Formel-1-Lastwagen zur Flucht benutzt

Dieses Wochenende findet der Formel-1-GP von Grossbritannien statt. Flüchtlinge machten sich diesen Sportanlass zu Nutze, um illegal von Frankreich nach England einzureisen.

Am Mittwochabend kam ein Ferrari-Lastwagen vom Firmensitz im italienischen Maranello im Fahrerlager an der Rennstrecke in Silverstone an. Beim Entladen seien zwei blinde Passagiere herausgesprungen, berichtet «Bild». Polizisten erwischten die Flüchtlinge und nahmen ihre Personalien auf. Zutritt zum Lastwagen verschafften sich die Migranten am Eurotunnel zwischen England und Frankreich auf der französischen Seite bei Calais. Immer wieder versuchen Flüchtlinge, von dort aus illegal auf die britische Insel zu gelangen.

Der Vorfall bei Ferrari soll nicht der einzige gewesen sein. Auch in einem Lastwagen von Williams wurden Flüchtlinge entdeckt und der Polizei übergeben. (red)