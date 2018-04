Sky sucht den nächsten Tour-Sieger

Es ist die kürzestmögliche Antwort, und doch sagt sie viel über diesen jungen Mann. «Yes», sagt Egan Bernal, ehe er auf seinem Fahrrad zurück zum Ziel rollt – er hat soeben die schnellste Zeit aufgestellt hinauf in den Waadtländer Wintersportort. Die Frage lautete: Haben Sie so ein Resultat erwartet? «Yes», sagt dieser 21-Jährige Bursche also keck, obwohl sein Alter definitiv nicht das typische eines Siegfahrers ist im Profiradsport.

Aber Bernal ist kein typischer Profi. Bereits vor zwei Jahren, mit 19, wechselte er zu einer kleinen Equipe in Italien, bestritt erste Profirennen. Das «Yes» ist auch untypisch, weil es völlig unüblich ist, dass ein Kolumbianer Englisch spricht. Nairo Quintana, Miguel Lopez oder Esteban Chaves? Sprechen Spanisch – und sonst nichts. Zu guter Letzt ist Bernals bestimmtes «Yes» untypisch, weil die Kolumbianer als eher introvertiert gelten. Nicht Bernal, der den Augenkontakt sucht und klare Statements abgibt.

Mit den oben erwähnten Kolumbianern hat Bernal trotzdem etwas gemein: 2017 sicherte er sich wie sie jene Visitenkarte, die sich jeder Nachwuchsfahrer wünscht: Überlegen gewann er die Tour de l’Avenir, das wichtigste U-23-Rennen.

Die Angebote liessen nicht auf sich warten.

Die Angebote liessen danach nicht auf sich warten. Bernal nahm das klingendste an, unterschrieb für drei Jahre beim Team Sky, dem wichtigsten Team. Die Briten waren sogar bereit, seinem Team Androni, bei dem er einen weiterlaufenden Vertrag hatte, eine Ablösesumme zu zahlen, was im Radsport höchst ungewöhnlich ist. Für Bernal ging mit der Unterschrift bei Sky «ein Kindheitstraum» in Erfüllung.

Genau gleich tönt es bei Teamkollege Pawel Siwakow, der ebenfalls die Tour de Romandie bestreitet. Er sagt: «Sky war schon früh mein Traumteam.» Der Russe hat einen speziellen Hintergrund: Er wuchs als Sohn von russischen Radrennfahrereltern unweit von Toulouse auf, besitzt deshalb auch den französischen Pass, spricht zudem mehrere Sprachen. Vater Alexei bestritt einst dreimal die Tour – Mutter Alexandra Koliasewa wurde Zweite im Giro d’Italia Femminile.

Das andere Toptalent

Richtig interessant machte sich Siwakow, als er sich 2017 ein Palmarès erfuhr, das es mit jenem von Bernal aufnehmen kann. Er gewann drei Rundfahrten in Folge, darunter den Baby-Giro, das wichtigste Nachwuchsrennen Italiens. Nur bei der Tour de l’Avenir zog er einen schlechten Tag ein und kam danach für den Gesamtsieg nicht mehr infrage. Er rehabilitierte sich tags darauf mit einem Solosieg in der letzten Bergetappe.

Während Bernal an diesem Abend in Villars-sur-Ollon grosse Fragen beantworten muss nach seinem ersten Worldtour-Sieg und mutmassen darf, ob er in der Bergetappe heute gar Gesamtleader Primoz Roglic wird herausfordern können, rollt Siwakow nach seinem Einsatz den Berg hinunter, ohne dass irgendjemand davon Notiz nähme. 51. wird er, dreieinhalb Minuten hinter Bernal, mit dem er sich neben dem Talent auch den Jahrgang teilt, 1997. Siwakows Weg ist noch etwas länger, weil er heuer im Gegensatz zu Bernal wirklich erstmals mit den Profis fährt – dazu trieben ihn im Winter Knieprobleme um.

Für Sky ist die Ausrichtung auf Nachwuchsfahrer ein völlig neues Kapitel. Bislang waren die Briten dafür bekannt, von der Konkurrenz die besten Kräfte zu kaufen oder gestandene Profis noch ein kleines bisschen besser zu machen. Die nun verpflichteten Jungfahrer bedeuten einen Strategiewechsel, als ob Real Madrid plötzlich auf den Nachwuchs setzte.

«Das nächste Ziel wird es sein, die Tour mit einem Fahrer zu gewinnen, den wir selber gross gemacht haben»Dario Cioni, sportlicher Leiter an der Tour de Romandie

Dario Cioni, der Sportliche Leiter an der Tour de Romandie, muss über den Vergleich schmunzeln. Danach erklärt er: «Uns geht es um die langfristigeren Ziele, um 2020–24.» Das ist nachvollziehbar: 2020 wird Chris Froome 35, sein Stellvertreter Geraint Thomas 34.

Einst trat Sky an, um mit dem ersten Briten die Tour de France zu gewinnen. Das schaffte man mit Bradley Wiggins, dann siegte man viermal mit Chris Froome. «Das nächste Ziel wird es sein, die Tour mit einem Fahrer zu gewinnen, den wir selber gross gemacht haben», sagt Cioni – die Namen von Bernal und Siwakow muss er da nicht explizit nennen. Ob es der eine oder der andere sein wird, mit dem Sky dieses Ziel einst anstreben wird, Cioni mag sich da nicht festlegen. Klar ist, dass Bernal jetzt schon viel weiter ist als Siwakow. Was nicht gegen Letzteren spricht, sondern vor allem für dessen grösseres Steigerungspotenzial: In den physischen Tests attestiert Cioni beiden «extrem gute» Werte.

Dass Bernal und Siwakow in diesem grossen Team verheizt werden oder als Edelhelfer enden könnten, beschäftigt die beiden Jungprofis nicht. «Das Team sagt, dass es auf uns Junge setze. Und wenn Sky etwas macht, dann zu 100 Prozent», sagt Siwakow.

Drei Wochen nur auf der Rolle

Von Bernals Niveau ist auch er beeindruckt – aber nicht überrascht. «Wir dachten, dass solche Resultate für ihn möglich wären, wollten das aber nicht öffentlich sagen», erklärt Cioni. Bereits vor einem Monat kletterte Bernal in Katalonien mit den Allerbesten, ehe ihm in der Schlussetappe das Schlüsselbein brach. Drei Tage nach der Operation stieg der Kolumbianer auf die Trainingsrolle, auf der er die nächsten drei Wochen viele Stunden verbrachte – nun kehrte er auf demselben Niveau zurück. Womit er eine Frage provoziert: Auf welchem Niveau wird er erst 2020 fahren?

(Tages-Anzeiger)