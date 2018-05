Die Tour de Suisse hat für einmal oberste Priorität

Was sieben Tage doch ausmachen: Die Tour de France startet heuer wegen der Fussball-WM eine Woche später. Das wirkt sich auch auf die beiden Rennen ­davor aus, das Critérium du Dauphiné (ab Sonntag) und die Tour de Suisse (ab übernächstem Samstag). Letztere wurde in der jüngeren Vergangenheit immer mehr zur Variante 1b, die Position 1a hatten die Franzosen aus zwei Gründen auf sicher: Erstens führte der Dauphiné, wie die Tour der ASO gehörend, gerne Hauptproben einzelner Tour-Etappen durch – eine Chance, die sich die Topfavoriten natürlich nicht entgehen lassen wollten.

­Zweitens findet der Dauphiné eine Woche vor der Schweizer Rundfahrt statt und ist so zwei Wochen vor der Tour de France zu Ende – ein idealer Abstand. Die besten Rundfahrer machten deshalb zuletzt einen Bogen um die Schweiz – obwohl das Rennen unter ihnen einen guten Ruf hat wegen der Transfers (kürzer) und des Hotelstandards (höher).

2018 ist alles anders

Dem Chef der Tour de Suisse, Olivier Senn, ist das sehr wohl bewusst, er ­weibelte letztes Jahr für eine Änderung des Renntermins – sodass Dauphiné und sein Rennen künftig parallel stattfänden. Im entscheidenden UCI-Council fand er jedoch keine Mehrheit, zu stark ist dort der Einfluss von Tour-Eigen­tümer ASO. «Es ist eines meiner Kern­anliegen», sagt Senn, «wir werden es wieder versuchen.»

Aber 2018 ist wegen der Fussballer ­alles anders, sind die Schweizer für ­einmal in der Poleposition, was sich im Starterfeld deutlich zeigt. Da sind nicht wie sonst die Leader aus der zweiten Reihe gemeldet. Im Gegenteil: Es ist gut möglich, dass der Tour-Sieger sich in der Schweiz den letzten Schliff holen wird.

Das liegt vor allem an zwei Teams: ­Movistar und BMC, die beide mehr oder weniger mit ihren Equipen für Juli anzutreten gedenken. Bei BMC ist Richie Porte der Leader und erster Sieganwärter, der an seiner Seite Rohan Dennis und Tejay Van Garderen hat. BMC gehört zu den ­raren Spezialisten im Teamzeitfahren, was den Australier vom ersten Tag an in Front bringen dürfte.

Movistar mit einem Leader-Trio

Genau in dieser Disziplin werden die Movistar-Fahrer ihre Mühe haben, dafür umso dominanter auftreten, sobald es bergauf geht. Mit Nairo Quintana, Mikel Landa und Alejandro Valverde starten die Spanier mit einem Leader-Trio zur Tour de Suisse, es ist die Tour-Hauptprobe für die aussergewöhnliche Taktik. Für Spektakel ist gesorgt, weil sich die drei Alphatiere wohl auch den Teamkollegen gegenüber beweisen wollen.

Am Berg dürften die Tagessiege über dieses Trio gehen. Gewänne einer von ihnen die Gesamtwertung, wäre das trotzdem bemerkenswert: Selektive Steigungen sind im diesjährigen Parcours rar. Zudem endet die Tour de Suisse mit einem 34-Kilometer-Zeitfahren in Bellinzona, womit diese Spezialisten im Vorteil sind.

Der «leichte» Parcours könnte aber auch für eine Überraschung gut sein. Darauf hofft etwa Mathias Frank, der angesichts der Besetzung nicht zur ersten Reihe der Sieganwärter gehört. Auf den flacheren Etappen ist Peter Sagan erster Anwärter. Will er seine Rekordzahl von 15 Etappensiegen erhöhen, muss alles stimmen: Auch das Sprinterfeld hat mit Leuten wie Greipel, Gaviria, Matthews und Kristoff fast Tour-de-France-Niveau. (Tages-Anzeiger)