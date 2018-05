Nicht mehr nur Freaks gehen in den Keller

Ganz in Schwarz gekleidet steht er vor mir, Bart, Sonnenbrille und lange Haare, natürlich mit Velohelm. Es ist ein eigenartiges Gefühl, sein Alter Ego auf dem Bildschirm zu betrachten. Dann fahren wir los. Ich auf der Trainingsrolle in der Garage. Er auf der exotischen Insel Watopia. Trete ich in die Pedalen, tut es mir mein virtuelles Ich gleich. Wir beginnen unsere Fahrt auf einem Holzsteg, die breiten Latten lassen das Hinterrad holpern. Nein, ich bilde mir das nicht ein. Etwas holpert tatsächlich, dabei pedale ich doch an Ort. Der Kontrollblick zeigt: Mit der Schaltung ist alles in Ordnung.

Normalerweise ist es ein schlechtes Zeichen, wenn am Velo etwas rüttelt. Anders hier, es demonstriert, wie weit sich Trainingsrollen entwickelt haben: indem sie verschiedene Untergründe realistisch simulieren können. Das Hinterrad des Rennvelos ist in eine Trainingsrolle von Tacx eingespannt, zum Test zur Verfügung gestellt vom Schweizer Importeur. Vor mir steht mein Laptop, darauf mein radelnder Avatar.

Das mag sich sehr virtuell und künstlich anhören. Doch bereits nach wenigen Pedalumdrehungen bin ich eins mit meinem zweiten Ich, pedale selber auf Watopia.

Über eine halbe Million Gegner

Es ist nicht die Trainingsrolle alleine, die das Erlebnis aussergewöhnlich macht. Sondern die Verbindung mit Zwift, der Trainingsplattform, auf der ich meinen Avatar erstellt habe und nun die virtuelle Küstenstrasse entlangfahre. Immer wieder passiere ich andere Velofahrer oder werde von diesen überholt. Der Clou dabei: Jeder dieser Avatare gehört zu einem echten Radfahrer, der in diesem Moment zu Hause auf dem Velo sitzt und in die Pedalen tritt. Überholt er mich, tut er dies härter als ich – die Rolle misst die Watt, die ich produziere.

Etwas mehr als 1600 Sportler (von 550'000 registrierten) sind es, die an diesem frühen Abend auf Watopia unterwegs sind. Die Fahrer kommen aus der ganzen Welt, das zeigen die Landesflaggen neben jedem Namen. Es wäre keine Überraschung, wenn nun auch jener von Ronnie Schildknecht aufschiene. Das Zwift-Virus hat den Triathlon-Profi erfasst. «Ich habe Rollentraining immer gehasst», sagt er.

Rollentraining ist interessant, weil es sehr effizient ist: Es gibt keine Pausen durch Rotlichter.

Gerade im Winter war die Rolle für Schildknecht ein notwendiges Übel. «Früher absolvierte ich vielleicht 40 Prozent meiner Radtrainings darauf. Heute sind es 80 Prozent. Und ich werde mich auch im Sommer daraufsetzen, mindestens einmal pro Woche.» Schildknecht hat sich im Keller seines Hauses einen Trainingsraum eingerichtet, mit allen Gerätschaften, die sich ein Ausdauersportler wünschen kann: einem Laufband, einem Rudergerät und einem speziellen Schwimmtrainer. In der Mitte steht die Trainingsrolle, darauf sein Triathlonvelo, direkt davor ein grosser Flachbildschirm, wo er in die Zwift-Welt eintaucht.

«Der Hammer. So real»

Dass sein Triathlon-Team von Tacx unterstützt wird, ist kein Nachteil; doch Schildknecht macht klar, dass seine Freude an der neuen Gerätschaft kein bezahlter Werbespot ist, sondern Überzeugung: «Wie die Rolle auf den Untergrund reagiert, ist der Hammer. So real. Und wie sie auf die Strecke reagiert: Bergauf wird es anstrengender, bergab musst du grössere Gänge drücken, wenn du beschleunigen willst.»

Es dauert keine zehn Minuten, bis bei ihm erste Schweissperlen zu Boden fallen. Darum steht am Boden auch ein Ventilator. «Du schwitzt wie die S...», sagt er und nimmt einen grossen Schluck aus dem Bidon. Schildknecht macht das Fahren mit und gegen andere Radfahrer Spass. Er fuhr auch schon eine Runde mit Radprofis wie Mark Cavendish oder Michael Schär: Wie im Freien kann jeder jedem hinterherfahren – wenn er denn dessen Pace halten kann. «Früher sass ich manchmal am Morgen auf der Rolle und dachte: ‹Ich bin wohl der Einzige, der um die Zeit trainiert.› Nun fahre ich auf Zwift und sehe, dass da 800 andere auch dran sind», sagt Schildknecht über die motivierende Online-Gemeinschaft.

Im Triathlon gibt es zudem ein berühmtes Vorbild: Lionel Sanders. Der Kanadier ist bekannt dafür, fast ausschliesslich indoor zu trainieren – letzten Herbst wurde er so an der Ironman-WM auf Hawaii Zweiter.

Aus Abneigung wird Sucht

Die Triathleten waren schon immer sehr Technik-affin. Das zeigt auch das Gespräch mit Marcel Kamm. Der Geschäftsführer von Tempo-Sport ist selber ein begeisterter Zwifter – und seit je ein Fan vom Rollentraining. Für sich entdeckte er das in den 90er-Jahren, als er in San Diego trainierte und Profis sah, die ihre harten Intervalltrainings auf der Rolle absolvierten, auf der Veranda vor dem Haus, trotz angenehmen 25 Grad.

«Bis vor zwei Jahren war Rollentraining etwas für Freaks. Dann kam Zwift – das veränderte alles», sagt Kamm. Niemand zeigt ihm das deutlicher als die Hobbyathleten, die er als Trainer betreut. «Ich hatte zwei, die hätte ich früher nicht mit 20 Pferden auf eine Rolle gebracht. Seit Zwift muss ich sie fast zwingen, dass sie auch noch draussen fahren. Sie sind fast ein wenig süchtig.»

Leute, die wegen ihrer neuen Trainingsrolle zum Velofahren nicht mehr rausgehen, sind selber schuld.

Gerade für ambitionierte Sportler ist das Rollentraining interessant, weil sehr effizient: Hier gibt es keine unfreiwilligen Pausen durch Rotlichter oder Abfahrten, wo der Sportler die Beine hängen lassen kann. «Auf der Rolle trampst du 60 Minuten lang 300 Watt, draussen leistest du vielleicht nur 30 Minuten lang wirklich etwas», sagt Schildknecht.

Zu hart trainiert

Leute, die wegen ihrer neuen Trainingsrolle zum Velofahren nicht mehr rausgehen, sind selber schuld. Aber die Trainingsform hat auch echte Tücken. «Die Gefahr besteht, dass man wegen all der virtuellen Rennen zu oft zu hart trainiert», sagt Trainer Kamm. Er rät seinen Athleten darum, die harten Einheiten im Trainingsplan auf Zwift zu absolvieren und die lockeren draussen.

Es dauert wirklich nicht lange, bis einen der Ehrgeiz packt. Zwift bietet unzählige geleitete Trainingsfahrten und Rennen an, stündlich starten mehrere Ausfahrten, stets finden sich 30 bis mehrere 100 Teilnehmer.

Der Startschuss fällt. Wer nicht von Beginn an richtig in die Pedalen drückt, wird durchgereicht. Die Spitze ist bald ausser Sicht, aber unter der ersten Hälfte der 200 Zwifter möchte man sich schon halten. Auf einer normalen Rolle kommt die Langeweile spätestens nach 20 Minuten. Nach 40 schmerzt auch noch der Hintern. Auf Zwift dauern die meisten Einheiten eine gute Stunde, sie geht vorbei wie im Flug. Auch wenn die letzten 15 Minuten richtig anstrengend werden. Doch nachlassen ist nicht drin, zu viert geht es um Rang 50. Der Endspurt muss entscheiden. Die Vorstellung, dass nun vier Männer zu Hause so sehr in die Pedalen treten, dass sie laut keuchen, ist etwas irritierend. Aber der Gedanke kommt erst, als der Sprint längst vorüber ist.

1400 Franken für das Topmodell

15 Dollar verlangt Zwift für seine Dienste monatlich. Die Tacx Neo, das derzeitige Nonplusultra auf dem Rollenmarkt, ist da mit rund 1400 Franken etwas kostspieliger. Aber preislich nicht abwegig für Radfahrer, die mehrere 1000 Franken für ihr Carbonvelo ausgeben. Offensichtlich halten auch viele Velofahrer die Neo für erschwinglich: Der Schweizer Importeur GPR AG verkaufte seit Anfang 2017 800 Stück davon. Mit der Trainingsrolle von einst, bei der das Hinterrad sich starr einspannt und gegen eine bremsende Rolle bewegte, hat der derzeitige Marktleader nicht mehr viel gemeinsam. Das Hinterrad braucht es nicht mehr, die Hinterachse wird auf den Trainer eingespannt. So wird der Pneu nicht abgebraucht, das Turbinengeräusch ist ebenfalls ein Ärgernis der Vergangenheit, weil die Reibung zwischen Reifen und Rolle wegfällt.

Natürlich geht Zwift auch günstiger: ganz klassisch, ohne Rütteln, mit Hinterrad auf der Rolle: Wer einen Wattmesser am Velo hat, oder auch nur einen rollenspezifischen Geschwindigkeits- und Tretfrequenzsensor, und diesen mit dem Computer verbindet, kann auf Zwift mitfahren. Die Plattform errechnet dann aufgrund der eingegebenen Parameter eine virtuelle Leistung. Ganz präzise ist das nicht. Das führt manchmal zu verzerrten Duellen, wie auch Schildknecht schon erlebte: «Plötzlich fährst du gegen einen 56-Jährigen, 1,65 Meter grossen, der konstant 5 Watt pro Kilo drückt . . .» Der Triathlet muss schmunzeln. Trotz aller Begeisterung weiss er: Zwift ist Training. Seine richtigen Rennen finden immer noch draussen statt.

