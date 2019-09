Hamilton siegt dank Ferrari-Defekt

Sebastian Vettel befestigte in aller Ruhe das Lenkrad, hüpfte von seinem Wagen und übergab den defekten Ferrari den Streckenposten. Der viermalige Formel-1-Weltmeister erlebte beim Grossen Preis von Russland einen niederschmetternden Sonntag. Zuerst erwischte er einen Raketen-Start, überholte Lewis Hamilton und Pole-Mann Charles Leclerc und setzte sich an die Spitze. Diese verwaltete er bis Rennhälfte souverän, bis der Defekt-Teufel zuschlug. Der Ferrari war am Ende.

Was so gut begann, wurde für Ferrari zum kompletten Desaster. Denn Hamilton nutzte die Safety-Car-Phase durch das Vettel-Aus zum Reifenwechsel und schob sich so an Leclerc vorbei. Und auch Valtteri Bottas schlüpfte durch, weil Leclerc noch mal auf die schnelleren Reifen ging. Danach demonstrierte Mercedes, wie erfolgreiche Teamarbeit aussieht: Bottas diente als Puffer, hielt Leclerc Runde um Runde auf, während Hamilton an der Spitze seinem 82. Karrieresieg entgegenfuhr.

Der sechste Titel ist zum Greifen nahe

Der Titelverteidiger fuhr im Mercedes seinen ersten Sieg nach der Sommerpause ein. Im WM-Klassement baut der Brite seinen Vorsprung um weitere acht Punkte aus: Hamilton liegt bei 322 Punkte, Bottas bei 249 und Leclerc bei 215. Der sechste Titel ist Hamilton bei noch fünf verbleibenden Rennen kaum mehr zu nehmen.