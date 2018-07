Lieber Dreifachkönig als Mittelmass

Ein Leben im Mittelmass? Nun, dieser Fernando Alonso schien ja für einiges vorgesehen. Nur ganz sicher nicht dafür. Nicht dieser Wunderfahrer aus Asturien, dieser Gipfelstürmer der Formel 1, der sich als Jüngling mit seinem Renault erdreistete, den grossen Michael Schumacher in dessen letzten Ferrari-Jahren zur Verzweiflung zu treiben, ihm 2005 und 2006 die Weltmeistertitel wegzuschnappen. Nein, dieser kompromisslose Lockenkopf mit den braunen Augen, so unschuldig wie die eines Rehs, der würde es noch ganz oft ganz weit bringen in der Königsklasse des Motorsports.

Es ist 2018, heute steht das zehnte Rennen der Saison an, in Silverstone. Alonso ist nicht mehr der freche Junge von damals, er ist ein gestandener Rennfahrer, 36 Jahre alt. Gerade hat er in ­Österreich mit seinen 81 394 gefahrenen Grand-Prix-Kilometern und seiner 238. Zielankunft zwei Rekorde Schumachers gebrochen. Aber: Es ist tatsächlich so gekommen mit Alonso. Er lebt längst das Leben im Mittelmass, das so gar nicht zu ihm passt.

Was schien wie die Vollendung, wurde zum grossen Desaster

Der Grösste, der Beste, das war er einst für viele. Das ist er noch immer für einige. Nur: Das zu beweisen, das wird dem Spanier nun schon seit vier Jahren reichlich schwer gemacht.

Dabei heisst sein Arbeitgeber McLaren, das ist ein ruhmreicher Rennstall mit hohen Ansprüchen, riesigem Budget und vielen Angestellten, für den es eigentlich nur den Sieg geben kann. Doch davon ist dieser seit 2015 eben derart weit weg, dass schon nur beim Gedanken daran eine Menge Humor mitschwingen muss.

Es schien damals alles so perfekt, so vollendet zu sein bei den Engländern. Alonso, der Mann, dem man fast schon magische ­Fähigkeiten am Lenkrad attestiert, kam von Ferrari. Und Honda kehrte zurück, der Motorenpartner, mit dem McLaren Ende der 80er- und Anfang der 90er-Jahren die Konkurrenz in Grund und Boden ­gefahren hatte. Was sollte da schon schiefgehen? Tja: ziemlich viel.

McLaren wurde nicht zum Gegner der Werksteams von Mercedes und Ferrari. Es wurde zur Lachnummer. Wochenende für Wochenende blieb das Arbeitsgerät von Alonso stehen, der setzte sich auch einmal demonstrativ in einen Liegestuhl an der Strecke, um den Rest eines Qualifyings zu verfolgen. Das war in Brasilien 2015. Viel besser wurde es seither nicht, Alonso zeterte und fluchte öffentlich über den Motor, über falsche Strategien seines Teams, dem Feld hinterherzufahren, das ist nichts für einen wie ihn, da können auch einmal die Emotionen hochgehen.

Die Schuldigen hatten sie bei McLaren längst ausgemacht: die Japaner von Honda. Also lösten sie den Vertrag kurzerhand auf, spannten für diese Saison mit ­Renault zusammen. So richtig harmoniert auch dieses Duo nicht. Dreimal in neun Rennen musste Alonso seinen orangen MCL33 stehen lassen. Aber: Kam er ins Ziel, dann tat das der Spanier wenigstens immer in den Top 10.

Die Töne bei McLaren sind merklich leiser geworden

Fünfter war er zum Auftakt in Australien, zuletzt Achter in Österreich, nachdem er aus der Boxengasse gestartet war, weil ­ein Energierückgewinnungssystem hatte gewechselt werden müssen. «Grossartig» fand Alonso sein ­Ergebnis. Seine Ansprüche passen sich offenbar dem Niveau seines Autos an.

Überhaupt lassen sie es bei McLaren wieder sein mit den ­grossen Tönen, die sie noch zu Honda-Zeiten von sich gaben. Von ­Siegen spricht längst keiner mehr, von der Behauptung, dass nur der Motor schuld sein soll an ihrem Desaster – ob nun der von Honda oder der von Renault –, haben sie sich auch verabschiedet. Zak Brown, der Chef, sagte jüngst gar: «Wir hatten letztes Jahr definitiv nicht das beste Chassis. Und das aktuelle Modell produziert noch weniger Abtrieb.» Klingt nach Bank­rotterklärung. Und wenn Brown sagt: «Wir hinken Jahre hinterher», dann ist das auch nicht unbedingt das, was Zuversicht verbreitet bei den 800 Angestellten im britischen Woking. Browns Zusatz: «McLaren ist nicht konkurrenzfähig, das ist inakzeptabel.» In dieser Woche ging Eric Boullier, der Renndirektor – nicht ganz freiwillig, wird ­gemunkelt.

McLaren versucht – trotz allem – mit ein paar Umstellungen auf den Chefpositionen noch einmal Anlauf zu nehmen in der Formel 1. Ob es das auch 2019 mit Alonso tun wird, steht noch nicht fest.

Denn der hat sich in der Erfolg­losigkeit nach Feldern umgeschaut, auf denen er seine Fähigkeiten noch unter Beweis stellen kann. Zum Indianapolis 500 trat er letztes Jahr an – und hielt lange gut mit. Die 24 Stunden von Le Mans bestritt er vor drei Wochen – und gewann das prestigeträchtige ­Rennen an der Seite des Schweizers Sébastien Buemi und des ­Japaners Kazuki Nakajima. «Es sind unglaubliche Emotionen. Ich koste jede Sekunde aus», sagte der Spanier hinterher. Schliesslich sind die Glücksmomente auch ziemlich rar geworden.

Vielleicht hilft ihm McLaren ja noch, Historisches zu schaffen

Wie gross seine Lust noch ist, gegen kleine Teams um ein paar Punkte in der Formel 1 zu kämpfen, ist fraglich. Auch wenn McLaren Alonsos Engagement mit rund 40 Millionen Franken pro Jahr versüsst. Brown, der Chef, sagt: «Ich bin davon überzeugt, dass er noch lange bei uns bleiben wird.» Möglich. Nur vielleicht nicht in der ­Formel 1. Es gibt die Idee, dass sich der Rennstall in der Indycar-Serie engagieren könnte – für Alonso, von dem sie so viel halten bei McLaren. Das Indy 500 zu gewinnen, ist derzeit dessen grösstes Ziel. Sieg in Monaco, Sieg in Le Mans, das hat er schon. Gewinnt er auch noch in ­Indianapolis, kann er sich die sogenannte Triple Crown aufsetzen, eine dreifache Krone für die Triumphe bei den drei grössten Klassikern und ein Kunststück, das bis jetzt erst Graham Hill ­Anfang der 70er-Jahre gelang.

Daran orientiert sich Fernando Alonso derzeit. Das Leben im ­Mittelmass, das ist auf Dauer nichts für ihn.

