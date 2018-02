Männer-Abfahrt abgesagt – neuer Termin steht fest

Die um 3 Uhr Schweizer Zeit geplante Männer-Abfahrt findet nicht statt. Das Wetter spielte nicht mit in Jeongseon. Starker Wind verunmöglichte die Durchführung der Männer-Abfahrt.

Drei Stunden vor dem offiziell angesetzten Rennbeginn wurde von der Rennleitung beschlossen, die Abfahrt abzublasen. Ebenfalls nicht stattfinden wird das Abfahrtstraining am Montag, welches für die Kombination gedacht war.

Nachdem das Rennen zuerst auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, hat man eineinhalb Stunden später einen Termin finden können: Die Männer-Abfahrt wird am Donnerstag stattfinden. Damit die Abfahrt am Donnerstag durchgeführt werden kann, ist eine weitere Verschiebung notwendig. An jenem Tag war der Super-G programmiert gewesen. Er wird nun tags darauf am Freitag ausgetragen.

The jury has decided to switch the official program and has rescheduled the men's DH on Thursday 15.02 at 11:00 and the men's SG on Friday 16.02 at 11:00