Küng verteidigt das Maillot jaune

Sonny Colbrelli setzte sich nach 182,8 km von Oberstammheim ZH nach Gansingen AG gegen die Topsprinter Fernando Gaviria und Peter Sagan durch. Der Italiener vom Team Bahrain-Merida verwies den Kolumbianer Gaviria und den slowakischen Weltmeister Sagan hauchdünn auf die weiteren Plätze. Für den 28-jährigen Colbrelli ist es der grösste Erfolg seiner Karriere.

Mit Michael Albasini mischte auch ein Schweizer um den Tagessieg mit. Der formstarke Thurgauer musste sich am Ende mit Rang 4 begnügen.

Start nach Mass für Küng

Stefan Küng verteidigte das gelbe Leadertrikot, das er am Samstag beim Auftaktsieg von BMC im Mannschaftszeitfahren erobert hatte. Der Thurgauer erreichte das Ziel mit dem Feld und wird das 4. Teilstück am Dienstag von Gansingen nach Gstaad mit drei Sekunden Vorsprung auf seine ersten Verfolger in Angriff nehmen.

Geprägt wurde die 3. Etappe am Montag von einer dreiköpfigen Ausreissergruppe rund um den Italiener Filippo Zaccanti. Der Leader im Bergpreis-Klassement hatte wie sein australischer Begleiter Calvin Watson schon am Sonntag die Flucht ergriffen. Doch erneut wurde das Duo, diesmal in Begleitung des Franzosen Fabien Grellier, (9 km vor dem Ziel) vom Feld gestellt.

Und nun das längste Teilstück

Die 4. Etappe von Gansingen nach Gstaad ist mit 189,2 km das längste Teilstück der 82. Tour de Suisse. Nach coupiertem Start, der auf dem Weg nach Aarau auch die Staffelegg beinhaltet, halten sich die Schwierigkeiten bis zur Einfahrt ins Simmental in Grenzen. Danach sind hinauf nach Saanenmöser rund 650 Höhenmeter zu bewältigen, ehe es auf den letzten zehn Kilometern nur noch bergab geht. Einem Fahrer wie Weltmeister Peter Sagan wird zugetraut, in einer solchen Steigung mit den Besten mitzuhalten.

Und auch Tour-Leader Küng, der in der Rehabilitation nach seinem schweren Sturz im April ein paar Kilogramm an Gewicht verloren hat, wird versuchen, sein Leadertrikot noch einen weiteren Tag zu verteidigen: «Ich fühle mich wirklich gut, bin gelassener und habe keine Angst. Auch nicht vor den Steigungen. Sonst habe ich manchmal gedacht: 'Achtung, jetzt kommt ein Berg'. Aber ich kann wirklich nicht genau sagen, was möglich ist. Ich schaue von Tag zu Tag.»

82. Tour de Suisse. 3. Etappe, Oberstammheim - Gansingen (182,8 km):

1. Sonny Colbrelli (ITA) 4:39:51. 2. Fernando Gaviria (COL). 3. Peter Sagan (SVK). 4. Michael Albasini (SUI). 5. Magnus Cort Nielsen (DEN). 6. Michael Matthews (AUS). 7. Enrico Battaglin (ITA). 8. Jasper Stuyven (BEL). 9. Diego Ulissi (ITA). 10. Sep Vanmarcke (BEL). Ferner: 13. Greg van Avermaet (BEL). 18. Stefan Küng (SUI). 21. Richie Porte (AUS). 29. Mathias Frank (SUI). 36. Silvan Dillier (SUI), alle gleiche Zeit. 79. Gregory Rast (SUI) 2:07 zurück. 92. Reto Hollenstein (SUI) 3:10. 127. Michael Schär (SUI) 5:51. - 147 Fahrer gestartet und klassiert.



Gesamtklassement:

1. Küng 8:50:15. 2. Van Avermaet 0:03. 3. Porte. 4. Tejay Van Garderen (USA), beide gleiche Zeit. 5. Sagan 0:16. 6. Matthews 0:23. 7. Wilco Kelderman (NED). 8. Sam Oomen (NED), beide gleiche Zeit. 9. Gregor Mühlberger (AUT) 0:30. 10. Enric Mas (ESP), gleiche Zeit. Ferner: 14. Nairo Quintana (COL) 0:36. 16. Mikel Landa (ESP), gleiche Zeit. 21. Simon Spilak (SLO) 0:49. 38. Frank 1:10. 46. Dillier 1:23. 90. Hollenstein 6:01. 102. Rast 8:01. 111. Schär 9:40. 114. Albasini 10:33.



Zeitplan, Dienstag, 12. Juni. 4. Etappe, Gansingen - Gstaad (189,2 km):

Gansingen 12.40 Uhr - Bözen 12.57 - Staffelegg (Bergpreis 3. Kategorie) 13.19 - Aarau 13.25 - Schönenwerd 13.32 - Zofingen 13.53 - Langenthal 14.17 - Wynigen 14.43 - Burgdorf 14.52 - Worb 15.20 - Münsingen 15.32 - Uetendorf 15.53 - Amsoldingen 16.01 - Erlenbach 16.21 - Oberwil 16.35 - Zweisimmen 16.54 - Saanenmöser (2. Kat.) 17.09 - Saanen 17.15 - Gstaad 17.20.



Bemerkung: Die Werbekolonne fährt jeweils rund eine Stunde vor den ersten Fahrern die Strecke ab.



(fal/sda)