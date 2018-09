Hirschi holt erstmals WM-Gold für die Schweiz

Der neue Strassen-Weltmeister in der U-23-Kategorie heisst Marc Hirschi. Der 20-jährige Berner gewann in Innsbruck solo mit rund 15 Sekunden Vorsprung und als erster Schweizer in dieser Kategorie WM-Gold. Der Oberaargauer Gino Mäder rundete die starke Leistung des Swiss-Cycling-Sextett mit dem 4. Rang ab.

Swiss-Cycling-Nationaltrainer Danilo Hondo hatte Hirschi schon im WM-Vorfeld eine «grandiose Saison» und den «richtigen Killer-Instinkt» attestiert. Auf den knapp 180 km von Kufstein nach Innsbruck zeigte Hirschi, welch Riesentalent und kompletter Rennfahrer er bereits ist.

Vom Europa- zum Weltmeister

Im Juli war der Berner, der wie Fabian Cancellara aus Ittigen stammt, in einem Dreier-Sprint U-23-Europameister geworden. Im August unterschrieb er beim World-Tour-Team Sunweb ein Profi-Vertrag über gleich drei Jahre. Ende September nun krönte Hirschi, der sich als Puncher mit relativ guten Fähigkeiten am Berg bezeichnet, seine Saison mit der WM-Goldmedaille.

Bildstrecke: Hirschi fährt zu WM-Gold

In der Abfahrt vom letzten Anstieg nach Igls hatte sich Hirschi mit einem Tempo-Forcing vom letztlich zweitklassierten Belgier Bjorg Lambrecht und dem drittplatzierten Finnen Jaakko Hanninen abgesetzt. Auf den letzten fünf Kilometern brachte Hirschi den Sieg im Stile eines Zeitfahrers sicher nach Hause.

Die bislang einzige Schweizer WM-Medaille in einem U-23-Strassenrennen gewann 2002 im belgischen Zolder der Berner David Loosli (Bronze). (ddu/sda)