Orange ist das neue Schwarz

Jim Ochowicz sitzt im Team­hotel, fast am Ufer des Lac du Bourget. Doch geistig fühlt er sich oben auf der Alpe d’Huez – am Ende eines harten Kletterakts. Sechs Mal sass er im Laufe dieser ­Saison mit einem potenziellen Sponsor zusammen, im Glauben, nun sei die Zukunft seines Teams gesichert. Doch die Rettung kam dann erst vor zwei Wochen, als es zu ersten Kontakten mit ­Dariusz Milek kam, dem Eigentümer des Radteams CCC, ­bekannt vor allem durch seine knallorangen Trikots.

Der Pole wurde mit seinem gleichnamigen Schuhunternehmen zum Multimillionär. Am Samstag wurden die Verträge unterschrieben: Milek steigt als Hauptsponsor ein, Ochowicz, der Inhaber der Worldtour-­Lizenz, behält die Fäden in der Hand. Fast alle: Auch er – wie immer ganz in Schwarz gekleidet – muss schmunzeln, als er verkündet, sein Team werde künftig in Orange daherkommen.

BMC weg – und Andy Rihs’ Spuren verschwinden

Der Amerikaner kann das verschmerzen, er ist primär froh um die Last-Minute-Rettung. Der erste Tour-Ruhetag ist der letzte Termin, wenn ein Team einen neuen Hauptsponsor sucht: Eine Woche später, wenn das Rennen erneut ruht, werden die meisten Fahrerverträge gemacht, danach sind meist kaum mehr (interessante) Fahrer auf dem Markt.

Mit dem Sponsorenwechsel verschwindet auch der Schweizer Hintergrund aus der Equipe: Der Grenchner Radhersteller BMC verlässt das Team – er soll künftig das afrikanische Team Dimension Data ausrüsten. Tagheuer erfüllt zumindest seinen (tief dotierten) Vertrag, der noch nächste Saison läuft. Vor allem aber verschwinden die letzten Spuren des verstorbenen Miteigentümers Andy Rihs, der über all die Jahre das Herz des Teams gewesen war.

Tour de France

Dank seiner Millionen wurde BMC zur Edelequipe, die stets eher zu viele als zu wenige Leader hatte. Dieses Team schrumpft 2019 zum Mittelfeldteam mit einem einzigen Aushängeschild: dem derzeitigen Tour-Gesamtleader Greg Van Avermaet.

Der Belgier sitzt neben Ochowicz. Der Olympiasieger ist der einzige der jetzigen BMC-Teamleader, der bis zuletzt darauf vertraute, dass Ochowicz die bestehenden Strukturen, die auch Van Avermaet Erfolg gebracht hatten, würde erhalten können.

Der Lohn für Van Avermaet ist, dass das Team nun ganz um ihn gebaut wird, dass sich das Team überhaupt auf die Eintages­rennen – und einwöchigen Rundfahrten – konzentrieren will. Von Siegen in Grand Tours will Ochowicz (zumindest vorläufig) nichts mehr wissen.

Schär bleibt, Küng hat sich anders entschieden

Dabei beim neuen Projekt sind neben Van Avermaet erst dessen treuer Leutnant, der Luzerner Michael Schär, sowie der junge Belgier Nathan Van Hooydonck. Der Fokus auf einen Leader hat neben dem kleineren Budget auch mit der Tatsache zu tun, dass Ochowicz die eigenen Klassementsfahrer absprangen – und kaum andere auf dem Markt sind. «Richie Porte verliess uns früh», sagt Ochowicz, und meint damit nicht das verletzungs­bedingte Aus seines Tour-Leaders am Sonntag. Sondern dass sich der Australier frühzeitig in der Saison zu einem Wechsel entschied. Dasselbe dürfte für Rohan Dennis gelten.

Auch um Stefan Küng warb Ochowicz letztlich vergeblich. Der Thurgauer steht, so sind die Aussagen aus seinem Umfeld zu deuten, für 2019 bei einem anderen Team im Wort.

Der Kampf um seine Zukunft hat das Team durchgeschüttelt. Marc Biver, für die Sponsorensuche angestellt, wurde Ende Juni von Ochowicz entlassen – er soll eigene Pläne verfolgt haben. Weg ist auch der hochgelobte Trainer David Bailey. Kommunikationschef Georges Lüchinger reichte selber seine Kündigung ein. «Es war eine zwischenmenschliche Sache. Mit dem Abschied von Andy sind dessen Werte verloren gegangen», sagt er.

Die Orangen, sie werden sich die Herzen ihrer Fans erst wieder erkämpfen müssen. (Tages-Anzeiger)