Mercedes hatte Bottas den Sieg versprochen

Lewis Hamilton hat den GP von Russland in Sotschi gewonnen und einen weiteren grossen Schritt Richtung WM-Titelverteidigung gemacht. Doch so richtig konnte auch er sich nicht freuen. Was war passiert? In der 25. Runde wurde Pole-Mann Valtteri Bottas von der Mercedes-Box angewiesen, seinen Teamkollegen Lewis Hamilton vorbeizulassen. Dies blieb auch bis zum Schluss so.

Diesmal kam selbst Mercedes-Teamchef Toto Wolff nicht um die Stallorder herum. Der Österreicher, dem die sportlichen Aspekte, die Fairness und die Gleichbehandlung der eigenen Fahrer näherliegen als unpopuläre Entscheide am Kommando-Pult, musste über den eigenen Schatten springen. Die Ausgangslage im Titelkampf liess für einmal auch in der (wieder) dominierenden Equipe keine Sentimentalitäten zu.

Gebrochenes Versprechen und Entschuldigungen statt Freude

Das Thema Stallorder war in der unmittelbaren Vorbereitung aufs Rennen bei Mercedes diskutiert worden. Wolff hatte entsprechende Erwägungen nach dem Qualifying angekündigt. Nach dem Rennen gab der Mercedes-Teamchef zu, dass man im Vorfeld dem Finnen Bottas den Sieg versprochen hatte. Doch auf Hamiltons Hinterreifen hätten sich gegen Rennhälfte Blasen gebildet, und WM-Kontrahent Sebastian Vettel sei dem Engländer immer näher gekommen. Man habe handeln müssen, so Wolff weiter. «Und dann ging es darum, auf die Meisterschaft zu schauen und so eine unpopuläre Entscheidung zu treffen.»

Wohl war nach dem geforderten Positionstausch der beiden Fahrer bei Mercedes keinem. Die Freude über den neuesten Doppelerfolg hielt sich in ganz engen Grenzen. Wolff entschuldigte sich bei Bottas noch auf dessen Auslaufrunde und versprach, den Entschluss noch auf dem Rennplatz zu besprechen. «Im Herzen sind wir alle Rennfahrer. Wir alle wollen, dass der Schnellste gewinnt. Er hätte dieses Rennen gewonnen. Wir haben das verändert. Wir sind aber auch rational denkende Menschen», sagte der Wiener später. Es war ihm anzumerken, wie schwer ihm der Entscheid gefallen war.

Hamilton mochte sich über seinen dritten Sieg in Sotschi nach jenen von 2014 und 2015 selbstredend nicht richtig freuen. Der Engländer sprach von einem schwierigen Tag. «Ich wollte das nicht. Valtteri zu überholen, fühlte sich nicht gut an. Er hat über das gesamte Wochenende perfekte Arbeit abgeliefert und hätte den Sieg verdient gehabt. Im entscheidenden Moment hat er sich wie ein wahrer Gentleman verhalten.»

Bottas seinerseits versuchte erst gar nicht, seine Enttäuschung zu verbergen. Mit versteinerter Miene liess er die Siegerehrung und den Interview-Marathon über sich ergehen. Auf die Geste Hamiltons, ihm den Pokal für den Sieger zu überlassen, reagierte er ablehnend.

Vettel zeigt Verständnis

Nach dem Rennen äusserte sich auch der Drittplazierte Sebastian Vettel zur Stallorder der Konkurrenz. «Das haben sie heute gut gemacht. Sie haben als Team sehr gut zusammen funktioniert.» An die Journalisten gerichtet, ergänzte Vettel: «Ich weiss, dass ihr Kontroversen liebt. Ihr könnt auch bohrende Fragen stellen. Ich finde, dass nicht alle harten Fragen gerechtfertigt sind.»

Der Deutsche will weiter Druck auf Hamilton machen und glaubt noch an seine Titelchance. Es ist jedoch Tatsache, dass der Ferrari-Pilot bei jetzt 50 Punkten Rückstand nicht mehr aus eigener Kraft Weltmeister werden kann. (tzi/sda)