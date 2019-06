Tourfavorit Thomas stürzt und muss aufgeben

Der Topfavorit der Tour de Suisse muss das Rennen während der 4. Etappe aufgeben. Geraint Thomas stürzte rund 30 km vor dem Ziel und wurde noch am Strassenrand sitzend verarztet. Nebst dem 33-Jährigen kam auch der Kasache Andrey Zeits zu Fall.

Wie sein Team Ineos mitteilte, wurde Thomas zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Ein längerfristiger Ausfall wäre für das britische Team fatal. Erst am vergangenen Mittwoch war Chris Froome bei der Streckenbesichtigung für das Zeitfahren beim Critérium du Dauphiné schwer gestürzt. Nach dem Teamcaptain könnte mit Thomas auch der Titelverteidiger und zweite Teamleader für die Tour de France ausfallen. Sie beginnt in rund zweieinhalb Wochen.

Sadly @GeraintThomas86 has been forced to abandon the #TourDeSuisse. He was alert and speaking to the team after the crash and will be taken to hospital for checks. Further updates to follow