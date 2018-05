«Das ist unheimlich ärgerlich für mich»

Es sind äusserst unangenehme Wochen für Tom Lüthi. Im Rennstall Marc-VDS des Schweizer Moto-GP-Fahrers eskalierte letzte Woche rund um den GP in Le Mans der Streit zwischen Besitzer Marc van der Straten und Teamchef Michel Bartholémy. Der in der Westschweiz wohnhafte Milliardär van der Straten wirft seinem belgischen Landsmann Veruntreuung von 10 bis 15 Millionen Euro vor. Es geht im Kern um eine Firma mit Sitz in Herisau, die mittlerweile Bartholémy gehört und bei der alle Teammitglieder ausser Lüthi und die anderen Fahrer angestellt sind. Bartholémy streitet alle Vorwürfe ab – längst sind Anwälte mit der Angelegenheit beauftragt.

Das Chaos bei Marc-VDS ist umfassend. Bartholémy akzeptierte die fristlose Kündigung nicht, erschien in Le Mans am Freitag vorerst in der Teambox, trat dann aber dennoch fürs Wochenende von seinem Amt zurück. Derzeit ist völlig offen, wie es weitergeht, die Fronten sind verhärtet, Insider sprechen von Hass und Lügen, Machenschaften und Millionenklagen. Der Konflikt zieht sich quer durchs Team und ist kaum lösbar, weil es längst auch um die Ehre und um Eitelkeiten geht und darum, nicht nachzugeben. Auch der Moto-GP-Veranstalter Dorna beobachtet die fürs Geschäft schädlichen Vorgänge besorgt. Einigen sich van der Straten und Bartholémy nicht bald, wird der einstige Vorzeigebetrieb Marc-VDS am nächsten Rennen in Mugello in eineinhalb Wochen nicht dabei sein.

Es geht aber auch um die Arbeitsplätze der rund 50 Mitarbeiter. Und natürlich um die Zukunft von Tom Lüthi. Am Dienstag und Mittwoch hätten wichtige Tests in Barcelona stattfinden sollen. Aber der entlassene Bartholémy gab die Maschinen nicht frei – er hatte den Leasing-Vertrag für die Motorräder über seine Firma abgeschlossen. Für Lüthi ist das eine sehr schwierige Situation, er muss sich im riesengrossen Zwist neutral verhalten.

Tom Lüthi, wie nehmen Sie die Probleme in Ihrem Team wahr?

Es ist natürlich schwierig für alle Beteiligten, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht. Das betrifft nicht nur mich, sondern auch die Mechaniker und viele weitere Mitarbeiter.

Wie sehr belasteten die Ereignisse zuletzt am GP von Le Mans die Arbeit bei Marc-VDS?

Sie können sich vorstellen, dass es nicht einfach war, den Fokus zu behalten. Damit hatte ja niemand gerechnet. Aber es ist meine Aufgabe, mich aufs Rennfahren zu konzentrieren. Das ist mein Job. Und nur darum geht es. Ich darf mir nicht den Kopf zerbrechen über Vorgänge, auf die ich keinen Einfluss besitze.

Befürchten Sie, dass sich Marc-VDS bald zurückzieht?

Damit darf ich mich nicht beschäftigen. Wie gesagt: Ich bin Angestellter und nicht berechtigt, mich in der Öffentlichkeit zu diesem Konflikt zu äussern. Fakt ist: Nächste Woche fahren wir in Mugello. Ich hoffe, dass es bis dahin eine Lösung geben wird.

In dieser Woche hätten Sie an zwei Tagen in Barcelona fahren können. Für Sie ist die Absage dieser Tests brutal.

Das ist so. Alles war organisiert und geplant, für mich als Moto-GP-Rookie wären diese zwei Tage sehr, sehr wertvoll gewesen, um mich noch besser an die Maschine zu gewöhnen. Es ist unheimlich ärgerlich für mich, verbringe ich diese Woche nun doch in der Schweiz und nicht in Barcelona.

Wie gehen Sie mental mit dieser heiklen Situation um?

Ich bin lange genug im Geschäft, um mit Rückschlägen umgehen zu können. Ich mache Krafttraining, gehe in die Physio und erhole mich. Leider gab es in den letzten Wochen einige Stürze; das war teilweise auch schmerzhaft.

Sie haben nach fünf Saisonrennen als einer von 2 der 25 Fahrer noch keinen WM-Punkt geholt. Beunruhigt Sie das?

Selbstverständlich wäre ich gerne schneller gewesen und in die Punkteränge gefahren. Aber ich benötige nun mal Zeit in der neuen Töffklasse, das war mir ja bewusst gewesen. Es gab erfreuliche Phasen, aber leider auch immer wieder Stürze oder schlechte Starts in die Rennen. Wir hatten oft Probleme mit dem Vorderrad, auch deshalb wären die Tests in Barcelona so wichtig gewesen.

In Jerez stürzten Sie und verpassten dadurch eine Top-15-Platzierung, weil sie wegen anderer Stürze locker in die Punkte hätten fahren können. Hat Sie das besonders geschmerzt?

Nein, nicht unbedingt, weil wir damals das Vorderrad einfach nicht in den Griff bekamen. Ich bin überzeugt, dass nicht viel fehlt, um den nächsten Schritt zu nehmen und konstant in die Punkte fahren zu können.

Und wie stark spüren Sie den Druck, weil es auch um Ihre Moto-GP-Zukunft geht und bereits über Ihre Rückkehr in die Moto-2-Kategorie spekuliert wird?

Druck hat man immer. Im Sommer geht es stets um die Verträge in der nächsten Saison, das weiss ich. Am wichtigsten für mich ist weiterhin, dass ich mich voll auf meine Aufgaben als Fahrer konzentriere. Es gefällt mir im Moto-GP, und es ist mein grosses Ziel, auch 2019 dabei zu sein. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)