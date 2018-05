Kurz und knackig

Vergangene Saison hätte man Gary ­Linekers Bonmot mit den stets sieg­reichen Deutschen auf Nino Schurter abändern können. Der Olympiasieger blieb im Weltcup ungeschlagen und wurde auch Weltmeister. Davon ist wenig übrig geblieben: Nach drei Weltcuprennen steht der Bündner mit erst einem Sieg da. Die Resultate bedürfen aber etwas Präzisierung: Beim Auftakt in Südafrika unterlag er Sam Gaze nur knapp im Sprint. Das zweite Cross-Country-­Rennen vergangenen Sonntag in Albstadt gewann er. Und doch ist da ein weiteres siegloses Rennen in seiner Statistik: Das Short Race im Allgäu ­beendete der 32-Jährige nicht – die Schaltung spukte.

Nino Schurters Sieg in Albstadt

Der Bündner gewinnt das zweite Weltcuprennen der Saison. (Video: Tamedia/SDA)

Short Race? Das neue Format mit den 40 Besten der Weltrangliste feierte in Albstadt Premiere; künftig wird es bei ­jedem Weltcup am Freitag durchgeführt. Und bestimmt die Einteilung vom Sonntag – die Top 16 des Short Race stellen sich dann in den ersten zwei Startreihen auf. Zudem werden Weltcup-Punkte verteilt, halb so viele wie in den Cross-Country-Rennen. Was ziemlich viel ist für einen 25-Minuten-Effort.

Der Weltverband UCI stellt so sicher, dass alle Topfahrer auch tatsächlich ­antreten – und sich nicht fürs Hauptrennen am Sonntag schonen. Gerade wer auf den Gesamtweltcup schielt, und das tun die Besten, kann diese Punkte nicht einfach ignorieren. Die Startposition ­dagegen ist nicht für alle gleich entscheidend. Was Schurter bewies: Nach ­seinem Aus im Short Race musste er ­hinter den gesetzten Fahrern aus der ­dritten Reihe starten – und übernahm trotzdem schon auf der ersten Runde die Führung.

Gut für Schurters Konkurrenz

«Das Format passt», sagt Thomas Frischknecht, der Teamchef von Schurter. Muss er fast sagen – er stand der UCI bei der Entwicklung beratend bei. Frischknecht dachte dabei an den Sport als Ganzes. Denn für Schurter ist das Short Race kein Vorteil: Es ist explosiver und unberechenbarer – und öffnet damit die Türe für die nachrückende Generation, welche den alten Dominator herausfordern will, noch deutlicher.

Vor einigen Jahren gab es schon ein ähnliches Format namens Eliminator, das auf urbanen Parcours durchgeführt wurde. Dort fanden sich aber rasch (Sprint-)Spezialisten. Danach verzichteten die Besten wie Schurter und Co. – das Aus für die Disziplin.

Von einem ähnlich schnellen Ende geht man diesmal nicht aus. Entsprechend passten sich die Fahrer an: ­Schurter etwa verkürzte vor der Saison im Intervalltraining die Dauer der einzelnen Belastungen, erhöhte dafür die Zahl der Wiederholungen, um noch besser bereit zu sein für das neue Format, in dem der Antritt noch viel wichtiger ist. Zudem fuhr er in Albstadt einen Prototypen: Um auch im Endspurt konkurrenzfähig zu sein, war vorne ein grösseres Kettenblatt nötig, als es der serienmässige Rahmen zugelassen hätte.

So hat das neue Format auch eine ­taktische Komponente: Das Short Race und das Cross-Country-Rennen müssen auf demselben Bike bestritten werden. Darum fuhr Schurter etwa in Albstadt nach längerer Zeit wieder einmal mit einem Hardtail, einem Bike ohne Hinterraddämpfung.

Gespannt war auch Florian Vogel. Mit 36 Jahren gehört er zu den Senioren im Weltcup – und doch fühlte er sich in Albstadt wieder sehr jung. «Vor 15 Jahren fuhr ich regelmässig ähnliche Rennen – und sie lagen mir», sagt er. Offensichtlich gilt: Gelernt ist gelernt – obwohl Vogel längst nicht mehr so spritzig ist wie einst. In Albstadt fuhr er zeitweise an der Spitze mit, wurde letztlich Sechster und überraschte sich damit selber. «Ich finde das Format recht gelungen», sagt auch er. Aber ihm stellen sich noch Fragen: Das Hauptrennen am Sonntag misslang ihm mit Rang 41 völlig. In Nove Mesto hofft er dieses Wochenende herauszufinden, ob die 25 Vollgasminuten eben doch einen Einfluss auf seine Leistung zwei Tage später haben.

Wie gut das Format ankommt, zeigt auch dies: Red Bull Mediahouse produziert und überträgt die Bike-Weltcups. In Albstadt verzichtete es auf die Übertragung des Short Race, weil der Vertrag dies nicht vorsieht. Offensichtlich ist dieses aber so attraktiv, dass man die Meinung revidierte: Bereits aus Nove Mesto gibt es am Freitagabend (ab 17.50 Uhr/redbull.tv) Livebilder.

(Tages-Anzeiger)