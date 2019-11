Schwitzen statt Schneuzen

In diesen Tagen braucht Marlen Reusser etwas mehr Zeit, bis sie fürs Training bereit ist, bis sie alle Kleiderschichten übergestreift hat, Halswärmer und Stirnband sitzen. Und trotzdem trainiert die Berner Velofahrerin, wenn immer möglich, draussen. Dabei stünde in der Stube die Trainingsrolle, auf der sie in den Sommerkleidern pedalen könnte. «Ich gehe nicht gerne darauf. Und: Der Körper gewöhnt sich an die Kälte», sagt die ausgebildete Ärztin, die seit dieser Saison Radprofi ist und im Sommer das Zeitfahren der European Games gewann. Sie ist mit der Einstellung nicht allein: Alle hier befragten Profisportler trainieren auch im Winter im Freien.

Simon Zahner, Radquerprofi: Nur was die Kinder nehmen

Die Radquerfahrer bewegen sich im perfekten Erkältungsumfeld: Sie tragen ihre Rennen meist bei Eiseskälte und Nässe aus, tragen aber Renndresses wie im Sommer. «Es geht um den perfekten Kompromiss: nie abkühlen, nie zu warm haben. Wir Querfahrer haben darum immer genug Unterleibchen, Velohosen und Socken dabei», sagt Simon Zahner. In seinem Alltag stechen zwei Dinge heraus: Er trinkt sehr viel, vier bis fünf Liter. «Das ist mein Weg, auch wenn ich deshalb mindestens ein Mal pro Nacht aufstehen muss.» Zudem wartet er am Morgen nicht vor der Dusche aufs warme Wasser, sondern stellt sich direkt unter die Brause. «Das tut mir gut – und danach bin ich richtig wach. Sonst brauchte ich dafür 30 Minuten.» Doch die hat er nicht, seine vier Kinder müssen zur Schule.

Verzichtet auf die Rennen, wenn er krank ist: Radquer-Fahrer Simon Zahner. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Zahner erinnert sich an einen einstigen Teamkollegen, der für seine Erkältungsprävention die Kinder jeweils am Mittag nach ihrer Rückkehr aus der Schule zum Duschen schickte statt am Morgen. Darüber kann er aber nur den Kopf schütteln: «Man soll schon noch gesellschaftsfähig sein.» Und fügt an: «Wir sind stets im Fahrtwind, fahren auf den Wiesen auch mal durch Kuhdreck – und sind so selber der grösste Risikofaktor.» Meist ein Mal pro Winter fängt er trotzdem eine Erkältung ein. Auch dann gilt: «Tee, krugweise. Ich finde das ein schönes Bild: die Krankheit rausspülen.» Ansonsten behilft er sich «mit dem, was für die Kinder auch okay ist». Sprich Pulmex auf die Brust, der Vicks-Stift für die Nase.

Spürt Zahner erste Erkältungsanzeichen, nimmt er am Abend ein heisses Bad und ein Neocitran. «Entweder ist es am anderen ­Morgen besser – oder es hat dich genommen.» Dem Hobbysportler rät der 36-Jährige nach Erkältung oder Grippe: «Der Körper sagt uns präzise, wann er wieder für Sport bereit ist. Und: Die meisten ­Rennen sind ein Jahr später wieder. Es lohnt sich darum, die Grösse zu haben und zu sagen: ‹Das ist doof, aber ich bin jetzt krank und verzichte.›»

Jolanda Annen, Triathletin: Impfung und ja keine Zugluft

Vor den Olympischen Spielen in Rio 2016 machte Jolanda Annen erstmals die Grippeimpfung. Seither hat sie diese stets erneuert – und war nie mehr richtig erkältet. «Ich finde, wo man ein Ansteckungsrisiko minimieren kann, sollte man das auch machen», sagt die 27-Jährige. Im hier befragten Quartett ist sie aber die einzige Geimpfte. Die Urnerin trifft noch weitere Vorsichtsmassnahmen. Sie verzichtet schon mal auf die Begrüssung per Handschlag, wenn ihr Gegenüber offensichtlich erkältet ist. Was in der Urner Heimat manchmal irritierte Reaktionen provoziert. Annens Umfeld hat sich zudem längst daran gewöhnt, dass sie in einem Restaurant stets den Platz weit weg von der Türe wählt, um nicht im Durchzug zu sitzen.

Das ganze Jahr über nimmt Annen ein Multivitamin-Präparat für Sportler, ansonsten ernährt sie sich normal. Im Training geht sie in den Winter­monaten draussen laufen. Die Radtrainings absolviert sie bevorzugt auf der Rolle – wobei sie da einen Sturz auf eisiger Strasse noch mehr fürchtet als eine mögliche Erkältung.

Nimmt das ganze Jahr über künstliche Vitamine zu sich: Triathletin Jolanda Annen. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

«Gefährlich sind aber weniger die Trainings an sich, sondern die Zeit nach harten Einheiten: Dann ist der Körper angeschlagen», sagt sie. Spürt sie dann ein Kratzen im Hals, setzt sie auf ein heisses Echinaforce-Getränk sowie selber ­gebrauten Ingwer-Zitronen-Tee. «Wir Spitzensportler sind sensibler, spüren das schon in einem früheren Stadium. So kann ich wohl drei von vier Mal eine Erkältung abwehren, während es der Hobbysportler vielleicht nur einmal rechtzeitig spürt.»

Christian Kreienbühl, Läufer: Pause nur bei Fieber

Auf Echinacea, den Wirkstoff der Sonnenhüte, setzt auch Marathonläufer Kreienbühl, wenn er erste Erkältungssymptome spürt. «Dazu noch Zink und Vitamin C», erwähnt er die beiden Substanzen, denen in dieser Situation eine positive Wirkung zugesprochen wird. «Damit hat es sich. Ich möchte möglichst keine Medikamente nehmen, das ist meine Einstellung.» Im Schweizer Winter kennt der 38-Jährige keine Zurückhaltung. Er trainiert auch im kalten Engadin immer draussen. Präventiv nimmt er Vitamin-C-Brausetabletten –sofern er daran denkt.

Trainiert eigentlich immer: Läufer Christian Kreienbühl. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Für Frühjahrsmarathons legt der 38-Jährige jeweils auch ein Trainingslager im Süden ein, wo die grossen Umfänge einfacher zu absolvieren sind. Die Rückkehr in die Schweizer Kälte ist stets der heikle Moment: «Das Immunsystem ist vom vielen Training am Limit – dann knallts.» Es braucht aber mehr als einen Schnupfen oder Husten, um Kreienbühl zu bremsen: «Solange ich kein Fieber habe, trainiere ich.» Vor einem Jahr zog sich die Erkältung aber so lange hin, dass er letztlich beim geplanten Marathon passen musste. Darum versucht er sich an folgende Winterregeln zu halten: «Nicht zu spät ins Bett, kein Ausgang. Das schwächt den Körper. Im Sommer dagegen ist das nicht so entscheidend.»

Marlen Reusser, Radprofi: Was lebt, stimuliert

Das Gespräch mit Ärztin Marlen Reusser ist ein Augenöffner: Gewisse erkältungspräventive Massnahmen, die ihre Spitzensport-Kolleginnen und -kollegen befolgen, sind laut der Velofahrerin wissenschaftlich nicht belegt. Zu Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln etwa sagt die 28-Jährige: «Wer keinen Mangel hat, muss nichts einnehmen.» Gerade Vitamin C könne sogar kontraproduktiv sein: Laut aktueller Studienlage wirkt es gegen die freien Radikale im Körper und damit dem Trainingseffekt entgegen.

Trotzdem holt sich Reusser beim Essen wertvolle Inputs: «Ich bin ein Fan von gegärten Lebensmitteln wie Sauerkraut, Kefir, mache selber Joghurt und hole die Milch vom Hof. Wenn noch etwas Leben im Lebensmittel ist, stimuliert das das Immunsystem am meisten.»

Zudem zählt sie die Ratschläge auf, die man regelmässig hört, aber selten konsequent umsetzt: «Oft die Hände waschen oder desinfizieren, Menschenmengen meiden, sich nicht mit den Händen im Gesicht berühren.»

Radprofi Marlen Reusser macht ihren eigenen Joghurt. Foto: Christian Pfander

Als noch fast wichtiger erachtet sie den grundlegenden Zustand des Menschen: «Psychologische Gesundheit und genug Schlaf ist um ein X-Faches wichtiger als eine Brausetablette.»

Wenn die Erkältung trotzdem zuschlägt, rät auch Reusser, in sich hineinzuhorchen. «Wie fühlt sich der Körper an? Müde, träge? Dann ist es wohl mehr als nur die Nase. Ergo: kein Training. Wenn aber nur diese läuft, ist das kein Problem.»

Wenn der Sportler wirklich krank ist, braucht er primär Geduld: «Denn gesund wirst du eh. Schau einfach, dass es dir gut geht. Nimm einen Fiebersenker, das macht es erträglicher. Mach dir Wickel. Und ernähr dich gut, mit genügend Kohlenhydraten.» Von präventiv übermässigem Flüssigkeitskonsum rät sie ab, sagt jedoch: «Weniger als die empfohlenen drei Liter zu trinken, ist kontraproduktiv.»