Der Dopingjäger, vor dem selbst UFC-Fighter zittern

Dopingbekämpfer sind meist Männer und Frauen des Hintergrunds, also Randfiguren. Jeff Novitzky ist eine der raren Ausnahmen. Dafür fällt er nur schon äusserlich zu sehr auf: Gross gewachsen, kahl geschoren und mit markanten Gesichtszügen versehen, wirkt der Amerikaner wie eine Heldenfigur aus einem Actionfilm.

Novitzky ist durchaus ein Mann der Tat. Er sorgte mit seinem Team in den letzten 20 Jahren für zwei der spektakulärsten globalen Doping-Überführungen: 2007 entlarvte er Marion Jones, die bekannteste Sprinterin ihrer Zeit, als Betrügerin. Wichtiger für die Amerikaner aber war: Er erledigte dabei auch gleich den Überbaseballer Barry Bonds. 2012 dann stürzten Novitzky und ­Kollegen den 7-fachen Tour-de-France-Sieger Lance Armstrong.

Beides zusammen machte den mittlerweile 50-Jährigen zum Star der Szene. Da ist natürlich auch viel Verklärung dabei. Beispielsweise wurde nach den Coups berichtet, wie Novitzky innig den Abfall der damals noch Verdächtigen durchwühlte. «Macht jeder seriöse Beamte», sagte er dazu trocken.

Raus aus der Schmuddelecke

Im Sommer 2015 erfuhr Novitzkys Leben eine Wende. Er hätte es als Star­beamter der Lebensmittelüberwachungs- und Arzneibehörde der USA noch locker bis in die Pension ausgehalten, wurde aber von den Besitzern der UFC um ein Gespräch gebeten. UFC steht für Ultimate Fighting Championship und ist eine amerikanische Kampfsport-Organisation. Die Athleten und Athletinnen kämpfen in einer Art Käfig. Die Organisation warb nach ihrer Gründung Anfang der 90er-Jahre wie folgt: «There are no rules!» Zwar durfte man den Gegner weder beissen noch in die Augen stechen. Kopfstösse, Haare ziehen oder Schläge in die Leistengegend aber waren erlaubt. Ergo: ein Brutalo-Sport.

Manchmal durchsucht er auch den Müll: Dopingjäger Jeff Novitzky. Bild: Getty Images

Ausgerechnet die UFC, die über die Jahre manche Reform erfuhr, um mainstreamiger und damit weniger brutal zu werden, versuchte Novitzky anzuheuern. Denn die vielen Dopingfälle machten den Besitzern Sorgen. Sie wollten raus aus der Schmuddel- und Schlägerecke. Zu ihrem Erstaunen willigte Novitzky ein, weil sie ihm ein weisses Blatt überliessen, er also einen Anti-Doping-Kampf nach seinem Geschmack aufbauen konnte. Diese Chance konnte sich der bekannteste Saubermann der Welt nicht entgehen lassen.

Der Fuchs und seine Hühner

Herausgekommen ist ein System, das einzigartig ist – und angesichts der vielen Dopingschlagzeilen der jüngeren Zeit als Vorbild dient. Es fusst auf einer emotionalen Prämisse: Vertrauen. Oder wie es der selbstbewusste Novitzky auf «Spiegel online» formulierte: «Ich habe über 14 Jahre lang viele grosse Dopingfälle untersucht und mehr Gespräche mit Dopern geführt als jeder andere. Neun von zehn Sportlern haben mir dabei gesagt, dass vor allem fehlendes Vertrauen die Motivation war. Sie haben ihren Gegnern nicht vertraut. Sie haben ihren Teamkameraden nicht vertraut. Und vor allem haben sie den Sportorganisationen nicht vertraut, weil diese keine unabhängigen Kontrollen durchgeführt haben. Wie der berühmte Fuchs, der den Hühnerstall überwacht.»

Also sorgten Novitzky bzw. die UFC mit neuen Regeln dafür, dass der Fuchs den Hühnerstall abgibt. Mit anderen Worten: Die UFC setzt die Regeln fest und konzentriert sich auf die Dopingprävention, die Kontrollen ihrer Athleten und die Umsetzung der Strafen aber lagerte sie aus. In der Praxis führt somit die amerikanische Anti-Doping-Agentur Usada die Tests durch. Die UFC weiss weder wann noch wie viele Male die Agentur ihre Athleten überprüft.

Schmerzhafte Massnahme

Gibt ein Sportler auffällige A- und B-Proben ab bzw. weist er ein Blutprofil auf, das sich nur mit Doping respektive illegalen Machenschaften erklären lässt, wird er von der Agentur sanktioniert. Im Fall eines Rechtsstreits sorgt ein von der Usada und der UFC unabhängiges Schiedsgericht dafür, dass die involvierten Parteien korrekt behandelt werden. Damit ist die Gewaltentrennung gewährleistet, sind mögliche Interessenkonflikte minimiert.

Dieses vorbildliche Konstrukt schmerzt die UFC mitunter. Just vor einem ihrer grossen Titelkämpfe 2016 wurde einer ihrer Stars überführt. Die Organisation musste also den Kampf ­absagen. Dabei lebt die UFC gerade auch von diesen Höhepunkten, schliesslich muss bezahlen, wer sich am Fernsehen diese Events ansehen will.

Das Lob der Athleten

Statt Kritik aus den eigenen Reihen aber wurde Novitzky Lob zuteil. Zumindest erzählt er davon. «Mehrere Athleten und Trainer sagten mir danach: ‹Wow, falls wir bislang glaubten, es handle sich um ein Anti-Doping-Programm mit Alibi­charakter, sind wir eines Besseren ­belehrt worden.›» Entsprechend hat die UFC seit Novitzkys Ankunft mehrere Dutzend Athleten gesperrt – teilweise bis vier Jahre. Hinzu können hohe finanzielle Strafen kommen, wie sie der konventionelle Sport bzw. Sportverband kaum kennt.

Trotz aller Gewaltentrennung kann das von Jeff Novitzky etablierte System leicht ausgehebelt werden: wenn die UFC findet, sich diesen Ansatz nicht mehr leisten zu wollen. Denn sie trägt sämtliche Kosten. Findet sie also, der Aufwand lohne sich nicht (mehr), kann sie umgehend den Geldfluss stoppen. Bislang aber rechnet Jeff Novitzky nicht damit. Seine Chefs sind sehr zufrieden mit seiner Aufräumarbeit. (Tages-Anzeiger)