losgefahren. Die Liste: 2017: Vettel (Poleposition: Räikkönen). 2016: Hamilton (Ricciardo). 2015: Rosberg (Hamilton). 2014: Rosberg (Rosberg). 2013: Rosberg (Rosberg). 2012: Webber (Webber). 2011: Vettel (Vettel). 2010: Webber (Webber). 2009: Button (Button). 2008: Hamilton (Massa).

M wie Material: Es wird viel herangekarrt, um die Küstenstrasse in eine Rennstrecke zu verwandeln: 21 km Leitplanken und 20 000 m² Sicherheitsnetze, 1420 Pneus zur Absicherung. Mindestens alle 15 Meter steht ein Feuerlöscher – 800 insgesamt. Es gibt 650 Streckenposten, 10 Kräne und 145 Feuerwehrleute.

N wie nackte Haut: Die ist in der Formel 1 nicht mehr erwünscht – zumindest beim Start nicht. Seit dieser Saison gibt es Grid-Kids statt Grid-Girls. In Monaco setzen sie sich darüber hinweg. Die Damen kommen kurz vor dem Start für ein Foto eines Sponsors.

O wie Oase: Allein die malerische Gegend und das milde Klima könnten Magnet genug sein für die Vermögenden. Weil Monaco nicht nur eine landschaftliche, sondern auch eine steuerliche Oase ist, ist es das umso mehr. Es gibt weder Einkommens- noch Vermögenssteuer.

P wie parkiert: Siegen ist Jenson Button in der Saison 2009 gewohnt, als er nach Monaco kommt. Dann gewinnt er zum fünften Mal im sechsten Rennen und stellt das Auto wie gewohnt im Parc fermé ab. Nur werden die Wagen in Monaco vor der Fürsten-Loge auf der Start-Ziel-Gerade parkiert. Als der Brite das merkt, sprintet er zur Siegerehrung.

Q wie Quasselstrippe: 2017 kommt Button für ein Gastspiel zurück. Alonso will im Indy 500 um den Sieg kämpfen, statt im McLaren hinterherfahren. Alonso meldet sich vor dem Start per Funk beim Ersatzmann. Er sagt: «Pass auf mein Auto auf.» Buttons Antwort: «Ich werde auf deinen Sitz pinkeln.»

R wie Residenz: Hamilton, Bottas, Ricciardo, Verstappen, Pérez, Hülkenberg, Hartley, Vandoorne: Sie alle leben in Monaco. Echter Monegasse aber ist nur einer: Sauber-Fahrer Charles Leclerc.

S wie Stau: Es ist schwierig, sich mit dem Auto durch Monte Carlo zu pflügen. Manchmal auch auf der Strecke. 2005 setzt Christijan Albers den Minardi vor der Kurve Mirabeau in die Mauer, Coulthard kann anhalten, doch Schumacher knallt in sein Heck. Das halbe Feld steht.

T wie Tunnel: Der berühmt-berüchtigte Tunnel ist der einzige in der Formel 1 – und wegen der sich ändernden Sicht knifflig zu durchfahren. 2016 wird deshalb die Beleuchtung modifiziert.

U wie Unterboden: Sauber bringt für das Rennen 2017 einen neuen Unterboden. Dieser steht plötzlich im Fokus: Weil Button, der Alonso-Ersatz, Wehrleins Auto auflädt und es in die Leitplanke schiebt, wo es auf der Seite zu liegen kommt.

V wie Veteran: Im Fahrerlager führt er seine schottisch-karierten Hosen und die gleichgemusterte Mütze spazieren. So tut das Jackie Stewart jedes Jahr. 78 Jahre alt ist der Sir nun, 52 ist es her, seit er den ersten von 3 Monaco-Siegen feierte.

W wie Wendlinger: 1994 sorgt Karl Wendlinger für einen Schreckmoment. Nach dem Tunnel verliert er die Kontrolle über den Sauber und knallt in die Streckenbegrenzung. Er erleidet Hirnprellungen und liegt mehrere Wochen im Koma. Sein Comebackversuch scheitert.

X wie Tag X: Es gibt Fahrer, die in Monaco zur Stelle waren. Nur in Monaco. Sie gewannen hier zum ersten und letzten Mal: Jean-Pierre Beltoise (1972), Olivier Panis (1996) und Jarno Trulli (2004).

Y wie Yin und Yang: Als Kinder sind sie Freunde, fahren gegeneinander Kart und zusammen in die Ferien. Dann wohnen sie in Monaco im gleichen Haus – doch sehen mögen sich Hamilton und Rosberg nicht mehr. Ab 2013 fahren sie für Mercedes, dabei verschlechtert sich ihr Verhältnis stetig – bis Rosberg 2016 zurücktritt.

Z wie zwei Etagen: 2018 haben die Teams in Monaco mehr Platz. Ihre Boxengebäude wurden aufgestockt, über der Garage hat es neu zwei Etagen. Eine für die Ingenieure, eine mit Ruheräumen für Fahrer und Terrasse für VIP.

