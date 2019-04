Freie Sicht auf die Leichen

Der Klimawandel führt auch zu schaurigen Wendungen. Denn selbst der höchste Berg der Welt, der Mount Everest mit seinen 8848 m, ist von den steigenden Temperaturen betroffen. Die Folge gemäss nepalesischen Sherpas, den am besten informierten Zeitzeugen am Prestigeberg: Schnee und Gletscher schmelzen und legen immer mehr Körper verstorbener Everest-Alpinisten frei.

Darum werden Möchtegern-­Bezwinger in den nächsten Jahren allenfalls keineswegs mehr nur sprichwörtlich über Leichen gehen. Die Zahl der Everest-Toten ist Name für Name festgehalten. Das Sterben begann mit einem Nepalesen im Juni 1922 und stoppte vorerst im Mai 2018 mit dem Toten Nummer 297. Weil dieser Tage die neuste Everest-Saison beginnt, braucht man kein Prophet zu sein, um sagen zu können: Die 300er-Grenze ist bald übertroffen.

Das Begehen des Everest war also stets auch das Vorbeigehen an Toten. Phasenweise mussten die Gipfel-Aspiranten am Nordsattel gar über einen verstorbenen Inder steigen, bis ihn der Schweizer Kari Kobler in eine nahe gelegene Höhle bugsierte. Als «Green Boots» ging der Entschlummerte wegen seiner grüner Schuhe in die Everest-Geschichte ein – und als Orientierungshilfe.

Fünfstelliger Betrag für Expedition

«Die Leichen am Everest sind für uns Wegweiser zum Gipfel», sagte Everest-Expeditionsleiter Kobler einst trocken im «Blick», als handle es sich bei diesen teilweise über Jahrzehnte konservierten Körpern um Signalisationshilfen aus Fleisch.

Und doch versuchte die Bergsteigerschaft den Tod am Everest so gut wie möglich zu kaschieren. «Green Boots» ist Beispiel dafür. Er ist mittlerweile weggeschafft oder zumindest mit Steinen zugedeckt worden. Das freut die Offiziellen aus Nepal und China. Schliesslich verdienen sie mit ihrem Everest jährlich viel Geld.

Die Teilnahme an einer kommerziellen Expedition kostet auch wegen hoher Permit­gebühren einen fünfstelligen Betrag. Wer es exklusiver mag, mit Privatsherpas und Wohlfühloase im Base Camp, kann auch 100'000 Franken bezahlen.

Aber eben: Die Everest-Toten stören beim Ausverkauf des Monumentalberges. Darum wurden sie, sofern überhaupt möglich, im Minimum immer wieder verschoben und dem ersten Blick entzogen.

Umkommen hat Tradition

Mit der Schnee- und Gletscherschmelze auch am Everest dürfte dieses Taktieren enden – natürlich auch an allen anderen 13 Bergen jenseits der 8000 m. Weil aber keiner so populär ist wie der Everest, sterben sie nirgends häufiger. Die statistische Lust am Makabren jedoch offenbart: Der tödlichste 8000er – im Verhältnis zu den Hochsteigern – ist der Annapurna. Jeder Dritte stirbt an diesem Berg.

Das Umkommen hat also Tradition. Erst mit dem Aufkommen der sozialen Medien aber haben die Bilder der Berg-Leichen noch jeden Sofasportler erreicht. Dieses Ausgestelltsein lässt so manches Familienmitglied leiden und eine teure Expedition starten. Denn um eine Leiche, die allenfalls gar festgefroren in der Todeszone klebt, zu bergen, bedarf es eines Teams an kühnen und erfahrenen Höhenbergsteigern. Die Kosten sind im Minimum im mittleren fünfstelligen Bereich.

Alle Everest-Toten aber werden niemals kaschiert oder weggeschleppt werden können. Dafür sind es zu viele. Wer darum künftig auf dem «Dach der Welt» stehen will, wird sich noch inniger mit seiner Endlichkeit befassen müssen – oder sich in der Vorbereitung besser fragen, ob es dieses Abenteuer wert ist und man ­bereit, das Passieren von toten Gleichgesinnten hinzunehmen.

Natürlich wird die überwältigende Mehrheit der Gipfel­willigen nach dem berühmten Everest-Quote von George Mallory handeln. Dem Briten kam 1924 die zweifelhafte Ehre zu, als erster Europäer am Everest zu sterben. Auf die Frage, warum er ausgerechnet diesen Giganten hochwolle, sagte er: «Weil er da ist.»

1999 wurde seine Leiche aufgespürt. Sie war dank der Kälte top erhalten. Die Frage, ob Mallory den Gipfel als Erster erreichte, konnte man trotzdem nie beantworten. Nun steht Mallory sozusagen als Sinnbild für diese künftige, makabre Totenschau.

