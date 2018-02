«Es hat wehgetan, das Ganze wieder zu erleben»

In den Nächten auf Montag (Riesenslalom) und Mittwoch (Slalom) beginnen die Olympischen Spiele auch für Lara Gut und Wendy Holdener. Am Samstag stellten sich die beiden Schweizer Medaillenhoffnungen gut gelaunt und voller Zuversicht an einer Medienkonferenz in Pyeongchang den anwesenden Journalisten.

Noch unter der Woche strahlte das Schweizer Fernsehen einen Film über Gut aus, der die Tessinerin während ihrer schwierigen Zeit nach dem Kreuzbandriss vom letzten Februar begleitet. Was der Film in der 26-Jährigen selbst auslöste und wieso Kollegin Wendy Holdener nicht an Medaillen denken will, sehen Sie oben im Video. (mro)