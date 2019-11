Die Formel 1 soll nachhaltiger werden

Die Formel 1 will mit einem «ehrgeizigen» Plan bis 2030 zum Umweltschutz beitragen. Die Königsklasse des Motorsports kündigte am Dienstag ein Programm für einen Netto-Null-Kohlenstoff-Fussabdruck bis in elf Jahren an. Das Projekt solle umgehend beginnen, damit die Formel 1 ein nachhaltigerer Sport werde, heisst es in einer Mitteilung.

So soll auch dafür gesorgt werden, dass die Reise- und Logistikaktivitäten «ultra-effizient» werden und Büros, Einrichtungen und Werke mit zu hundert Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden. Jüngst hatte die Formel 1 allerdings erst die Ausweitung des Rennkalenders auf eventuell 25 Rennen in Aussicht gestellt. «Mit der ersten Nachhaltigkeitsstrategie der Formel 1 erkennen wir die entscheidende Rolle an, die alle Organisationen bei der Bewältigung dieses globalen Problems spielen müssen», sagte Geschäftsführer Chase Carey.

Umfrage Würden Sie mehr Formel 1 schauen, wenn die Serie nachhaltig wäre? Ja, dann hätte es durchaus seinen Reiz.

Nein, Autorennen finde ich immer noch doof.

Nein, Autorennen mit Benzinmotoren sind unattraktiv.

Ich schaue auch jetzt schon Rennen, Nachhaltigkeit macht für mich keinen Unterschied.

Abstimmen Ja, dann hätte es durchaus seinen Reiz. 12.1% Nein, Autorennen finde ich immer noch doof. 15.2% Nein, Autorennen mit Benzinmotoren sind unattraktiv. 15.2% Ich schaue auch jetzt schon Rennen, Nachhaltigkeit macht für mich keinen Unterschied. 57.6% 33 Stimmen Ja, dann hätte es durchaus seinen Reiz. 12.1% Nein, Autorennen finde ich immer noch doof. 15.2% Nein, Autorennen mit Benzinmotoren sind unattraktiv. 15.2% Ich schaue auch jetzt schon Rennen, Nachhaltigkeit macht für mich keinen Unterschied. 57.6% 33 Stimmen



Bis 2025 sollen alle Veranstaltungen nachhaltig sein. Das bedeute, dass entsprechende Materialien verwendet werden und beispielsweise Plastik zum einmaligen Gebrauch verbannt werden soll. Auch Anreize für Fans sollen geschaffen werden, um auf «grünerem Weg» zu den Grand-Prix-Strecken zu kommen.

An dem Plan wurde nach Formel-1-Angaben ein Jahr intensiv gearbeitet. Neben Vertretern des Automobilweltverbandes FIA waren auch Nachhaltigkeitsexperten, die Teams, Veranstalter und weitere Partner beteiligt. Es sei ein «ambitionierter, aber erreichbarer Plan», heisst es. «Unser Engagement für den weltweiten Umweltschutz ist entscheidend», sagte FIA-Chef Jean Todt. (dpa)