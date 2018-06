Ericsson, ein Mann unter Feuer

Das Bild kann als Symbol herhalten. Es ist das erste Training zum Grand Prix von Frankreich. In Kurve 11, einem Rechtsknick, steht ein Auto. Es brennt lichterloh. Der Fahrer macht erst keine Anstalten, auszusteigen, er muss über Funk dazu aufgefordert werden. Er schält sich heraus aus seinem Sitz, bleibt unverletzt, sagt, er habe das Feuer nicht gesehen, weil die Rückspiegel abgefallen waren.

Der Fahrer ist Marcus Ericsson, 27-jähriger Schwede, in der vierten Saison Pilot des Sauber-Teams. Und als solcher eben ohnehin ziemlich unter Feuer. Der Zeusler ist Charles Leclerc, Monegasse, 20-jährig. Er sorgt dafür, dass es dem erfahrenen Nordländer nicht allzu gemütlich wird in seinem Cockpit. In den letzten vier Rennen fuhr er dreimal in die Punkte. Ericsson: nie. Beim zweiten Grand Prix in Bahrain war er noch Neunter geworden, nun wird er vom Lehrling regelmässig vorgeführt.

@mishramugdha @Amberological Marcus Ericsson Crash (Fire) - FP1 Paul ricard - f1 French GP 2018

Crash During First Pactice Sesson Today.-22/June/2018 ???? pic.twitter.com/tUgEzZEbmp — Saurabhjohn (@Saurabhjohn3) 22. Juni 2018

Ericsson sitzt an einem Tisch im Fahrerlager von Le Castellet, trägt auch im Schatten Sonnenbrille. Es sind die Tage vor dem achten Rennen der Saison, vor der Rückkehr des Grand Prix von Frankreich nach 10 Jahren. Ericsson wirkt gelassen, er lächelt, die Sonnenbrille braucht er offensichtlich nicht, um seine Gefühlswelt zu verbergen. Er sagt: «Es war ein sehr, sehr positiver Start in diese Saison.» Der Zusatz: «Für uns, als Team.» Persönlich? Eher weniger. Das Lächeln weicht kurz aus seinem Gesicht. «Charles war zuletzt in grossartiger Form, er hat viele Punkte geholt, ich keine. Ich arbeite sehr hart daran, das Ruder herumzureissen, zu zeigen, dass ich auf seinem Niveau fahren kann oder besser bin.»

«Ein Schneeballeffekt»

Die Gründe für seine Baisse? «Es ist ein Schneeball-Effekt. Er gewann an Selbstvertrauen, während ich immer mehr davon verlor.» Es ist an der Zeit, aus diesem Teufelskreis auszubrechen. Findet er. Das Auto, das während der Saison immer mehr den Bedürfnissen Leclercs angepasst wurde, hätten sie wieder «auf Anfang zurückgesetzt». Die Einstellungen vom Saisonstart behagten ihm mehr, als der C37 noch nicht derart zum Untersteuern neigte. So also soll es wieder bergauf gehen.

Gross und schwer – ein Handicap

Ja: Es ist an der Zeit. Der Schwede fährt um seine Zukunft. Ende Jahr läuft der Vertrag mit Sauber aus, und nur auf die Gunst der Rennstallbesitzer zu hoffen, die ihn seit Jahren finanziell unterstützen, wäre fahrlässig. Ericsson sagt: «Das Einzige, was ich tun kann, ist, zu beweisen, dass ich in die Formel 1 gehöre.» Das hatte er sich eigentlich schon vor dieser Saison vorgenommen, er rackerte und schuftete, wie er das noch nie tat. Wohl auch, weil er ahnte, was mit Leclerc auf ihn zukommen würde, mit diesem Grosstalent, das als Nachwuchspilot von Ferrari akribisch vorbereitet wurde und nun bereits als Nachfolger für Kimi Räikkönen für die nächste Saison gilt.

Ericsson dagegen wäre froh, würde er nur irgendwo unterkommen. Dafür also mühte er sich ab im Winter. Mit seinen 1,80 m ist er einer der Grössten – und damit einer der Schwersten. Seit er 2014 bei Caterham in die Formel 1 einstieg, litt er unter diesem Handicap, damals wog er mit 70 kg deutlich mehr als Teamkollege Kamui Kobayashi. Sekunden habe er deshalb pro Runde verloren, sagt Ericsson.

5 Kilo verloren, an Form gewonnen

Der Nachteil blieb bei Sauber, gegen den kleineren Felipe Nasr, gegen Pascal Wehrlein, jetzt gegen Leclerc. Also hielt er nun strikt Diät, nahm keine Kohlenhydrate zu sich, ass nichts Süsses, verzichtete auf Alkohol – und trainierte wie besessen. «Ich habe eigentlich kein Fett mehr im Körper», sagt er. 5 kg hat er verloren. Er sagt: «Ich fühle mich in der Form meines Lebens.» Er muss es nur noch zeigen. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)