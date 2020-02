Nach Jahren wie im Rausch wankt YB plötzlich

Es ist bei YB in dieser Saison in personeller Hinsicht wie beim Leiterlispiel – ein Schritt nach vorne, zwei zurück. Symbolhaft die Medienmitteilung vor fünf Tagen: Zuerst gibt der Verein die Verpflichtung des Stürmers Meschack Elia als Ersatz des zu Leganés gewechselten Roger Assalé bekannt. Und teilt dann mit, dass sich Miralem Sulejmani (Muskelfaserriss im Oberschenkel) sowie Michel Aebischer (Zehenbruch) beim 1:2 in Lugano am vergangenen Sonntag verletzt haben. Die Mittelfeldspieler fallen wochenlang aus.

So geht das bei YB seit vergangenem Sommer. Der Umbruch im Kader nach der zweiten Meistersaison wird begleitet von einer fast unheimlichen Verletztenserie. Mal fallen Spieler nach groben Foulspielen aus, mal kehren sie zu früh nach Blessuren zurück, mal schlagen sich vor allem neue Spieler mit Problemen wegen des Kunstrasens im Stade de Suisse herum.

Auswärts eine Enttäuschung

In der Vorrunde fehlten monatelang fünf, sechs, sieben Fussballer, immer wieder traf es andere. Das anstrengende Pensum in drei Wettbewerben entkräftete die Mannschaft, im Dezember rettete sich YB mit leerem Tank als Leader in die Winterpause. Immerhin: Die Aussichten für 2020 gestalteten sich erfreulich, mehrere Stammkräfte standen vor der Rückkehr, nach dem knappen Ausscheiden in der Europa League präsentierte sich das Programm nicht mehr so intensiv.

Doch nach ein paar Wochen in der Rückrunde muss sich Gerardo Seoane schon wieder mit zahlreichen verletzten Spielern beschäftigen. Gejammert hat der YB-Trainer nie, in dieser Woche jedoch räumte er ein, dass die vielen Ausfälle sein Team in den letzten Monaten gebremst hätten. «Wir haben uns stark verändert. Natürlich ist dieser Umbau kompliziert, wenn ständig so viele Spieler fehlen.»

«Wir haben uns stark verändert. Natürlich ist dieser Umbau kompliziert, wenn ständig so viele Spieler fehlen.» Gerardo Seoane

Und so sind die Young Boys nach zweieinhalb Jahren wie im Rausch derzeit ein ziemlich gewöhnliches Super-League-Team. Es gelingt ihnen nicht mehr wie im Herbst, bemerkenswert gut mit der unangenehmen Personalsituation umzugehen. In Luzern (0:2) und vor allem zuletzt in Lugano enttäuschte der Meister schwer, und deshalb ist es keineswegs falsch, ihn heute im Gipfeltreffen beim punktgleichen Tabellenführer St.Gallen nicht zwingend in der Favoritenrolle zu sehen. «Wir haben in den letzten Auswärtsspielen ein paar Dinge nicht ideal gemacht», sagt Seoane. «Wir waren in der Offensive zu wenig entschlossen, die Laufwege stimmten nicht, der letzte Pass war nicht präzis.»

Sogar Lustenberger patzt

Insbesondere in Auswärtspartien agiert YB seit längerer Zeit schwach. In Lugano gelang kurz vor Spielende wenigstens wieder einmal ein Treffer nach fast 400 Minuten Flaute in der Fremde. Aber von der meisterlichen Brillanz der vergangenen Spielzeit sind die Young Boys weit entfernt, wobei Seoane betont, das sei ohnehin eine Ausnahmesaison gewesen. «Daran dürfen wir nicht gemessen werden.»

Vorerst geht es für YB darum, den Negativtrend zu stoppen. Und Seoane muss den Einbau der verletzt gewesenen Spieler geschickt moderieren. So steht Gianluca Gaudino wieder zur Verfügung, bald ist Sandro Lauper nach Kreuzbandriss bereit, bei Mohamed Camara aber dauert es wie bei Frederik Sörensen noch länger. Und wie Sulejmani fallen auch Vincent Sierro und Jordan Lotomba schon wieder aus. Der wie Sulejmani verletzungsanfällige Altmeister Guillaume Hoarau wiederum kommt nicht in Fahrt. Wegen der ständig veränderten Aufstellung sind kaum Automatismen zu erkennen, Souveränität, Stilsicherheit und Selbstvertrauen der Titeljahre fehlen. «Wir haben in Luzern und in Lugano nicht überzeugt», sagt Fabian Lustenberger, «doch wir wissen, dass wir es besser machen können. Und weil St. Gallen und Basel das letzte Spiel ebenfalls verloren, hält sich der Schaden in Grenzen.»

«Ich reagiere nie emotional auf Resultate, sondern bin immer im Entwicklermodus.» Gerardo Seoane

Lustenberger hat sich nach seinem Transfer zu YB in dieser Saison sofort als Leaderfigur und Abwehrchef etabliert. Aber auch der Captain fiel schon verletzt aus, in Luzern unterlief ihm ein Eigentor, in Lugano verschuldete er den zweiten Gegentreffer. Dennoch würde ihn Seoane am liebsten in der Abwehr und im Mittelfeld gleichzeitig einsetzen, der Ausfall von Nationalspieler Aebischer im zentralen Aufbau stellt den Trainer vor erhebliche Probleme. Er sagt: «Entscheidend ist vor allem, dass wir wieder mit mehr Aggressivität und Feuer als in Lugano spielen.»

Immerhin auf Skorer Nsame ist Verlass

Seoane ist erstmals in der Super League mit grösseren Schwierigkeiten konfrontiert. In Luzern erlebte er 2018 eine überragende Rückrunde, mit YB brach er letzte Saison einen Rekord nach dem anderen. Seoane sagt, es gehe nicht darum, ob das die schwierigste Phase für ihn sei. «Ich reagiere nie emotional auf Resultate, sondern bin immer im Entwicklermodus.»

Die Ruhe des 41-Jährigen ist aussergewöhnlich. Seine Arbeit ist längst Vereinen aus grossen Ligen aufgefallen, die «Sport-Bild» schrieb kürzlich, Seoane sei erneut ein Kandidat bei der ambitionierten Hertha in Berlin. Es gibt aber auch Beobachter, die finden, in Bern habe der Coach letzte Saison vor allem das Erbe seines Vorgängers Adi Hütter verwalten müssen. Das wird Seoane nicht gerecht, er hat die Young Boys variabler ausgerichtet. Doch nun ist er gefordert, den einst grossen Titelfavoriten sofort wieder in die Spur zu bringen.

Der seit Tagen ausverkaufte Spitzenkampf heute in St. Gallen bietet YB die perfekte Bühne, um ein Ausrufezeichen zu setzen. Da passt es, kehren die in Lugano gesperrten Offensivkräfte Jean-Pierre Nsame und Nicolas Ngamaleu zurück. Mit 17 Toren ist Nsame der überragende Skorer der Liga, der Kameruner hat auch die beiden attraktiven Duelle zwischen den Young Boys und St. Gallen in dieser Saison entschieden.

Beim 3:2 auswärts und beim 4:3 in Bern gelang Nsame das Siegtor jeweils in der 80. Minute.



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App

Dritte Halbzeit – der Tamedia Fussball-Podcast



Die Sendung ist zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts oder direkt hier:

Hier finden Sie alle Folgen an einem Ort.