Viviani doppelt vor dem Kloster nach

Elia Viviani feiert seinen zweiten Etappensieg an der Tour de Suisse in Folge. Der Italiener gewinnt auf dem Klosterplatz in Einsiedeln den Spurt vor dem Slowaken Peter Sagan und dem Belgier Jasper Stuyven. Fabian Lienhard wird als bester Schweizer Siebter.

Im Gesamtklassement hat Sagan sein Leadertrikot verteidigt.

Küng kann Flucht nicht nutzen

Anfangs der Etappe, die von Münchenstein über 177 Kilometer nach Einsiedeln führte, kam es zu mehreren Ausreissversuchen. Erst eine dreiköpfige Gruppe um den Schweizer Stefan Küng konnte sich jedoch absetzen. Ihr Vorsprung betrug jedoch maximal rund zweieinhalb Minuten. Im Feld kontrollierte das Team von Gesamtleader Peter Sagan das Tempo, da Küng als Gesamtsechster gefährlich hätte werden können. Im Aufstieg zum Sattel war es um die dreiköpfige Spitzengruppe dann geschehen.

Kurz vor der dem Erreichen der 20 Kilometer langen Zusatzschlaufe kam Michael Schär zu Fall. Der Schweizer musste reagieren, weil Gesamtleader Peter Sagan einen kurzen Schwenker machte. Abgesehen von einer grösseren Schürfung am rechten Ellenbogen hat sich Schär aber nicht verletzt.

Königsetappe mit Änderung

Die Königsetappe der Tour de Suisse am Sonntag geht nicht über den Sustenpass. Er kann nicht rechtzeitig geöffnet werden, wie die Organisation mitteilte. Ursprünglich hätte der Kurs über die Pässe Furka, Susten und Grimsel führen sollen. Wie der neue Kurs zum Abschluss der 83. Tour de Suisse aussieht, wird am Mittwochabend bekannt. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)