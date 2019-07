Tour-Mitfavorit gibt unter Tränen auf

Für Thibaut Pinot endet die 106. Tour de France dramatisch. Der französische Mitfavorit, der im Gesamtklassement vor der drittletzten Etappe auf Rang 5 lag, verlor am Freitag früh den Anschluss, nachdem er sich vom Rennarzt am linken Bein hatte behandeln lassen müssen. Den Verband, der ihm angelegt wurde, liess der 29-Jährige kurz darauf wieder entfernen.

85 Kilometer vor dem Ziel in Tignes konnte Pinot dann nicht mehr. Er stieg von seinem Rennrad und begab sich unter Tränen in einen Teamwagen. Der Groupama-FDJ-Fahrer und Teamkollege der beiden Schweizer Stefan Küng und Sébastian Reichenbach hatte bei der diesjährigen Tour vor allem in den Bergen einen bärenstarken Eindruck hinterlassen. Am vergangenen Wochenende gelang ihm bei der Bergankunft auf dem Tourmalet (14. Etappe) der Triumph. Danach galt Pinot bei vielen Experten als grosser Favorit auf den Toursieg. Sein Rückstand auf Leader Julian Alaphilippe betrug vor dem Start der 19. Etappe 1:50 Minuten.

Video: Pinot muss verarztet werden

Unterwegs lässt sich der Tour-Mitfavorit das linke Bein einbinden.

Damit bleibt Pinot der grosse Pechvogel. Der Tour-Dritte von 2014, der noch nie in seiner Karriere das Gelbe Trikot getragen hat, musste bei seiner siebten Teilnahme bereits zum vierten Mal aufgeben. 2013 verlor er in den Pyrenäen viel Zeit und stieg nach der Etappe auf den Mont Ventoux aus. 2016 stoppte ihn eine Bronchitis, ein Jahr später konnte er die 17. Etappe nicht beenden.

Am Giro d'Italia im vergangenen Jahr war sein Aus besonders bitter. Zwei Etappen vor Schluss stoppte Pinot als Gesamtdritter eine Lungenentzündung. In der Folge konnte er nicht an der Tour de France teilnehmen.