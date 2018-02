Kim Jong-uns Cheerleader-Armee

Wenn sie kommen, schaut jeder. Sie, das sind 229 junge Frauen aus Nordkorea. Manche sind noch Teenager, ein paar schon älter als 20 Jahre. Alle sind sie aber vor allem: schön. «Die Armee der Schönen» werden die von Kim Jong-un entsendeten weiblichen Fans deshalb genannt.



Es ist jedoch nicht nur ihr Äusseres, das ihnen diese Aufmerksamkeit beschert. Es ist ihr Auftritt als solches, ihr gedrilltes Gebaren. Stets präsent. Immer motiviert. Die Fassade, sie bricht nie. Schliesslich ist das ihr Auftrag: Sie sollen in den Olympia-Stadien ein konsistentes Bild abgeben. Ihr Land in ein gutes Licht rücken. Eine staatlich orchestrierte Imagekampagne.



Als die Frauen vergangenen Mittwoch mit Bussen in Südkorea ankamen, marschierten sie erst einmal in Reih und Glied über die Olympia-Anlage. Sie winkten Schaulustigen zu, lächelten in Kameras, wirkten offen und fassbar. Die Nordkoreanerinnen gehören offiziell zur olympischen Delegation ihres Landes. Diese zählt insgesamt 280 Mitglieder. Davon sind lediglich 22 Sportler.

Einstudierte Choreografien und Lieder

Wie skurril die Auftritte der 229 Frauen sind, erlebten auch die Schweizer Eishockeyanerinnen in ihrem Spiel gegen das vereinte Korea. Während des Spiels sass die «Armee der Schönen» auf den Rängen. Alle identisch gekleidet. Ihr Team unterstützten sie ununterbrochen. Mal performten sie einstudierte Choreografien. Mal sangen sie ganze Lieder. Mal verwandelten sie ihren Sektor in ein Fahnenmeer.



Wie und wann sie jubelten, machten sie nicht vom Geschehen auf dem Eis abhängig. Sie sangen und klatschten einfach. Selbst dann, als ihr Team bereits aussichtslos zurücklag. «Wie jeder Angriffsversuch bejubelt wurde, war am Anfang schon speziell», sagte denn auch die Schweizer Eishockeyspielerin Lara Stalder.



