Keine Ecken, keine Kanten, kein Spektakel

Als Didier Défago 2015 nach Jeongseon kam, unweit von Pyeongchang gelegen, da war schon kräftig geholzt worden. 60 000 Bäume hatten sie gerodet, oder 100 000? So genau weiss das niemand. 500 Jahre alt waren die meisten, Umweltschützer hatten sich vergeblich gewehrt. «Im unteren Teil haben sie sogar mehr Bäume abgesägt als geplant», sagt Défago. Nun war er aber damals nicht hier, um sich für die Erhaltung der Bäume einzusetzen, es wäre ohnehin zu spät gewesen.

Der Walliser war hier, um zu sehen, welche Arbeit Bernhard Russi und sein Team in all den Jahren geleistet hatten. 2001 hatte Russi erstmals seinen Rucksack geschultert und sich durch den dichten Wald gekämpft. Den Berg hoch, den Berg runter. Die Augen im ­Dickicht nur darauf gerichtet, wo die ­Abfahrer 2018 bei den Olympischen Spielen würden durchrasen können.

15 Jahre später, im Februar 2016, stand das Werk, war ­Défago der Erste, der es testen durfte. Knapp ein Jahr war vergangen, seit er seine Karriere beendet hatte. Nun war er Versuchskaninchen für ­Russis neusten Wurf, war Vorfahrer des Weltcup-Trosses, Russi brauchte die Rück­meldung eines erfahrenen Abfahrers.

Die zwei Hochbauzeichner

Auch deshalb hatte sich Défago das Ganze schon vorher vor Ort angeschaut, als noch kein Schnee lag. «Ich wollte wissen, was es heisst, eine Abfahrtsstrecke zu bauen, wie Bernhard das macht, ich wollte das spüren auf dem Berg», sagt der 40-Jährige. Zweimal reiste er nach Südkorea und liess sich von Russi die Arbeit als Pistenbauer erklären.

Blick auf die Piste in Jeongseon. Fotos: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Es half, dass Défago gelernter Hochbauzeichner ist wie Russi, es braucht reichlich Vorstellungsvermögen, wenn man auf einem kahlen Hügel steht und eine schneebedeckte Piste sehen sollte, auf der dereinst die besten Abfahrer hinunterbrettern sollen. Nun war da die Schneise in den Wald schon geschlagen, die Vorstellungskraft nicht mehr ganz so gefordert.

Wie es ist, auf einem jungfräulichen Hang zu stehen, vor lauter Bäumen den Wald kaum zu sehen, das erfuhr ­Défago später. Denn er war nicht nur als Pyeongchang-Testfahrer vorgesehen, sondern für Grösseres. An der Seite von Russi machte er sich an den Bau der ­Strecke von Peking, wo in vier Jahren die nächsten Spiele stattfinden – vielleicht wird er den 69-Jährigen irgendwann ab­lösen, so zumindest lautet Russis Plan.

«Was auf dem Papier ist, ist das eine. Aber ist man auf dem Terrain, ist der Instinkt als Athlet gefragt, das ­Gespür, der Blick für den Wettkampf.»Didier Défago

Russi also stand in China wieder einmal an einem Berg voller Bäume, die ­Augen nur auf eine mögliche Abfahrts­linie gerichtet. Diesmal in Begleitung. Schritt für Schritt müsse vorgegangen werden, sagt Défago. «Was auf dem Papier ist, ist das eine. Aber ist man auf dem Terrain, ist der Instinkt als Athlet gefragt, das ­Gespür, der Blick für den Wettkampf.» Mitten im Dickicht.

Lehrer Russi? «Er mag das nicht»

Défago nennt Russi «meinen Lehrer» – und nimmt das gleich zurück, «weil Bernhard es gar nicht mag, wenn ich ihn so nenne». Aber lernen, das kann er vom Urner, der Mitte der 1980er-Jahre mit dem Bau von Pisten begonnen hatte. Dessen erste olympische war diejenige von Calgary 1988. Seither hat er sämtliche Olympia-Strecken konzipiert – bis auf Vancouver 2010. Ausgerechnet dort gewann Défago Gold in der Abfahrt. Wie Russi 38 Jahre davor in Sapporo.

Die Zieleinfahrt von oben: Abfahrtspiste in Jeongseon

Nun also stapfen die Olympiasieger gemeinsam einen Berg in China hoch und runter, auf der Suche nach der perfekten Piste für ihren Nachfolger. «Das braucht Zeit», sagt Défago. «Jedes Mal sehen wir es etwas besser. Es wurde schon gerodet, je mehr Etappen hinter uns sind, desto klarer wird das Bild. Ganz fertig ist es aber erst, wenn der Erste hinuntergefahren ist.» So, wie er das in Südkorea tat.

«Die Fahrer müssen das Gelände spüren»

Défago staunte, als er sich erstmals mit Russi traf am Gariwang Mountain, diesem Hügel, dessen Spitze 1506 Meter über Meer liegt, den sie hier aber getrost Berg nennen dürfen inmitten der sanften Er­hebungen. «Ich dachte, es würde alles umgebaut. Aber Bernhard belässt den Charakter des Berges, er arbeitet mit dem natürlichen Terrain», sagt ­Défago. «Es wird mit und nicht gegen die Natur gearbeitet, trotz der Rodungen.» Zudem werde die Piste nach den Spielen ja für Touristen freigegeben. Erst aber soll sie in der Nacht auf morgen im ­Rampenlicht stehen, wenn die Abfahrt nachgeholt wird. Die Piste, die keine Ecken und Kanten hat, die keine Spektakelstrecke ist wie die Streif in Kitzbühel. «Aber es ist extrem schwierig, hier schnell zu sein», sagt Défago. «Die Fahrer müssen das ­Gelände spüren. Das Timing, die Linie müssen perfekt passen. Es wird eine tolle Abfahrt.» Endlich ist der grosse ­Moment da. 16 Jahre nachdem Russi erstmals den Rucksack geschultert hat. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)