Vettel siegt trotz Aufholjagd von Hamilton

Sebastian Vettel baute mit seinem 51. Karriere-Sieg im Grand Prix von Grossbritannien die Führung in der WM-Gesamtwertung aus. Der Deutsche siegt nach einem turbulenten Rennen vor Lewis Hamilton und hat nun acht Punkte Vorsprung.

Vettel, der mit einem Schmerzpflaster gegen seine Nackenschmerzen antrat, übernahm schon nach dem Start die Führung, musste diese nach zwei Safety-Car-Phasen in der 38. Runde aber an Bottas abgeben. Doch fünf Runden vor Schluss gelang dem Wahl-Thurgauer das entscheidende Überholmanöver. Somit hat er nun gleichviel Siege auf dem Konto wie Alain Prost.

Für Hamilton schien das Rennen nach seiner 76. Pole-Position schon nach wenigen Kurven gelaufen zu sein. Er lag nach einer Feindberührung von Kimi Räikkönen und einem Dreher nur noch an 18. Stelle. Dank einer tollen Aufholjagd und den Safety-Car-Phasen, ausgelöst durch Unfälle von Marcus Ericsson (Alfa Romeo Sauber) und dem Crash zwischen Romain Grosjean (Haas-Ferrari) und Carlos Sainz (Renault), schaffte er aber doch noch den Sprung aufs Podest. Dritter wurde Kimi Räikkönen vor Valtteri Bottas.

Sauber verschenkt WM-Punkte

Für das Hinwiler Sauber-Team war der GP von Grossbritannien ein Rennen zum Vergessen. Supertalent Charles Leclerc, der in den vergangenen sechs Rennen fünfmal in den Top Ten klassiert war, lag als Achter erneut souverän auf einem Punkterang. Doch beim Boxenstopp in der 19. Runde schlampten die Mechaniker aus dem Zürcher Oberland. Gleich nach dem Rausfahren wurde dem 20-jährigen Monegassen per Funk befohlen, das Auto abzustellen. Die Rennkommissäre leiteten eine Untersuchung ein und dürften das Team noch in irgendeiner Form bestrafen.

Auch Marcus Ericsson durfte von WM-Punkten träumen. Doch dem Schweden wurde nach 33 Runden ein technisches Problem zum Verhängnis. Nach der DRS-Zone auf der Startzielgeraden blieb der Heckflügel offen - Ericsson donnerte bei über Tempo 300 km/h in die Streckenbegrenzung. Für Sauber war dies der erste Doppel-Ausfall seit Monaco 2017.

