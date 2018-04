Mad Max gefällt der Vergleich mit Marquez

Es gibt schon einige erstaunliche Parallelen zwischen Max Verstappen und Marc Marquez. Auffällig ist vor allem die Art und Weise, wie die beiden Draufgänger kompromisslos dem Erfolg nachjagen. «Vorsichtiger fahren macht dich langsamer. Ich werde aus dem Fehler lernen, aber das heisst nicht, dass ich nicht mehr angreifen werde», lässt der 20-jährige Niederländer vor dem GP in Aserbeidschan verlauten.

Während sich der Formel-1-Youngster praktisch in jedem Rennen mit den Grossen anlegt, lässt auch der amtierende MotoGP-Weltmeister fast keine Gelegenheit aus, seinen Status als Rowdy der Szene zu untermauern. «Ich werde weiterhin an mein Limit gehen. Es ist in meiner DNA», verkündet Marquez, als er in Argentinien Valentino Rossi mit einem ungestümen Angriff von der Piste spedierte.

Entschuldigung bei Vettel

Wie eine Blaupause von Marquez’ Manöver präsentiert sich die Attacke von Verstappen gegen Vettel vor zwei Wochen. Am GP von China, als der Red-Bull-Pilot dreizehn Runden vor Schluss den Ferrari-Fahrer aus der Kurve rammte und für diese Szene neuen Zorn auf sich zog. Um den Deutschen zu besänftigen, liess sich der holländische Heisssporn dann aber immerhin zu einem kurzen Sorry bewegen. «Das Thema ist jetzt abgehakt. Der Fokus liegt auf Baku.»

Dass Verstappen in Shanghai auch noch Weltmeister Lewis Hamilton anrempelte, war für Mad Max keine Entschuldigung, sondern nur eine Erklärung wert. «Ich konnte die Kurve voll fahren, Lewis nicht. Deshalb war es legitim, dass ich ihn angegriffen habe. Mein Pech war, dass ich auf die Reifenschnipsel gekommen bin und dort korrigieren musste.»

Schmeichelei statt Beleidigung

Verstappen wie auch Marquez ist offenbar jedes Mittel recht, um möglichst schnell ans Ziel zu kommen. Und auch für Verstappen selbst gibt es durchaus Ähnlichkeiten mit Marquez. Der Vergleich mit dem vierfachen MotoGP-Weltmeister schmeichelt ihm mehr, als dass es ihn beleidigen würde. Angesprochen auf Marquez und die disziplinarischen Massnahmen nach dem Duell mit Rossi, sagte Verstappen mit einem Grinsen: «Das nächste Rennen hat er gleich wieder gewonnen.» (sr)