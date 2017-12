Und jetzt auch noch die RS

Tief sass der Schock. Und bis er verdaut war, dauerte es mehrere Wochen. Nun aber keimt wieder Hoffnung in Jesko Raffin. Wieder Zuversicht, dass es das doch noch nicht gewesen sei mit der Karriere. Im Oktober war dem Zürcher Moto2-Piloten die Fahrerlaubnis in der Motorrad-WM aberkannt worden – wegen mangelnder Erfolge und zweifelhafter Zukunftsaussichten, so ­beschied es ihm das Selektionskomitee des inter­nationalen Verbandes der Team­besitzer (IRTA). Dieses entscheidet abschliessend über die Zulassungen zur WM. Für Raffin besonders bitter: Er hätte einen Vertrag für 2018 besessen.

Vier Alternativen benannte Raffin nach dem düsteren Bescheid gegenüber dieser Zeitung, wobei er sich ernsthaft mit dem Ende seiner Karriere befassen musste. Zumindest gedanklich ist dies inzwischen vom Tisch: Raffin hat sich entschieden, im kommenden Jahr in der Moto2-Europameisterschaft an den Start zu gehen. Es ist für ihn eine Rückkehr: Die 2015 zur EM umfunktionierte spanische Meisterschaft hatte Raffin 2014 gewonnen. Der achtbare Titel in einem starken Fahrerfeld hatte dem Aussenseiter aus der Schweiz als Eintrittskarte in die Moto2 gedient, im ­darauffolgenden Jahr ging er in der ­Moto2-WM an den Start.

Zahlreiche Interessenten

Von allen Nachwuchsserien ist die EM mit ihren sieben Rennen in Spanien und Portugal die anspruchsvollste. Trotzdem erschien Raffin die Aufgabe erfolgsversprechender als ein Engagement in den USA – er hätte sich auch vorstellen können, bei den lukrativen American Superbikes sein Glück als Werkspilot zu suchen. Einfacher ist es aber wohl, in der EM einen Startplatz zu finden: Wie Manager Marco Rodrigo sagt, hätten sich unmittelbar nach dem negativen Bescheid der IRTA zahlreiche Interessenten bei ihm gemeldet. AGR, Stop and Go, auch VR46, der Nachwuchsrennstall von Valentino Rossi – in der EM lassen die prominentesten Teams ihre grössten Talente fahren. Nur wenige Startplätze sind für 2018 schon vergeben.

Rodrigo sagt aber, dass nur ein Team in Frage komme, bei dem Raffin wieder um den Titel fahren könne. Denn: Nicht als dieser Titel ist das Ziel. «Wir wollen fahren, gewinnen und zurück in die WM», sagt der Manager deutlich - und meint das alles für 2018. Mit einem neuerlichen Sieg soll das Urteil der IRTA widerlegt werden, dem jungen Schweizer fehle es an fahrerischen Könnens. Am liebsten endgültig. Dass der einflussreiche Verband jetzt zementierte Vorbehalte gegen Raffin haben könnte, glaubt Rodrigo nicht. Sondern vielmehr an eine zweite Chance. «Ich habe diese verdient», sagt Raffin selbst, der in der vergangenen Saison 26 WM-Punkte gewann und zwei Top-Ten-Klassierungen vorweisen kann.

Jesko Raffin in Action: Sein vierter Platz beim GP von Australien im Oktober war sein Höhepunkt in drei WM-Jahren. Bild: Keystone

Vorher droht aber ein kleines Problem. Ein 18-wöchiges Problem: Am 15. Januar muss Raffin in die Rekrutenschule einrücken. Eigentlich war er für die Sportler-RS eingeteilt, doch nach dem unerwarteten Out als WM-Fahrer kam vom Bund der nächste Schlag in die Magengrube: Ohne WM-Teilnahme, keine Sportler-RS. Stattdessen müsse er regulär einrücken und zwar: frühmorgens an jenem Montag auf dem Waffenplatz Thun.

«Wir werden ‹bittibätti› machen»

Am 25. März steht in Estoril das erste Rennen der spanischen Meisterschaft an, zu Ende ginge die RS erst Mitte Mai. «Lässt sie sich nicht verschieben, stellte Rodrigo klar, «ist die Karriere sowieso gelaufen». Der Frust wäre komplett für den jungen Zürcher, dessen Jahr so verkorkst war, wie es fast nur konnte. Vor der überraschenden Ablehnung durch die IRTA hatte er private Probleme zu bewältigen: Sein Vater André war wegen happiger Vorwürfe in einem Rosenkrieg mit seiner Ex-Frau vier Monate in Untersuchungshaft gesessen.

Die Anschuldigungen sollen inzwischen entkräftet sein, und auch in Sachen RS gibt sich Rodrigo kämpferisch. Obwohl die 14-wöchige Verschiebungsfrist längst verstrichen ist, sagt er: «Wir werden mit dem Gesuch an allen erdenklichen Stellen ‹bittibätti› machen, bis wir es geschafft haben.» (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)