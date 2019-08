Lebensretter aus Nevada

Mund auf, Kinnladen runter. Dustin Gwerder ist überwältigt. Ob der 56500 Zuschauer in der Arena. Wegen der Begegnungen mit den ganz «Bösen», Stucki, Wicki, Wenger. Es ist eine neue Welt, in die er eintaucht. Für gewöhnlich kämpft er auf Bauernhöfen, neben Spielplätzen, in alten Turnhallen. So läuft das, wenn Schwingfeste in Übersee stattfinden, mit 20, vielleicht 30 Teilnehmern. Und einem Gabentempel «mit manchmal etwas kurligen Preisen», wie es Gwerder schmunzelnd erzählt.

Der 26-Jährige ist einer von vier Amerikanern, die sich am Eidgenössischen präsentieren dürfen, auch vier Kanadier sind dabei. Gwerder lebt in der Glücksspielstadt Reno, Bundesstaat Nevada, gut 9000 Kilometer Luftlinie von Zug entfernt. Seine drei Mitstreiter aus den USA bezeichnet er als Sandkastenfreunde; mittlerweile leben sie an der Westküste weit voneinander entfernt, für die wenigen gemeinsamen Trainings nehmen sie stundenlange Autofahrten auf sich. Mangels Alternativen ist Gwerder zum Improvisieren gezwungen: Zwei Ringer stellen sich ihm wöchentlich zur Verfügung, eher schmächtige Typen, die ihn kaum fordern können.

Gwerder sah sich gezwungen, nichts unversucht zu lassen, weil mehr Amerikaner ans Eidgenössische wollten, als Einladungen vom Schwingerverband zur Verfügung standen. Über zwei Saisons hinweg dauerte die Qualifikationsphase, es ging um Resultate, aber auch um Fleiss – wer viele Wettkämpfe bestritt, hatte bessere Karten. In den vergangenen Wochen schuftete Gwerder wie wild, stemmte täglich schwere Hanteln. Zuletzt ass er haufenweise Schweizer Käse, «Kalorien schaufeln», nennt er es, mit seinen 85 Kilo gehört er zu den Leichtgewichten.

Der Vater bodigte einst einen König, der Sohn erhielt royalen Besuch



Auf Youtube studierte er Videos von früheren Eidgenössischen, stundenlang. Gerne hätte er in der Vorbereitung an einem Schweizer Fest teilgenommen, beruflich aber war er zu eingespannt. Gwerder ist Feuerwehrmann und Sanitäter, er hat geholfen, Brände in Kaliforniens Wäldern zu löschen, hat Leben gerettet.

In Zug hingegen kommt jede Hilfe zu spät. Mit vier Niederlagen in vier Gängen scheidet Gwerder nach dem ersten Tag wenig überraschend aus - letztmals hatte mit John Ming 1977 ein Auslandschwinger den eidgenössischen Kranz gewonnen. Die Begeisterung der Verwandten jedoch ist keineswegs getrübt. Vier Onkel sitzen in der Arena, auch Vater Urs, der zehn Kränze gewann, in den Achtzigern Schwingerkönig Harry Knüsel bodigte. An einem Schwingfest in Washington hatte er Silvia kennen und lieben gelernt, für die Amerikanerin, ebenfalls mit Wurzeln im Muotatal, wanderte er von der Innerschweiz nach Übersee aus.

Sie leben im Städtchen Truckee, wo auch Gwerders Opa wohnt, zählen zu den grössten Förderern des Schwingsports in den USA. Dustin seinerseits nahm bereits als 11-Jähriger an einem Bubenschwingfest im Berner Oberland teil, im Internet hatte er wochenlang nach Wettkampfgelegenheiten gesucht. Weil er eben «ein Schwinger-Nerd» sei, ein Schwing-Verrückter.

Gwerder erzählt es in breit gezogenem Kaugummi-Englisch, er spricht aber auch ganz passabel Schweizerdeutsch. Dann und wann kommen ihn Schwinger von weit her besuchen, unlängst war Jörg Abderhalden zu Gast. Vielleicht kommen sie wieder, im nächsten Jahr, wenn Gwerders Hochzeit ansteht: Am Mittwoch machte er seiner Freundin einen Heiratsantrag. Bewusst vor dem Fest. «Nach meinen vier Niederlagen hätte sie vielleicht Nein gesagt.»



