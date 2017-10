«Die Welt befindet sich in einer Abwärtsspirale»

Haben Sie das Gefühl, dass es Ihre Bestimmung war, mehrfacher ­Formel-1-Weltmeister zu werden?

Ich bin zumindest zutiefst davon überzeugt, dass nicht ein Hauch von Glück für meine Karriere verantwortlich ist. Ich habe meinen Traum wahr gemacht und mit so viel Energie für ihn gekämpft, dass er sich schliesslich in meiner Bestimmung manifestiert hat. Ich habe, nein: Wir haben hart dafür gearbeitet. Mein Vater wäre gerne selbst Rennfahrer geworden. Er hat aber nie die Chance erhalten. Gemeinsam mit meiner Stief­mutter hat er mich dann in die Richtung ­getrieben, in die ich selber wollte: Richtung Formel 1. Ihr ganzes Geld, ihre ganze Zeit gingen dafür drauf, dass die richtigen Entscheidungen für meine Karriere getroffen wurden. Und ich habe es ihnen zurückgezahlt, habe geliefert, jedes Mal, wenn ich Rennen gefahren bin.

Als Sie elf waren, baten Sie McLaren-­Chef Ron Dennis auf einer Gala um ein Autogramm und sagten: «Eines Tages fahre ich für Sie.» Er sagte: «Komm in neun Jahren wieder.» Kurz darauf waren Sie britischer Kartmeister, und er gab Ihnen einen Ausbildungsvertrag. Laufzeit: 9 Jahre.

Ja, aber das ist genau der Punkt: Wenn ich Ron Dennis nicht so selbstbewusst angesprochen hätte, hätte er sich nie an mich erinnert. Und er hätte mich später auch nicht gefragt, ob ich Teil des Teams von McLaren sein möchte. Es hat ein Elfjähriger zu ihm gesprochen – und dabei eine Saat in seinem Kopf hinterlassen, von der Dennis niemals erwarten konnte, dass sie so wachsen würde. Von diesem Moment an habe ich seinen Kopf für keine Sekunde mehr verlassen. Jedes Mal, wenn Dennis irgendwo zufällig über die Ergebnisse vom Kart-Sport stolperte, wusste er: Ich kenne diesen Kerl!

Wenn Zufall in Ihrer Karriere keine Rolle gespielt hat: Wie verträgt sich diese Überzeugung mit Ihrem stark ausgeprägten Glauben an Gott?

Ich bin mir sicher, dass Gott einen Plan hat für mich. Ich kann es nicht beweisen, aber ich kann es fühlen. Und das wirft mich in der Tat in ein Dilemma. Weil mich mein Glaube mit dem Widerspruch konfrontiert, dass es Menschen auf der Welt gibt, denen es nicht so gut geht wie mir. Menschen werden verletzt, sind krank, sie hungern oder werden mit Behinderungen geboren. Gott hat also einen feinen Plan für mich, aber nicht für alle. Warum? Das ist eine Frage, die mich umtreibt. Und doch glaube ich daran, dass es einen Grund gibt, weshalb mir gewisse Dinge widerfahren sind.

Welchen Grund könnte es geben, Sie zum vielleicht talentiertesten Fahrer überhaupt zu machen? Wird so einer benötigt auf der Erde?

Ich weiss es nicht. Aber der Sinn des ­Lebens ist es, seine Bestimmung zu definieren. Millionen von Menschen arbeiten die ganze Woche lang und können es kaum erwarten, bis Wochenende ist und Rennen gefahren werden. Oder sie fliegen zu den Rennen und unterstützen mich. Das ist eine Lebensart. Die Formel 1 inspiriert Menschen. Und ich trage meinen Teil dazu bei.

Als eine Art Entertainer für ­Leute, die nicht viel zu lachen haben?

Nicht nur als Entertainer. Eher als eine Quelle von Inspiration. Ich könnte mich auch einfach ins Auto setzen und Rennen fahren. Das würde ein bisschen inspirieren. Oder ich kann mehr machen und den Menschen die Hand reichen, um wirklich einen Unterschied zu machen.

Aber ist die Formel 1 nicht zum grössten Teil Unterhaltung?

Wie kommen Sie darauf?

Wegen der Geschichten. Zum ­Beispiel die von Fernando Alonso, einem zweimaligen Weltmeister, der sich in seiner Karriere verzockt hat, nun am lahmen Auto verzweifelt.

Sicher. Das sind gute Geschichten.

Und Sie unterhalten mit Geschichten aus Ihrem Privatleben gerne in den sozialen Netzwerken.

Die sozialen Netzwerke sind inzwischen eine Lebensart. Menschen nutzen ihr Handy im Restaurant, im Flugzeug, im Zug. Wer mit dem Tempo der Welt mithalten möchte, muss ständig sämtliche Nachrichten im Blick haben und mitbekommen, was die anderen Leute posten. Menschen wollen persönlichen Zugang haben zu den Prominenten. Permanent, jeden Tag. Wenn Denzel Washington auf Twitter wäre, und ich bin mir ziemlich ­sicher, dass er nicht auf Twitter ist, ich wäre sein engster Follower.

Laden Sie ihn doch zu Rennen ein.

Die ganz, ganz grossen Stars wie Denzel kommen nur zu den grossen Rennen. Nach Monte Carlo, nach Montreal, nach Austin. Es ist ein bisschen verrückt.

Die wenigsten Fahrer stammen aus bescheidenen Verhältnissen wie Sie. Stört es Sie, dass man es auch als Bezahlfahrer in die Formel 1 ­schaffen kann?

Ich würde mir nicht in einer Million Jahre wünschen, dass mein Vater reich gewesen wäre. Oder dass wir weniger ums Überleben hätten kämpfen müssen. Die Erfahrungen meiner Kindheit definieren mich als Rennfahrer. Dass wir wenig Geld hatten. Dass ich den verdammten Kart fahren musste. Dass es damals viele Leute gab, die auf uns herabschauten.

Sie sind als 32-Jähriger wohl bald viermaliger Weltmeister. Um zu Michael Schumacher aufzuschliessen, fehlen dann noch immer drei Titel. Wie weit sind Sie davon entfernt, der allerbeste Pilot zu sein?

Puh! Ich bin mir nicht sicher, wie man das messen sollte. Geht es um die ­Anzahl Siege? Ist es nur eine Zahl, die darüber entscheidet, ob einer der Grösste ist? Ist es wie beim Basketball – je mehr Punkte du erzielst, desto grossartiger bist du? Geht es um die Anzahl der Rebounds pro Spiel? Ja, vermutlich ist es so. Also kann man gut erahnen, wie weit dieser Weg noch wäre für mich.

Reizt es Sie besonders, dass Ihr Kampf mit Sebastian Vettel das erste Duell mehrmaliger Welt­meister ist seit Schumacher - Häkkinen 2000?

Wow, ist das so? Das wusste ich gar nicht. Gegen einen Champion wie Sebastian zu fahren, gegen einen der Besten, wenn nicht sogar den Besten des Fahrerfeldes, zwingt mich dazu, die Latte noch höher zu hängen. Wenn du gegen schlechtere Fahrer fährst, dann musst du nicht so viel aus dir herausholen. Ich geniesse unser Duell schon das ganze Jahr. Jede Woche muss ich alles, was ich gelernt habe, hineinwerfen. Ich muss wissen, wann ich angreifen kann, wann ich eher etwas konservativ fahren soll.

Wer war für Sie der grössere Fahrer: Schumacher oder Ayrton Senna?

Als ich aufgewachsen bin, habe ich ­Ayrton fahren sehen. Gut, ich habe auch Michael fahren sehen. Aber Ayrton war immer derjenige, zu dem ich auf­geschaut habe, bei dem ich das Gefühl hatte, dass wir wesensverwandt sein könnten, weil ich mich mit ihm identifizieren konnte. War Ayrton ein besserer Fahrer als Michael? War Juan Manuel Fangio nicht noch besser als Ayrton? Wir müssten sie wohl alle ins gleiche Auto setzen, um es herauszufinden.

Hätte es Instagram damals schon gegeben, Senna hätte Ihnen wohl auch dort Konkurrenz gemacht. Es waren auch seine Ansichten ausserhalb des Rennwagens, die ihn so populär machten.

Die Dinge, die ein Rennfahrer abseits der Rennstrecke vollbringt, potenzieren seine Grösse auf der Strecke. Ich bin mir sicher, dass Senna nicht im Auto sass und sich angestrengt überlegt hat, wie er die Menschheit nach vorne bringen kann. Aber ich habe Millionen Follower, die sehen, was ich poste und denke. Vielleicht kann ich sie überzeugen, etwas zu ändern.

Sie haben kürzlich die USA kritisiert für ihren Umgang mit Kuba. Zudem haben Sie die Arbeit des Kinderhilfswerks Unesco dort gelobt. Ist Ihnen die Welt der Motoren und Grid-Girls manchmal zu klein?

Ich habe auf die grossen Fragen der Politik keine eindeutigen Antworten. Aber ich kann mich auf mein Gefühl verlassen. Wenn ich mit meinen Ingenieuren arbeite, die alle an den besten Universitäten der Welt studiert haben, in Oxford, in Cambridge, in Harvard, wenn ich vor dem Computer sitze und mit Zahlen arbeite, dann habe ich nicht die Innteligenz, die diese Jungs haben. Aber sobald ich im Rennwagen sitze, habe ich sie.

Weil Sie die Probleme erspüren?

Ich löse Probleme in der Realität. In den Kurven. Beim Herunterschalten. An den Bremspunkten. Das ist meine Form von Intelligenz. Und ich spüre: Wir leben in einer verrückten Welt. Die Erde ist gerade kein schöner Ort zum Leben.

Was ist am verrücktesten?

Unser Planet befindet sich in einer Abwärtsspirale. Es gibt viel negative Energie – und die nimmt auch noch zu. England will hinaus aus der EU? Ich glaube, die nächsten fünf bis zehn Jahre werden darüber entscheiden, in welche Richtung sich die Welt entwickelt.

Wie vereinbaren Sie es mit Ihrem Gewissen, dass die Formel 1 für Um­weltschützer eine Sünde ist?

Das ist ein schwieriges Thema. Aber: Der Einfluss, den wir auf die Umwelt haben, ist verschwindend gering im Vergleich zu den grossen Umweltverschmutzern. Okay: Wir fliegen um die Welt, um Rennen zu fahren. Wir fahren Autos privat. Und dann auf der Strecke. Klar belasten wir die Umwelt. Aber denken Sie mal an Leonardo DiCaprio und seine wirklich tolle Umweltstiftung. Wenn er weltweit Geld sammelt für die gute Sache, wie kommt er da wohl hin? Er fliegt auch. Das grössere Problem sind einflussreiche Menschen, die behaupten, es gebe den Klimawandel nicht.

US-Präsident Donald Trump sagt, es gebe keinen Beweis.

Unsinn! Der Klimawandel ist wissenschaftlich erwiesen.

Es sind gerade Hurrikans über die Karibik gezogen. 2004 hat ein ­Tropensturm Grenada verwüstet, die Heimat ihres Grossvaters. Macht Trump Sie deshalb so wütend?

Ich bin sicher, dass die Hurrikans nicht ohne Grund entstehen. Es liegt an dem, was wir den Ozeanen antun, an der Umweltverschmutzung, der Art, wie wir die Tiere behandeln. Irgendwann werden wir die Erde zugrunde gerichtet haben. Es wird schlimmer und schlimmer. Es heisst, dass unser Mastvieh mehr Schadstoffe erzeugt, als es alle Flüge und Autos tun. Das ist doch Irrsinn!

(Tages-Anzeiger)