Lüthi stürzt – Marquez siegt souverän

Nach den Plätzen 16 (Katar), 17 (Argentinien) und 18 (USA) hatte Tom Lüthi vor dem Rennen in Andalusien gehofft, erstmals in die Top 15 zu fahren und in der Königsklasse als erster Schweizer seit fast 20 Jahren zu punkten.

Der von Position 18 gestartete Lüthi fuhr an eben dieser Position hinter Tito Rabat, als er in der 12. von 25 Runden in einer Rechtskurve den Sturz nicht mehr verhindern konnte und im Kiesbett landete. Während der Spanier letztlich 14. wurde, blieb für den 31-jährigen Berner, der sich nicht verletzte, nichts als Enttäuschung.

Nach dem gut gelungenen Qualifying am Samstag hatte er doch leise Hoffnungen auf eine Top-15-Platzierung hegen dürfen. Lüthis Teamkollege Franco Morbidelli klassierte sich als Neunter erstmals in den Top 10.

63. GP-Sieg von Marquez

Der Sieg in Jerez, dem ersten Europa-Rennen in dieser Saison, ging überlegen an Marc Marquez. Der Titelverteidiger aus Spanien gewann zum 63. Mal einen Grand Prix, den 37. in der MotoGP-Klasse. Zweiter hinter dem Honda-Werkfahrer wurde der Franzose Johann Zarco (Yamaha), der gut fünf Sekunden später die Ziellinie überquerte. Platz 3 ging an den Italiener Andrea Iannone (Suzuki).

In der WM-Wertung übernahm Marquez die Spitze. Der 25-Jährige führt nun mit 70 Punkten vor Zarco (58) und Maverick Viñales (50). Der vormalige WM-Leader Andrea Dovizioso schied nach einem Zusammenstoss mit Ducati-Teamkollege Jorge Lorenzo aus. In der gleichen Szene in der 18. Runde kam auch Dani Pedrosa zu Fall. Dieses Trio hatte sich auf der Verfolgung von Marquez befunden.

Zweiter GP-Sieg für Italiener Baldassarri

Lorenzo Baldassarri hat zum zweiten Mal in seiner Karriere einen Grand Prix gewonnen. Der 21-jährige Moto2-Fahrer aus Italien setzte sich im spanischen Jerez auf Kalex mit knapp drei Sekunden Vorsprung vor Miguel Oliveira (KTM) durch. Der Portugiese, das war am Samstag bekannt geworden, wird 2019 für den österreichischen Motorrad-Hersteller in der MotoGP-Klasse fahren. Der in Andalusien drittklassierte Italiener Francesco Bagnaia behielt im WM-Klassement nach vier von 19 Saisonrennen die Führung vor Baldassarri (73:64 Punkte).

Dominique Aegerter musste wegen einer Beckenverletzung auf den Einsatz in Andalusien verzichten. In der Gesamtwertung fiel der Oberaargauer, der sich zuvor in allen drei Rennen in den Top 15 klassiert und insgesamt 16 Punkte gesammelt hatte, um eine Position auf Platz 11 zurück.

(dho/sda)