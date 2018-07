Der erste Leader kommt aus Kolumbien

Fernando Gaviria ist der erste Träger des Maillot jaune an der 105. Tour de France. Der Kolumbianer vom Team QuickStep Floors setzte sich in der 1. Etappe von der Atlantikinsel Noirmoutier nach Fontenay-le-Comte im Sprint durch. Gaviria siegte nach flachen 201 km in der Vendée vor dem slowakischen Weltmeister Peter Sagan und dem Deutschen Marcel Kittel. Für Gaviria, im Vorjahr vierfacher Tagessieger am Giro d'Italia, ist es der erste Etappenerfolg im Rahmen der Frankreich-Rundfahrt.

Titelverteidiger Chris Froome und die beiden Mitfavoriten Richie Porte und Adam Yates waren im hektischen Etappenfinale in Stürze verwickelt und erreichten das Ziel 50 Sekunden hinter dem Feld.

There was plenty of action in the opening stage of #TDF2018, including a crash for @TeamSky’s @chrisfroome, but fortunately the four-time Tour de France winner escaped injury and managed to limit his losses #VelonLive pic.twitter.com/UGl7fKKnjP — Velon CC (@VelonCC) 7. Juli 2018

In der 2. Etappe am Sonntag erhalten die Sprinter nochmals ihre Chance, bevor am Montag das 35,5 km lange Mannschaftszeitfahren in Cholet für erste Konturen im Gesamtklassement sorgen wird. (sda)